В Подмосковье из электрички выбросили пса после того, как высадили его пьяного хозяина

Теперь мужчина ходит по станциям в поисках своего любимца, который достался ему от погибшей матери.
16 января житель Тульской области ехал на электричке следующей из Тулы до Москвы. Пёсик ехал в рюкзаке. Во время поездки хозяин пса по имени Сергей бел пьян и поссорился с одним из пассажиров. Во время ссоры его высадили с поезда, а пёс остался внутри: он выскочил из рюкзака во время ссоры.
В рюкзаке сидел Арчи, он испугался, выпрыгнул из него и убежал в вагон. Я поднялся с перрона, но двери вагона уже закрылись, - рассказал Сергей.
Хозяин рассказал, что Арчи - не просто питомец. Он достался ему от матери, которая погибла от инсульта.
«И еще Арчи — память о маме, — признается туляк. — Ее разбил инсульт, вот уже долгое время она находится между жизнью и смертью совершенно без положительной динамики. Семь лет назад я ей подарил Арчи еще щеночком, сам его выбирал у заводчика».
Мужчина обратился в РЖД, но собаку никто не сдавал в бюро находок. Мужчина принялся сам искать Арчи. Он расклеил объявления по всем станциям пути следования электрички, начиная от Серпухова и до Москвы. Также мужчина разместил объявления в интернете и обратился к волонтёрам.
Пса пока не нашли, зато несколько мошенников заявляли, что видели Арчи. Мужчина даже выезжал в Чехов, чтобы забрать пса, но оказалось, что это злоумышленники, которые требовали вознаграждение.
Уже потом девушки-волонтеры пробили номер его телефона и выяснили, что это известный аферист. Он уже много раз „находил“ потерявшихся кошечек и собачек, - рассказал Сергей.
Ранее похожая история произошла с котом по кличке Твикс. В Кирове проводница поезда выставила на улицу кота - причем не бродячего, а вполне себе домашнего и имеющего хозяев.
У кота был билет на поезд, но несмотря на это его выбросили на мороз. Котик погиб, а выбросившую кота из поезда проводницу отстранили от работы.
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Выбросили пьяного в гавно хозяина, который до..вался к пассажирам. А пса высадили на конечной, потому как на конечной надо освобождать вагоны
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если был билет то должны были найти хозяина. Почему просто выбросили? И кстати, разве с начальником поезда такие вопросы не оговариваются?
и общительные.
один такой способен весь вагон задолбать.
собаку жалко, да.
но всёравно жалко.