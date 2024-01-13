В Московском зоопарке рассказали, почему самец панды по имени Жуи не участвует в воспитании дочери и чем он занят целыми днями

У него куча других дел. В зоопарке рассказали об очень насыщенном расписании дня панды.

Он, как и все мы, в основном любит есть и спать, а еще он рисует, окунается в бочку и с удовольствием барахтается в снегу. Кстати, жара и холод ему не страшны: он хорошо переносит и высокую, и низкую температуру.

Жуи, как и другие панды, проходит постоянные обследования. Ему измеряют температуру и давление, взвешивают и следят за другими показателями. Согласно осмотру, Жуи весит 135 килограмм, а давление у него, как у космонавта: 120 на 80!