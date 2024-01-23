Выбросившую кота из поезда проводницу отстранили от работы

Резонансная история с котом Твиксом, возмутившая сотни тысяч россиян, набирает обороты. Вчера председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился провести проверку по факту жестокого обращения с животным. А уже сегодня стало известно, что проводницу, выбросившую кота из вагона, временно отстранили от работы.





Неравнодушные люди тем временем требуют уволить сотрудницу РЖД. Соответствующая петиция, созданная всего 4 дня назад, собрала уже более 378 тысяч подписей — и их количество растёт, как на дрожжах.