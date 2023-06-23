20 жутковатых кадров, которые сложно развидеть

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На просторах сети преобладают не только позитивные фото котиков, но и тёмная сторона! Взглянем на небольшую подборку странных и жутковатых снимков, которыми поделились пользователи, и которые вызывают противоречивые чувства.
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9. Объявление о розыске человека. Пишут, что он крайне враждебно настроен. Странная персона
16. Художник по гриму Роб Боттин и режиссёр Джон Карпентер с куклой из фильма "Нечто" (1982)
Источник: — переведено специально для fishki.net
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