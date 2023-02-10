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33 необычных находки, которыми поделились на просторах сети

33 необычных находки, которыми поделились на просторах сети

Автор:
10 февраля 2023 20:46
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жизнь   Разное   Фотографии   интересное   люди   находки   необычное   подборка   природа   фото   
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Вокруг нас всегда можно найти интересные вещи и лицезреть удивительные явления. Стоит только включить пытливый ум и начать их замечать! Взглянем на кадры с необычными находками, вещами и явлениями, которыми поделились пользователи сети.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Разное   Фотографии   интересное   люди   находки   необычное   подборка   природа   фото   
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4  комментария
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8k
Борис Карабанов Час назад
- Понимаешь, дорогой, в общем, моя прабабушку была замужем за быком... гены проявились.... так бывает...
- Ну-ну, говоришь, гены проявились?

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10k
Света 11 минут назад
Мухомор это наверное Шляпник шляпу потерял.))) Некоторые фото просто потрясающие!
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617
Serg 20 минут назад
Комментарий к фото
Логично. "полудерево" с полуострова
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