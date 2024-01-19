Проводница выбросила из поезда чужого кота во время стоянки в Кирове

В Кирове проводница поезда выставила на улицу кота - причем не бродячего, а вполне себе домашнего и имеющего хозяев. Теперь владельцы (иногородние, к слову) сходят с ума, пытаясь разыскать питомца. А его все еще не нашли.
История разлетелась по всем городским пабликам вместе с ориентировкой. Как стало известно, житель Ленинградской области ехал в поезде «Екатеринбург - Санкт-Петербург». С собой у пассажира был питомец - котик по кличке Твикс. Животное перевозили по всем правилам - в переноске. Однако в какой-то момент непоседа выбрался из своей клетки. И - пропал.
В постах, которые публикуются во всех кировских группах, сказано, что кота выбросила из вагона на улицу проводница. Выяснилось это после проверки записей с камер наблюдения. Случилось это 11 января, во время стоянки в Кирове.
Как рассказывает волонтер Ольга, помогающая найти кота, питомца перевозил отец хозяина. Он и упустил животное из виду.
- Отец виноват, что не досмотрел, хотя бы сразу позвонил из поезда, а сказал только по приезде. То есть 11 января в 14.30 кот был выброшен, а сказал он 12 января утром. Хозяин забил тревогу сразу и звонил дежурному по вокзалу. После просмотра видео выяснилось, что кота выбросила проводница перед отходом поезда минут за пять. Выбросила, запустила пассажиров, спустилась снова, заглянула под вагон, через пять минут поезд тронулся с первого пути, кот из-под вагона шмыгнул в сторону второго пути, - написала она на своей странице ВКонтакте.
По словам Ольги, сама она из Кирова, но помогает из сострадания. Хозяин кота позвонил ей по поводу другого питомца, который был похож на пропавшего Твикса. Так и закрутилось - кировчанка теперь бегает по улицам в поисках чужого животного.
Сейчас Твикс все еще не найден, хоть и прошло уже больше недели. Кот может находиться в районе вокзала, автовокзала, Дурней, Чистых Прудов, Дружбы. Все желающие помочь могут присоединиться к поискам.
Если вы видели Твикса, сообщите об этом по номерам телефона: 89615695766 либо 89823358864. Звонить можно в любое время. За нахождение питомца владельцы обещают вознаграждение - 30 тысяч рублей.
Источник:
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Вина исключительно и полностью на хозяине животного, который не уследил за своим питомцем. И да, он сразу мог бы сориентироваться, что кот пропал, с той ж проводницей поговорить "не видела ли она?", она бы через начальника поезда, передала бы тревожный сигнал начальнику станции, а там бы, неравнодушные люди сразу б могли посмотреть на наличие котов, похожих по описанию.
Надеюсь, кот найдётся живым и здоровым, но стоит признать, что у домашних котиков, шансов на выживание немного в диких условиях, когда надо самостоятельно искать пропитание, ночлег и избегать опасностей вроде транспорта, собак, других котов и плохих людей.. а тут ещё и минусовые температуры.
Берегите своих питомцев, они зависят от вас куда больше, чем вам порой кажется.
И по правилам РЖД - животное на протяжении всего следования по маршруту не должно покидать переноску. Либо, оплачивать надо отдельную перевозку животного, и тогда за него уже ответственность несёт работник РЖД.
Тем более это поезд со своим графиком движения, у проводника нету времени ходить и у всех спрашивать - а это случайно не ваш котик?
Ставлю на то, что сделала она это абсолютно без злого умысла, а просто подумала, что местный котяра приполз на запахи еды из вагона.
А вот пассажир, который:
а) выпустил кота из переноски в вагоне и не следил за котом
б) не сообщил про пропажу сразу
Виноват как чёрт, возможно ему то и наплевать на кота, или он просто ехал и бухал как у некоторых принято, и только 12 числа в себя пришёл и понял что кого-то не хватает.
Ну а желать другим болезней, значит обрекать своих близких на эти самые болезни. С чем я тебя и поздравляю.
можно алгоритм определения небродячести котов?
вроде как они без ошейников ходят