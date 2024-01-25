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"Толстенького" той-терьера Арчи, которого выгнали из электрички, наконец нашли

"Толстенького" той-терьера Арчи, которого выгнали из электрички, наконец нашли

Автор:
25 января 2024 20:40
Сообщество : Животные
Метки: Арчи   выбросили из поезда   интересное   поезд   собака   той -терьер   фото   
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К счастью, пёсик жив и здоров!

Той-терьера Арчи, которого выбросили из электрички, наконец-то нашли. Об этом хозяин рассказал порталу "360". Собачка находится в деревне Сандарово у местных жителей.

Я сейчас своим ходом еду до Серпухова. Ну понятно было, еще вчера было ясно, что Арчи найден, — рассказал владелец животного.

К счастью, пёсик жив и здоров. Его нашли на улице и приютили местные жители. Совсем скоро пёсика передадут хозяину.

Ранее мы писали, что в Подмосковье из электрички выбросили пса после того, как высадили его пьяного хозяина. Мужчина повздорил с другим пассажиром и его высадили. Пёсик остался в вагоне и поехал дальше. Спустя несколько станций пса тоже выбросили из поезда, как кота Твикса. Хозяин опасался, что пёсика ждёт такая же участь.

Тем более, собачка досталась ему от матери.

И еще Арчи — память о маме, — признается туляк. — Ее разбил инсульт, вот уже долгое время она находится между жизнью и смертью совершенно без положительной динамики. Семь лет назад я ей подарил Арчи еще щеночком, сам его выбирал у заводчика.


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Метки: Арчи   выбросили из поезда   интересное   поезд   собака   той -терьер   фото   
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1k
Darki 2 часа назад
Хорошая новость.
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6k
hhwost 22 минуты назад
а если ещё хозяин на радостях бухать бросит...
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2k
Igor Grishaev 39 минут назад
Слава Богу. Не забудьте Бастрыкину доложить, а то шум будет.
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3k
grigorenko vladislav 40 минут назад
Чё там Мизулина? Как там насчёт памятника Арчи? Ну доску хоть мемориальную, раз живой пока. И это, кто там, который выкидывал? Расстреляли уже? А хозяину ущерб компенсировали?
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2k
Anatoly 54 минуты назад
Уже писал, давно...
Ездим в деревню на поезде, где-то в 80-е, на полустанке в поезд забиралась дворняга, проходила все вагоны, в каждом купе садилась на попу, поджимала передние лапки, просила угощения. Кто конфету, кто пирожок, кто что даст...
Через остановку выходила !
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10
Анечка 2 часа назад
Такое ощущение,что специально все подстроили, дабы про них заговорили.
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2k
Илья 2 часа назад
О Боже, наконец-то! Какая хорошая новость! Урраа!.. Так мы должны были отреагировать? Что-то вас много становится с историями про электрички и животных...
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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