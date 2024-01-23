FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15779 постов • 1699 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
В Подмосковье из электрички выбросили пса после того, как высадили его пьяного хозяина

В Подмосковье из электрички выбросили пса после того, как высадили его пьяного хозяина

Автор:
23 января 2024 16:27
Сообщество : Животные
Метки: Арчи   животные   интересное   поезд   ржд   собака   фото   
1457
3

Теперь мужчина ходит по станциям в поисках своего любимца, который достался ему от погибшей матери.

16 января житель Тульской области ехал на электричке следующей из Тулы до Москвы. Пёсик ехал в рюкзаке. Во время поездки хозяин пса по имени Сергей бел пьян и поссорился с одним из пассажиров. Во время ссоры его высадили с поезда, а пёс остался внутри: он выскочил из рюкзака во время ссоры.

В рюкзаке сидел Арчи, он испугался, выпрыгнул из него и убежал в вагон. Я поднялся с перрона, но двери вагона уже закрылись, - рассказал Сергей.

Хозяин рассказал, что Арчи - не просто питомец. Он достался ему от матери, которая погибла от инсульта.

«И еще Арчи — память о маме, — признается туляк. — Ее разбил инсульт, вот уже долгое время она находится между жизнью и смертью совершенно без положительной динамики. Семь лет назад я ей подарил Арчи еще щеночком, сам его выбирал у заводчика».

Мужчина обратился в РЖД, но собаку никто не сдавал в бюро находок. Мужчина принялся сам искать Арчи. Он расклеил объявления по всем станциям пути следования электрички, начиная от Серпухова и до Москвы. Также мужчина разместил объявления в интернете и обратился к волонтёрам.


Пса пока не нашли, зато несколько мошенников заявляли, что видели Арчи. Мужчина даже выезжал в Чехов, чтобы забрать пса, но оказалось, что это злоумышленники, которые требовали вознаграждение.

Уже потом девушки-волонтеры пробили номер его телефона и выяснили, что это известный аферист. Он уже много раз „находил“ потерявшихся кошечек и собачек, - рассказал Сергей.

Ранее похожая история произошла с котом по кличке Твикс. В Кирове проводница поезда выставила на улицу кота - причем не бродячего, а вполне себе домашнего и имеющего хозяев.

У кота был билет на поезд, но несмотря на это его выбросили на мороз. Котик погиб, а выбросившую кота из поезда проводницу отстранили от работы.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Арчи   животные   интересное   поезд   ржд   собака   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Едондер пуп 2 часа назад
Выбросили не пса, а хозяина. А "пёс" так там и катается, небось - боится выйти.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Умница-красавица 20 секунд назад
Опять кликбейтный заголовок, мать твою!
Выбросили пьяного в гавно хозяина, который до..вался к пассажирам. А пса высадили на конечной, потому как на конечной надо освобождать вагоны
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Умница-красавица 6 минут назад
История с котом очень похожая - и там и там перевозившие животных двуногие забухали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
kolobok263 24 минуты назад
мля, давай теперь машиниста от работы отстраним и второй памятник поставим. вам делать нечего , что ли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12
Дмитрий Полчаса назад
У кота был билет на поезд...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
Опиум для народа 50 минут назад
П"зда РЖД пришла, всех уволить, РЖД расформировать, пути разобрать. Шавке поставить памятник. Два. И три коту.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
197
Феличита 53 минуты назад
У кота был билет на поезд, но несмотря на это его выбросили на мороз.
=============
если был билет то должны были найти хозяина. Почему просто выбросили? И кстати, разве с начальником поезда такие вопросы не оговариваются?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Pinhead Час назад
Я один замечаю как начали разгонять тему брошенных животных из поездов?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
hhwost Час назад
пёсик... от мамы остался... алкаши они да, алкаши они сетиментальные.
и общительные.
один такой способен весь вагон задолбать.

собаку жалко, да.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
котегRUS 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Гур 2 часа назад
Ну чё, зоошизики, собирайте подписи, чтобы электрички отменили
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Ego sum qui sum 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Илья 2 часа назад
Почему подобные ситуации случаются если хозяин животного идиот .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Илья 2 часа назад
Бухают как свиньи, за животными не следят потом все у них виноватые.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
345890



Другие посты автора
Популярное в сообществах
24 интересных факта о культовом мультсериале "Утиные истории", о которых многие не знают
24 интересных факта о культовом мультсериале "Утиные истории", о которых многие не знают
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
Джин Элайза Тирни - самое прекрасное создание
Джин Элайза Тирни - самое прекрасное создание
Элизабет Тэйлор - вельветовый ребенок кинематографа
Элизабет Тэйлор - вельветовый ребенок кинематографа
Не то что люди, тут и лошадь не пройдет
Не то что люди, тут и лошадь не пройдет
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Коротко о составлении договоров

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#в мире#интересно#ДТП#США#забавно#собака#улыбнуло#СССР
#животные#автомобили#Юмор#позитив#история#авто аварии#факты#фильм#Разное#Москва
#автомир#машина#люди#аварии#кино#интересное#Автовсячина#кот#природа#Спасение
Не то что люди, тут и лошадь не пройдет Не то что люди, тут и лошадь не пройдет Китайские учёные впервые успешно клонировали макаку Китайские учёные впервые успешно клонировали макаку В Китае стало популярно приложение, в котором можно покормить бездомного кота и посмотреть, как он кушает В Китае стало популярно приложение, в котором можно покормить бездомного кота и посмотреть, как... Немецкая овчарка: как за пару десятков лет люди угробили идеальную породу собак Немецкая овчарка: как за пару десятков лет люди угробили идеальную породу собак Мареммо-абруццкая овчарка: когда белый и пушистый не синоним доброты Мареммо-абруццкая овчарка: когда белый и пушистый не синоним доброты Пользователи маркетплейсов начали красить своих питомцев в разные цвета Пользователи маркетплейсов начали красить своих питомцев в разные цвета

На что жалуетесь?

Вернуться