30 любопытных кадров, которыми поделились на просторах сети

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Пользователи сети каждый день делятся чем-то или показывают свои интересные находки на просторах интернета и форумах. Вот свежая партия фото с форума Reddit, где поделились самыми разными вещицами, явлениями и находками.
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"Это был 10-летний мячик-попрыгунчик, сделанный из простых канцелярских резинок. Разрезал его, и оказалось, что все резинки "слились" в одну массу"
"На моей ладони появилась куча маленьких дырочек. Это после целого дня работы на стройке под дождём"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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