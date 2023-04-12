В Приморье женщина выбросила на дороге хромую собачку

В Приморье нерадивая хозяйка выбросила свою хромую собачку прямо на улице. Женщина на машине остановилась на безлюдной улице, высадила собаку и уехала. Мерзкий поступок попал на камеры видеонаблюдения.
В Приморье женщина за рулём белого автомобиля привезла собаку к пустырю, высадила её из машины и уехала. Растерянная хромая собачка пыталась бежать за машиной, но конечно догнать её не смогла. Хозяйка уехала и не вернулась. Она даже не подозревала, что обрекает собаку на счастливую жизнь.
Животное нашли волонтёры. Собака была напугана, сидела в кустах.
Как оказалось, собачка очень молодая — ей около года. Хромота, замеченная видео, оказалась не раной, а врождённым дефектом ступни.
Собачку назвали Тришу. Она прошла осмотр ветеринара, её помыли и подстригли. Теперь Тришу ждёт полная радости жизнь.
История собачки стала популярна в сети после ролика с нерадивой хозяйкой. Получившую известность собачку готовы забрать много людей.
Вот так женщина, сама того не зная, спасла свою собаку от самой себя и обрекла её на счастливую жизнь!
Источник:
- В Турции неравнодушные люди спасают домашних животных
- Илон Маск назначил гендиректором Твиттера своего милого пёселя
- Наглядное объяснение, почему бегемоты — самые опасные травоядные в Африке
- Хозяин рассказал, как нейросеть спасла собаку, когда ветеринар не смог поставить диагноз
- Счастье за деньги не купишь? 5 самых дорогих пород собак в мире