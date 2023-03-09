30 интересных кадров, которыми поделились в сети

Найти что-то интересное можно хоть каждый день. Даже если это обычная для кого-то вещь, пытливые умы всегда найдут в ней какой-то смысл и нечто любопытное. Сообщество Mildly Interesting на форуме Reddit собирает необычные кадры, которыми поделились пользователи сети со всего мира. Взглянем на некоторые из них.