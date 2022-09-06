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30 любопытных кадров, которыми поделились на просторах сети

30 любопытных кадров, которыми поделились на просторах сети

Автор:
06 сентября 2022 21:28
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жизнь   Разное   интересное   интересные фото   люди   подборка   соцсети   фото   фотографии   
611
30
Пользователи сети каждый день делятся чем-то или показывают свои интересные находки на просторах интернета и форумах. Вот свежая партия фото с форума Reddit, где поделились самыми разными вещицами, явлениями и находками.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Разное   интересное   интересные фото   люди   подборка   соцсети   фото   фотографии   
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4  комментария
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15k
Alex 2 часа назад
40 Кило ????
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36k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
Если эту бабочку снять под микроскопом - она будет ещё больше.



Гуттация - один из способов, с помощью которого комнатные растения пытаются самостоятельно регулировать водный баланс, количество питательных веществх и минералов.

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