В Московском зоопарке рассказали, почему самец панды по имени Жуи не участвует в воспитании дочери и чем он занят целыми днями

Отец - молодец! Жуи не воспитывает дочку, но зато обожает валяться в снегу.
В Московском зоопарке появилась на свет малышка панды. Позже стало известно, что это девочка. Мама очень заботится о своей малышке, а в начале этого года россияне выбрали ей имя. На голосовании москвичи решили назвать девочку Катюшей. Сейчас она чувствует себя просто отлично.
Малышка уже начинает ходить сама и заботливая мама выводит её в большой вольер. Из-за этого в Московском зоопарке закрыли пространство с пандами, чтобы ни мама ни её малышка не волновались и не пугались людей. Но вот вольер с самцом Жуи, который является гордым отцом Катюши, доступен для всех желающих.
Источник:
Жуи не принимает участия в воспитании дочери. Но это обычно для всех панд. У больших мишек воспитывают малышей матери, а отцы отдаляются на безопасное расстояние. Самки несколько лет ухаживают за своими малышами, а потом те уходят в свободное плавание. Но Жуи совсем не расстраивается от того, что не может воспитывать дочь.
Источник:
У него куча других дел. В зоопарке рассказали об очень насыщенном расписании дня панды.
Он, как и все мы, в основном любит есть и спать, а еще он рисует, окунается в бочку и с удовольствием барахтается в снегу. Кстати, жара и холод ему не страшны: он хорошо переносит и высокую, и низкую температуру.
Жуи, как и другие панды, проходит постоянные обследования. Ему измеряют температуру и давление, взвешивают и следят за другими показателями. Согласно осмотру, Жуи весит 135 килограмм, а давление у него, как у космонавта: 120 на 80!
Источник:
- В Московском зоопарке малышка большой панды делает первые шаги и пробует твёрдую пищу
- В Норильске к россиянам пришёл песец
- Почему панды такие добрые и дурашливые?
- В Госдуме предложили разрешить вскрывать автомобили для спасения животных, которых там закрыли
- Собаки повышают настроение лучше, чем шутки и Дональд Трамп