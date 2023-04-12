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В Приморье женщина выбросила на дороге хромую собачку

В Приморье женщина выбросила на дороге хромую собачку

Автор:
12 апреля 2023 09:56
Сообщество : Животные
Метки: Приморье   животные   интересное   милота   собака   спасение   счастье   фото   
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В Приморье нерадивая хозяйка выбросила свою хромую собачку прямо на улице. Женщина на машине остановилась на безлюдной улице, высадила собаку и уехала. Мерзкий поступок попал на камеры видеонаблюдения.

В Приморье женщина за рулём белого автомобиля привезла собаку к пустырю, высадила её из машины и уехала. Растерянная хромая собачка пыталась бежать за машиной, но конечно догнать её не смогла. Хозяйка уехала и не вернулась. Она даже не подозревала, что обрекает собаку на счастливую жизнь.

Животное нашли волонтёры. Собака была напугана, сидела в кустах.

Как оказалось, собачка очень молодая — ей около года. Хромота, замеченная видео, оказалась не раной, а врождённым дефектом ступни.

Собачку назвали Тришу. Она прошла осмотр ветеринара, её помыли и подстригли. Теперь Тришу ждёт полная радости жизнь.

История собачки стала популярна в сети после ролика с нерадивой хозяйкой. Получившую известность собачку готовы забрать много людей.

Вот так женщина, сама того не зная, спасла свою собаку от самой себя и обрекла её на счастливую жизнь!

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Метки: Приморье   животные   интересное   милота   собака   спасение   счастье   фото   
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Alex 50 минут назад
Вот ведь тварь..
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Борис Карабанов 39 минут назад
Отсюда вывод: если хотите своему питомцу радостной счастливой жизни, то...
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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