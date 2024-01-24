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25 любопытных и жутких фото, которыми поделились в сети

25 любопытных и жутких фото, которыми поделились в сети

Автор:
24 января 2024 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Загадки   Разное   Фотографии   жутко   интересное   люди   находки   соцсети   странное   фото   
1513
26

Странные вещи и явления иногда поджидают нас в неожиданных местах. Пользователи форума Reddit поделились снимками, которые вызвали у них противоречивые чувства — но одновременно и интерес. Взглянем на самые любопытные кадры!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Загадки   Разное   Фотографии   жутко   интересное   люди   находки   соцсети   странное   фото   
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5  комментариев
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16k
Patmaz 52 минуты назад
Комментарий к фото
Они уже уходят. Это хвостовые огни.
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373
ruslan d 17 минут назад
Интересно, как дедушка использует этот телефон ?
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35k
Teodor Полчаса назад
Комментарий к фото
Выглядит тошнотворно...
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