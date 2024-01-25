"Толстенького" той-терьера Арчи, которого выгнали из электрички, наконец нашли

Той-терьера Арчи, которого выбросили из электрички, наконец-то нашли. Об этом хозяин рассказал порталу "360". Собачка находится в деревне Сандарово у местных жителей.

Я сейчас своим ходом еду до Серпухова. Ну понятно было, еще вчера было ясно, что Арчи найден, — рассказал владелец животного.

К счастью, пёсик жив и здоров. Его нашли на улице и приютили местные жители. Совсем скоро пёсика передадут хозяину.