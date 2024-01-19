Проводница выбросила из поезда чужого кота во время стоянки в Кирове

История разлетелась по всем городским пабликам вместе с ориентировкой. Как стало известно, житель Ленинградской области ехал в поезде «Екатеринбург - Санкт-Петербург». С собой у пассажира был питомец - котик по кличке Твикс. Животное перевозили по всем правилам - в переноске. Однако в какой-то момент непоседа выбрался из своей клетки. И - пропал.

В постах, которые публикуются во всех кировских группах, сказано, что кота выбросила из вагона на улицу проводница. Выяснилось это после проверки записей с камер наблюдения. Случилось это 11 января, во время стоянки в Кирове.





