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В Москве мопс по кличке Пахом чуть не сжёг квартиру

В Москве мопс по кличке Пахом чуть не сжёг квартиру

Автор:
25 апреля 2024 20:10
Сообщество : Животные
Метки: МЧС   Москва   животные   интересное   пожар   собака   фото   
805
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На самом деле пёсик решил лишь покушать.

В Москве мопс устроил пожар, сжёг ноутбук хозяйки и чуть не сжёг всю квартиру. Но пёс ни в чём не виноват. Оказывается, хозяйка Пахома использовала плиту не только для готовки, но и для хранения вещей. Однажды девушка оставила на плите ноутбук, собачий корм и булку со сгущёнкой. Судя по всему, пёс прыгал рядом с плитой и случайно включил комфорку.

Я гуляла три часа. Все это время для меня готовилась каша из новенького ноутбука за 100 тыс. руб., корма Royal Canin и булки со сгущенкой — иронично описала ситуацию пострадавшая.

Когда хозяйка вернулась домой, она заметила, что ноутбук сгорел, а вместе с ним чуть не сгорела вся квартира. Пёсик Пахом был просто в шоке. Ноутбук не подлежит восстановлению. Плита, судя по всему тоже. Вся квартира была в гари от жжёной пластмассы. Даже на собаке был слой осевшей гари. Вонь в квартире стоит просто удушающая.

История москвички стала популярна в сети. Комментаторы заметили, что вины пёсика тут нет. Хозяйка, устроив склад на плите, подвергла опасности своего пса, а также весь дом, ведь пожар мог навредить соседям. В ответ девушка сообщила, что плитой не пользовалась, так как недавно сняла квартиру. Она даже не знала, что плита подключена к сети.

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Метки: МЧС   Москва   животные   интересное   пожар   собака   фото   
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1  комментарий
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Трям Полчаса назад
Корейцы его ждут!
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4964 поста (4750 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
354130



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