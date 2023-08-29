20 курьёзных вещей, которые заметили на публике

955
21
Чего только не увидишь на улице! И странные персонажи, и курьёзные ситуации, и много интересностей. Всем увиденным часто делятся на просторах сети, и в этой подборке – несколько кадров, которыми не могли не поделиться.
1. Вертолёт, который спас десятки жизней после автокатастроф в Каменер-Кройце, Германия, превратили в памятник
×
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 33 необычных находки, которыми поделились на просторах сети
- 35 любопытных фото, которыми поделились на просторах сети
- 20 фото с просторов сети, которые с первого взгляда кажутся нереальными
- 25 необычных коллекций, которые собирают люди
- 30 интересных кадров, которыми поделились в сети
Новости партнёров
реклама