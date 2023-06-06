Как это развидеть? 30 фотографий, которые наводят жути

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Жуткие, мистические и крайне странные вещи можно встретить не только в ужастиках, но и в реальной жизни. На форуме Reddit есть целое сообщество, где пользователи публикуют снимки вещей и явлений, которые наводят жути: это и природа, и городская среда, и исторические кадры, и странные явления. Взглянем на несколько таких жутковатых кадров.
1. Мост чикагского метрополитена. По нему ежедневно перевозят 34 000 пассажиров на 70 поездах
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3. "Месяц назад я подружилась с одной вороной. Недавно она принесла мне подарок - череп другой вороны"
4. Когда кенгуру чувствует угрозу, он встаёт по грудь в водоём - чтобы заманить противника. Затем он яростно топит того самого противника и кусает, держа его голову под водой
6. Снег в фильме "Волшебник страны Оз" - это асбест (тонковолокнистый минерал из класса силикатов). Его воздействие может вызвать у человека рак легких, гортани и яичников
8. Женская перчатка 1850-х годов, использовавшаяся для самообороны. Лондон, Великобритания
23. На съёмках фильма "Изгоняющий дьявола" Линду Блэр привязали к кровати, которая начала ходить ходуном. Её трясли так сильно, что она сломала позвоночник. В этой сцене её крики - от реальной боли
29. Мантия и топор Джованни Баттисты Бугатти, официального палача Папской Области в 1796-1865 годах. Ему приписываются казни 516 человек
Источник: — переведено специально для fishki.net
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