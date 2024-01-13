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В Московском зоопарке рассказали, почему самец панды по имени Жуи не участвует в воспитании дочери и чем он занят целыми днями

В Московском зоопарке рассказали, почему самец панды по имени Жуи не участвует в воспитании дочери и чем он занят целыми днями

Автор:
13 января 2024 14:05
Сообщество : Животные
Метки: Диндин   Жуи   Машенька   животные   интересное   милота   панда   фото   
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Отец - молодец! Жуи не воспитывает дочку, но зато обожает валяться в снегу.

В Московском зоопарке появилась на свет малышка панды. Позже стало известно, что это девочка. Мама очень заботится о своей малышке, а в начале этого года россияне выбрали ей имя. На голосовании москвичи решили назвать девочку Катюшей. Сейчас она чувствует себя просто отлично.

Малышка уже начинает ходить сама и заботливая мама выводит её в большой вольер. Из-за этого в Московском зоопарке закрыли пространство с пандами, чтобы ни мама ни её малышка не волновались и не пугались людей. Но вот вольер с самцом Жуи, который является гордым отцом Катюши, доступен для всех желающих.

Жуи не принимает участия в воспитании дочери. Но это обычно для всех панд. У больших мишек воспитывают малышей матери, а отцы отдаляются на безопасное расстояние. Самки несколько лет ухаживают за своими малышами, а потом те уходят в свободное плавание. Но Жуи совсем не расстраивается от того, что не может воспитывать дочь.

У него куча других дел. В зоопарке рассказали об очень насыщенном расписании дня панды.

Он, как и все мы, в основном любит есть и спать, а еще он рисует, окунается в бочку и с удовольствием барахтается в снегу. Кстати, жара и холод ему не страшны: он хорошо переносит и высокую, и низкую температуру.


Жуи, как и другие панды, проходит постоянные обследования. Ему измеряют температуру и давление, взвешивают и следят за другими показателями. Согласно осмотру, Жуи весит 135 килограмм, а давление у него, как у космонавта: 120 на 80!

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Метки: Диндин   Жуи   Машенька   животные   интересное   милота   панда   фото   
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1  комментарий
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Борис Карабанов Полчаса назад
Алименты впаять и куда он, касатик, денется? Только, Бастрыкина лишний раз беспокоить не хочется.
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