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20 жутковатых кадров, которые сложно развидеть

20 жутковатых кадров, которые сложно развидеть

Автор:
23 июня 2023 18:34
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жизнь   Разное   Фотографии   жутко   жуткое   загадки   подборка   странное   странные вещи   фото   
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На просторах сети преобладают не только позитивные фото котиков, но и тёмная сторона! Взглянем на небольшую подборку странных и жутковатых снимков, которыми поделились пользователи, и которые вызывают противоречивые чувства.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Разное   Фотографии   жутко   жуткое   загадки   подборка   странное   странные вещи   фото   
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6  комментариев
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15k
ss Полчаса назад
Комментарий к фото
Он существует! Чёрный-чёрный дом, а в нём есть чёрная-чёрная комната, в которой стоит чёрный-чёрный стол, а на нём чёрный-чёрный гроб.
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7k
sedoisever 2 минуты назад
Это не "червь порвался". Это скопление организмов.
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961
Gamak 10 минут назад
Аналогично. Кому-то нехер делать
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961
Gamak Полчаса назад
Таких "странных созданий" под утро 1 января в каждом городе 3 ведра с горкой
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9k
Петя Кантроп Полчаса назад
Художник из "Нечто" подозрительно похож на главного героя картины в исполнении Курта Рассела...А ползущая фигура зимой...ну так ночью на НГ например таких монстров в любом городе полно!)
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