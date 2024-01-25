"Толстенького" той-терьера Арчи, которого выгнали из электрички, наконец нашли

К счастью, пёсик жив и здоров!
Той-терьера Арчи, которого выбросили из электрички, наконец-то нашли. Об этом хозяин рассказал порталу "360". Собачка находится в деревне Сандарово у местных жителей.
Я сейчас своим ходом еду до Серпухова. Ну понятно было, еще вчера было ясно, что Арчи найден, — рассказал владелец животного.
К счастью, пёсик жив и здоров. Его нашли на улице и приютили местные жители. Совсем скоро пёсика передадут хозяину.
Ранее мы писали, что в Подмосковье из электрички выбросили пса после того, как высадили его пьяного хозяина. Мужчина повздорил с другим пассажиром и его высадили. Пёсик остался в вагоне и поехал дальше. Спустя несколько станций пса тоже выбросили из поезда, как кота Твикса. Хозяин опасался, что пёсика ждёт такая же участь.
Тем более, собачка досталась ему от матери.
И еще Арчи — память о маме, — признается туляк. — Ее разбил инсульт, вот уже долгое время она находится между жизнью и смертью совершенно без положительной динамики. Семь лет назад я ей подарил Арчи еще щеночком, сам его выбирал у заводчика.
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Ездим в деревню на поезде, где-то в 80-е, на полустанке в поезд забиралась дворняга, проходила все вагоны, в каждом купе садилась на попу, поджимала передние лапки, просила угощения. Кто конфету, кто пирожок, кто что даст...
Через остановку выходила !