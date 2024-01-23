Выбросившую кота из поезда проводницу отстранили от работы

Прямо сейчас в Госдуме проходит заседание с участием руководства РЖД, на котором решаются вопросы о политике компании относительно перевозки питомцев.
Резонансная история с котом Твиксом, возмутившая сотни тысяч россиян, набирает обороты. Вчера председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился провести проверку по факту жестокого обращения с животным. А уже сегодня стало известно, что проводницу, выбросившую кота из вагона, временно отстранили от работы.
Неравнодушные люди тем временем требуют уволить сотрудницу РЖД. Соответствующая петиция, созданная всего 4 дня назад, собрала уже более 378 тысяч подписей — и их количество растёт, как на дрожжах.
Тем временем в Госдуме началось открытое заседание по теме перевозки домашних питомцев в общественном транспорте. В нём участвуют представители комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды и также руководство РЖД. Первым выступил гендиректор "Федеральной пассажирской компании" Владимир Пястолов. От лица РЖД он принес извинения семье владельца погибшего животного и рассказал, как развивались события 11 января на станции в Кирове.
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Предварительно, в РЖД пообещали усовершенствовать подход к перевозке домашних питомцев. Компания планирует "персонифицировать перевозку животных" при оформлении билета, на вокзалах появятся специальные зоны для оформления пассажиров с питомцами, а у проводников в специальном мобильном приложении отныне будет отображаться информация о перевозимом в вагоне животном.
На днях глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина предложила поставить памятник погибшему коту Твиксу. Идею поддержали многие жители России.
"Сегодня сообщили, что Твикс погиб: он прошел восемь километров в поисках еды и укрытия... История растопила сердца людей по всему миру. Многие следили и переживали. Нужно, наверное, подумать над памятником котику в Кирове", — написала Мизулина.
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Совсем журналисты офуели. Раздули мать их. И главное что.. Тут бомбят Донец и следующей новостью лять котик...
Мне вот довелось ехать в поезде с йорком, так проводница об этом знала, выпускала на перрон гулять даже на тех.станциях, а тут налицо явная "контрабанда". Хозяева сами виноваты. Предупреждать надо...
1. Проводницу - на пожизненное.
2. Коту - мемориал.
3. Владельцу - разовую компенсацию в десятки миллионов рублей, пожизненную пенсию, бесплатное ежегодное сан-курлечение и все прочие льготы.
p.s/ А как было всё хорошо:
- Котам нельзя! С котами нельзя!
Зоны на всех вокзалах, это не 5 копеек.
Значит цена перевозки увеличится.
Под это дело, можно нехило ценник поднять.
Пассажирские перевозки и так несколько убыточны.
Не думаю, что это будет окупаться ценами на перевозку животных.
На всех раскидают.
А всего-то дел было - ошейник с номером телефона хозяина на кота надеть или шлейку.
Виноваты хозяева, надо следить за своими питомцами.
По-человечески, конечно могла бы его приютить в своём купе, за что ей же могло и прилететь...