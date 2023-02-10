33 необычных находки, которыми поделились на просторах сети

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Вокруг нас всегда можно найти интересные вещи и лицезреть удивительные явления. Стоит только включить пытливый ум и начать их замечать! Взглянем на кадры с необычными находками, вещами и явлениями, которыми поделились пользователи сети.
Самая высокая пальма высотой 60 метров нашлась в Колумбии. Она выстояла даже сильные ветры
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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