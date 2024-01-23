В Подмосковье из электрички выбросили пса после того, как высадили его пьяного хозяина

16 января житель Тульской области ехал на электричке следующей из Тулы до Москвы. Пёсик ехал в рюкзаке. Во время поездки хозяин пса по имени Сергей бел пьян и поссорился с одним из пассажиров. Во время ссоры его высадили с поезда, а пёс остался внутри: он выскочил из рюкзака во время ссоры.

В рюкзаке сидел Арчи, он испугался, выпрыгнул из него и убежал в вагон. Я поднялся с перрона, но двери вагона уже закрылись, - рассказал Сергей.

Хозяин рассказал, что Арчи - не просто питомец. Он достался ему от матери, которая погибла от инсульта.