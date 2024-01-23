FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15777 постов • 1699 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Выбросившую кота из поезда проводницу отстранили от работы

Выбросившую кота из поезда проводницу отстранили от работы

Автор:
23 января 2024 12:16
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Госдума   заседание   кот Твикс   перевозка животных   проводница   ржд   
2260
3
1

Прямо сейчас в Госдуме проходит заседание с участием руководства РЖД, на котором решаются вопросы о политике компании относительно перевозки питомцев.

Резонансная история с котом Твиксом, возмутившая сотни тысяч россиян, набирает обороты. Вчера председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился провести проверку по факту жестокого обращения с животным. А уже сегодня стало известно, что проводницу, выбросившую кота из вагона, временно отстранили от работы.


Неравнодушные люди тем временем требуют уволить сотрудницу РЖД. Соответствующая петиция, созданная всего 4 дня назад, собрала уже более 378 тысяч подписей — и их количество растёт, как на дрожжах.

Тем временем в Госдуме началось открытое заседание по теме перевозки домашних питомцев в общественном транспорте. В нём участвуют представители комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды и также руководство РЖД. Первым выступил гендиректор "Федеральной пассажирской компании" Владимир Пястолов. От лица РЖД он принес извинения семье владельца погибшего животного и рассказал, как развивались события 11 января на станции в Кирове.

Предварительно, в РЖД пообещали усовершенствовать подход к перевозке домашних питомцев. Компания планирует "персонифицировать перевозку животных" при оформлении билета, на вокзалах появятся специальные зоны для оформления пассажиров с питомцами, а у проводников в специальном мобильном приложении отныне будет отображаться информация о перевозимом в вагоне животном.

На днях глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина предложила поставить памятник погибшему коту Твиксу. Идею поддержали многие жители России.


"Сегодня сообщили, что Твикс погиб: он прошел восемь километров в поисках еды и укрытия... История растопила сердца людей по всему миру. Многие следили и переживали. Нужно, наверное, подумать над памятником котику в Кирове", — написала Мизулина.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Госдума   заседание   кот Твикс   перевозка животных   проводница   ржд   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
46  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Илья 44 минуты назад
Оставьте женщину в покое, совсем со своими котами сума посходили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
4k
Александр 14 минут назад
Нужно срочно создать совет при Президенте РФ по делам котов! Очень нужно. Жизнь котам!!!
Совсем журналисты офуели. Раздули мать их. И главное что.. Тут бомбят Донец и следующей новостью лять котик...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Гур 14 минут назад
378 тысяч зоошизиков
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Kra 15 минут назад
Вот никого не смущает, что проводница даже не знала, что у нее в вагоне едет пассажир с котом? То есть кота пронесли в вагон тайно?
Мне вот довелось ехать в поезде с йорком, так проводница об этом знала, выпускала на перрон гулять даже на тех.станциях, а тут налицо явная "контрабанда". Хозяева сами виноваты. Предупреждать надо...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Веселый Пук 15 минут назад
В Госдуме то делать больше не хрена.Проблем в стране нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Борис Карабанов 16 минут назад
Короче, ещё немного и в этом громком деле, которого, по сути, не существует, будет таки поставлена жирная точка:
1. Проводницу - на пожизненное.
2. Коту - мемориал.
3. Владельцу - разовую компенсацию в десятки миллионов рублей, пожизненную пенсию, бесплатное ежегодное сан-курлечение и все прочие льготы.
p.s/ А как было всё хорошо:
- Котам нельзя! С котами нельзя!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Alex 17 минут назад
ИМХО, перебор конечно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Alex 18 минут назад
Ну зачем так жестоко? Отстранили от работы проводницу... Можно же было просто выкинуть ее на 30-градусный мороз на пустой станции километров за сто от города, перепутав с бомжихой, которая случайно забралась в поезд на вокзале. Делов-то...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Сергей Викторович 20 минут назад
Какое жестокое обращение??? Она этого кота на ходу выбросила, может она его расчленила, или разбила головой об столб??? Нет, аккуратно выперла. А то интересно получается. Когда какой-нибудь бородач неопределенной национальности ударит человека и тот упадет, то суды, почему-то не видят причинно-следственной связи между ударом и смертью!!! Типа человек умер не от удара в голову, а оттого что потом ударился головой об асфальт... Кот умер не от того, что он на улице оказался, даже не от мороза и не голода. Его загрызли собаки!!! И теперь зоошижи требуют чуть ли не повесить женщину- проводницу!!! И, кстати, дорогие (совсем не дорогие) зоошижи, а скажите, а откуда там собаки? Не вы ли продавили правила, по которым собак нельзя отстреливать. Не вы ли придумали что их надо отлавливать.,чипировать, стерилизовать и обратно отпускать???? И, что стерилизованные собаки не несут никому никакой агрессии и опасности??? Тогда почему они кота загрызли???? Просто спросить хотели???? Пора уже признать, что вся это зоошижия - общественно опасное явления и пора с этими шизиками бороться!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
707
Андрей Граф 20 минут назад
больные люди!!! это просто кот, а хозяину не хрен е.б.а.л.о.м торговать и следить за котом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Анатолий Полчаса назад
Дебилы под прихоти дебилов придумают новый закон так как просто читать не умеют браво Россия вперед.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Максим Макашев Полчаса назад
отстранили? Всего то? А как же Закон о жестоком обращении с животными?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Владимир 36 минут назад
почему нет ни одного вопроса к перевозчику кота,как он вылез с переноски и как оказался на самовыгуле там где не должен быть?чем занимался перевозчик пока кот гулял по вагону?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Алексей 37 минут назад
история напоминает про 2х тюленей - расскажу правда только суть - спасли 2х тюленей или котиков, выхаживали, откармливали там полстраны следило, может больше - угрохали кучу бабла - выпустили их на волю, их почти сразу сьела касатка...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
hpgjzsorqzo4 40 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
685
Олег 40 минут назад
депутатам совсем нехрен делать? пусть каждый депутат отчитаеться сколко котиков и щенков он приютил с улицы!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
turyst 42 минуты назад
А за чей счёт банкет?

Зоны на всех вокзалах, это не 5 копеек.

Значит цена перевозки увеличится.
Под это дело, можно нехило ценник поднять.
Пассажирские перевозки и так несколько убыточны.

Не думаю, что это будет окупаться ценами на перевозку животных.
На всех раскидают.

А всего-то дел было - ошейник с номером телефона хозяина на кота надеть или шлейку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Росомаха 43 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
АнтонПолднев 45 минут назад
Чиновникам из госдумы естественно нечем заняться, кроме решения проблем перевозки котов. Это что, невозможно было решить просто в рамках РЖД? Завтра кто-то наблюёт в тамбуре и дело вообще до президента дойдёт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
vasilykopkov 46 минут назад
Формально она поступила правильно, соблюдала правила, которые не ей написаны были. Не вижу причин её отстранять. Бесхозным животным не место в поезде. Она же не знала что кот домашний. Если бы кот был уличный, он спокойно выжил бы на станции.
Виноваты хозяева, надо следить за своими питомцами.
По-человечески, конечно могла бы его приютить в своём купе, за что ей же могло и прилететь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38
basilek vasilykopkov 18 минут назад
Если бы этот кот не дай бог серьезно поцарапал ребенка, а с котов станется - это высокоразвитое агрессивное животное у себя на уме, хищник и очень умелый, то весь интернет бы выл, что должна была выбросить , не обеспечила, нарушила и т.д.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Сан Саныч рожденый в СССР 52 минуты назад
Пока не было интернета, только твои близкие знали, что ты дебил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 10 комментариев
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

195616



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные семейные снимки известных людей
Интересные семейные снимки известных людей
Мерседесу - бэнц! Компания объявила о закрытии всех автосалонов и ликвидации штаб-квартиры в Германии
Мерседесу - бэнц! Компания объявила о закрытии всех автосалонов и ликвидации...
Набирающие популярность в сообществах
Загородная жизнь
Загородная жизнь
Мэрилин Монро - имя чужое, но успех личный
Мэрилин Монро - имя чужое, но успех личный
Не то что люди, тут и лошадь не пройдет
Не то что люди, тут и лошадь не пройдет
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Коротко о составлении договоров

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Юмор#люди#авто аварии#интересно#интересное#собака#природа#СССР
#животные#автомир#в мире#ДТП#история#позитив#факты#улыбнуло#фильм#Разное
#Прикол#машина#аварии#США#забавно#кино#кот#Автовсячина#Спасение#Жизнь
Свобода от комиссий за переводы и платежи Свобода от комиссий за переводы и платежи "Я сейчас породистая!": кандидат в президенты РФ рассказала о своих пластических операциях "Я сейчас породистая!": кандидат в президенты РФ рассказала о своих пластических операциях «Уже 60% труб в стране изношены»: в Госдуме захотели национализировать ЖКХ «Уже 60% труб в стране изношены»: в Госдуме захотели национализировать ЖКХ Кот Твикс, которого проводница выбросила из&nbsp;вагона в&nbsp;Кирове, погиб Кот Твикс, которого проводница выбросила из вагона в Кирове, погиб «Пора заканчивать с межнациональным либерализмом»: в Госдуме высказались о диаспорах и сравнили их с мафией «Пора заканчивать с межнациональным либерализмом»: в Госдуме высказались о диаспорах и сравнили... В РПЦ призвали убрать из СМИ рекламу колдовства, а сатанизм запретить законодательно В РПЦ призвали убрать из СМИ рекламу колдовства, а сатанизм запретить законодательно

На что жалуетесь?

Вернуться