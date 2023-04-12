В Приморье женщина выбросила на дороге хромую собачку

В Приморье женщина за рулём белого автомобиля привезла собаку к пустырю, высадила её из машины и уехала. Растерянная хромая собачка пыталась бежать за машиной, но конечно догнать её не смогла. Хозяйка уехала и не вернулась. Она даже не подозревала, что обрекает собаку на счастливую жизнь.