30 интересных кадров, которыми поделились в сети

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Найти что-то интересное можно хоть каждый день. Даже если это обычная для кого-то вещь, пытливые умы всегда найдут в ней какой-то смысл и нечто любопытное. Сообщество Mildly Interesting на форуме Reddit собирает необычные кадры, которыми поделились пользователи сети со всего мира. Взглянем на некоторые из них.
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Сотрудники больницы сделали домик для кота, который часто заходит попросить еды
"Это - Симба. У него есть дом, но он любит приходить к нам и пациентам. Симба любит обнимашки, и когда его гладят. Пожалуйста, не кормите его," - гласит надпись на табличке.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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