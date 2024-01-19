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Проводница выбросила из поезда чужого кота во время стоянки в Кирове

Проводница выбросила из поезда чужого кота во время стоянки в Кирове

Автор:
19 января 2024 08:43
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   ЧП   больная   животные   кот   поезд   проводница   
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В Кирове проводница поезда выставила на улицу кота - причем не бродячего, а вполне себе домашнего и имеющего хозяев. Теперь владельцы (иногородние, к слову) сходят с ума, пытаясь разыскать питомца. А его все еще не нашли.

История разлетелась по всем городским пабликам вместе с ориентировкой. Как стало известно, житель Ленинградской области ехал в поезде «Екатеринбург - Санкт-Петербург». С собой у пассажира был питомец - котик по кличке Твикс. Животное перевозили по всем правилам - в переноске. Однако в какой-то момент непоседа выбрался из своей клетки. И - пропал.


В постах, которые публикуются во всех кировских группах, сказано, что кота выбросила из вагона на улицу проводница. Выяснилось это после проверки записей с камер наблюдения. Случилось это 11 января, во время стоянки в Кирове.




Как рассказывает волонтер Ольга, помогающая найти кота, питомца перевозил отец хозяина. Он и упустил животное из виду.


- Отец виноват, что не досмотрел, хотя бы сразу позвонил из поезда, а сказал только по приезде. То есть 11 января в 14.30 кот был выброшен, а сказал он 12 января утром. Хозяин забил тревогу сразу и звонил дежурному по вокзалу. После просмотра видео выяснилось, что кота выбросила проводница перед отходом поезда минут за пять. Выбросила, запустила пассажиров, спустилась снова, заглянула под вагон, через пять минут поезд тронулся с первого пути, кот из-под вагона шмыгнул в сторону второго пути, - написала она на своей странице ВКонтакте.


По словам Ольги, сама она из Кирова, но помогает из сострадания. Хозяин кота позвонил ей по поводу другого питомца, который был похож на пропавшего Твикса. Так и закрутилось - кировчанка теперь бегает по улицам в поисках чужого животного.

Сейчас Твикс все еще не найден, хоть и прошло уже больше недели. Кот может находиться в районе вокзала, автовокзала, Дурней, Чистых Прудов, Дружбы. Все желающие помочь могут присоединиться к поискам.


Если вы видели Твикса, сообщите об этом по номерам телефона: 89615695766 либо 89823358864. Звонить можно в любое время. За нахождение питомца владельцы обещают вознаграждение - 30 тысяч рублей.

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Метки: Видео   ЧП   больная   животные   кот   поезд   проводница   
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24  комментария
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1k
Сергей 2 часа назад
за своего котика, я бы сбросил проводницу с поезда...
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15k
Ivan 36 минут назад
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5k
Григорий 42 минуты назад
вина хозяина! отпустила на вольные хлеба скотину в общественном месте и теперь давит слёзки! кобыла тупая.
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132k
ЮрГен 51 минуту назад
Животные перевозятся с билетом и проводница не могла не знать, что в вагоне есть котик! Так что виноваты и она, и хозяин долбойоб
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171
Xiks 57 минут назад
Вот же тварь... Это я про проводницу...
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41k
Example 6.2.6 Час назад
Проводница просто подумала что чей-то кот учуяв приятные запахи из вагона - забрался посмотреть, вот и выгнала его.. Во первых это её служебная обязанность, чтоб в вагоне не тусовались посторонние люди и животные, во вторых, наверное она не хотела чтоб какая-нить местная бабушка Дуся, ходила потом по рельсам и искала своего Мурзика, который укатил за сотни километров.
Вина исключительно и полностью на хозяине животного, который не уследил за своим питомцем. И да, он сразу мог бы сориентироваться, что кот пропал, с той ж проводницей поговорить "не видела ли она?", она бы через начальника поезда, передала бы тревожный сигнал начальнику станции, а там бы, неравнодушные люди сразу б могли посмотреть на наличие котов, похожих по описанию.
Надеюсь, кот найдётся живым и здоровым, но стоит признать, что у домашних котиков, шансов на выживание немного в диких условиях, когда надо самостоятельно искать пропитание, ночлег и избегать опасностей вроде транспорта, собак, других котов и плохих людей.. а тут ещё и минусовые температуры.
Берегите своих питомцев, они зависят от вас куда больше, чем вам порой кажется.
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339
Чистый бес Example 6.2.6 50 минут назад
Перевозивший котейку конечно виноват, но давайте будем объективными до конца - за посадку пассажиров отвечает борт-проводник и если она не заметила переноску с котом, а такжене поинтересовалась кто в ней находится, то все дальнейшие рассуждения на тему качественного выполнения служебных обязанностей не имеют смысла.
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2k
AVATAR Час назад
Жалко котика. Надеюсь найдут. Домашние кошки на улице долго не живут
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59k
dima423 Час назад
Ну тут больше хозяин виноват... просто так из переноски кот не выберется) Значит хозяин сам выпустил кота...Если ему самому пох на животное, то проводнице и подавно, наверняка подумала бродячий кот забежал в вагон...
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474
На хер ЗАПАД! Час назад
Я бы этой суке,руки переломал и голой в лес выгнал. Скотина! Чтобы у неё в семье все болели,до самой смерти
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На хер ЗАПАД! driver71 57 минут назад
Засунь своё мнение, себе в задницу!
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474
На хер ЗАПАД! driver71 57 минут назад
Так получилось, что я животных люблю,больше чем людей.
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471
Юрий Алматы На хер ЗАПАД! 44 минуты назад
У тебя с головой проблемы.
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4k
poбт Час назад
"причем не бродячего, а вполне себе домашнего"
можно алгоритм определения небродячести котов?
вроде как они без ошейников ходят
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35k
Fat Lynx 2 часа назад
Короче, мужик про*бал кота и ищет виновных... Хорошо, что есть люди, которые ищут кота, иначе это была бы самая грустная история на свете.
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3k
Илья 2 часа назад
Владельцы животных думают что все любят животных и по этому котов можно отпускать гулять по поезду где он будет ходить и гадить.
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