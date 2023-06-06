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Как это развидеть? 30 фотографий, которые наводят жути

Как это развидеть? 30 фотографий, которые наводят жути

Автор:
06 июня 2023 21:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: Разное   Фотографии   жутко   жуть   интересное   разные фото   соцсети   странные вещи   ужас   фото   
1268
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Жуткие, мистические и крайне странные вещи можно встретить не только в ужастиках, но и в реальной жизни. На форуме Reddit есть целое сообщество, где пользователи публикуют снимки вещей и явлений, которые наводят жути: это и природа, и городская среда, и исторические кадры, и странные явления. Взглянем на несколько таких жутковатых кадров.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   Фотографии   жутко   жуть   интересное   разные фото   соцсети   странные вещи   ужас   фото   
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5  комментариев
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13k
Shtoppi 40 минут назад
Комментарий к фото
видимо по аналогии позже появилось вот такая перчатка?
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9k
Garpia121 20 минут назад
Муха такая несчастная, аж жалко.
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5k
Трям 24 минуты назад
Комментарий к фото
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5k
Трям Полчаса назад
Комментарий к фото
Как, бля, можно "топить", держа его голову над водой?
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510
Дмитрий 52 минуты назад
Кроме опоры под мостом, чего жуткого-то?
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