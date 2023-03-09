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30 интересных кадров, которыми поделились в сети

30 интересных кадров, которыми поделились в сети

Автор:
09 марта 2023 19:02
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жизнь   Разное   Фотографии   в интернете   в мире   интересное   люди   подборка   соцсети   фото   
1666
31

Найти что-то интересное можно хоть каждый день. Даже если это обычная для кого-то вещь, пытливые умы всегда найдут в ней какой-то смысл и нечто любопытное. Сообщество Mildly Interesting на форуме Reddit собирает необычные кадры, которыми поделились пользователи сети со всего мира. Взглянем на некоторые из них.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Разное   Фотографии   в интернете   в мире   интересное   люди   подборка   соцсети   фото   
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8  комментариев
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28k
Ego sum qui sum 44 минуты назад
гора шафрана впечатлила, учитывая как его собирают
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99k
parallax Минуту назад
Теперь это 2 по 50 центов

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3
Divan 12 минут назад
Сомневаюсь что в китайских магазинах по-японски пишут
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3k
poбт 36 минут назад
Комментарий к фото
лучше бы там было фото мешков с использованными удобрениями
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3k
poбт 39 минут назад
Комментарий к фото
и че дальше
?
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mercure

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