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20 курьёзных вещей, которые заметили на публике

20 курьёзных вещей, которые заметили на публике

Автор:
29 августа 2023 21:57
Сообщество : Юмор
Метки: Жизнь   Разное   Улица   забавно   интересное   люди   подборка   соцсети   странное   фото   
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Чего только не увидишь на улице! И странные персонажи, и курьёзные ситуации, и много интересностей. Всем увиденным часто делятся на просторах сети, и в этой подборке – несколько кадров, которыми не могли не поделиться.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Разное   Улица   забавно   интересное   люди   подборка   соцсети   странное   фото   
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S__D Полчаса назад
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Уретра Брежнева 6 минут назад
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