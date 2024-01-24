25 любопытных и жутких фото, которыми поделились в сети

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Странные вещи и явления иногда поджидают нас в неожиданных местах. Пользователи форума Reddit поделились снимками, которые вызвали у них противоречивые чувства — но одновременно и интерес. Взглянем на самые любопытные кадры!
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3. Болезнь Рейно - изменение цвета кожи пальцев кистей и стоп в ответ на низкую температуру окружающей среды
11. "Нашли посреди леса странный металлический обелиск. Всё это выглядит как место съёмок ужастика"
17. "Сколько бы я ни пытался закрыть это отверстие над своей кроватью, каждый раз, когда я возвращаюсь, там появляется щель"
18. "Этот дедушка до сих пор использует телефон, который был установлен более ста лет назад"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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