Как это развидеть? 30 фотографий, которые наводят жути

Жуткие, мистические и крайне странные вещи можно встретить не только в ужастиках, но и в реальной жизни. На форуме Reddit есть целое сообщество, где пользователи публикуют снимки вещей и явлений, которые наводят жути: это и природа, и городская среда, и исторические кадры, и странные явления. Взглянем на несколько таких жутковатых кадров.