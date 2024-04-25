В Москве мопс по кличке Пахом чуть не сжёг квартиру

В Москве мопс устроил пожар, сжёг ноутбук хозяйки и чуть не сжёг всю квартиру. Но пёс ни в чём не виноват. Оказывается, хозяйка Пахома использовала плиту не только для готовки, но и для хранения вещей. Однажды девушка оставила на плите ноутбук, собачий корм и булку со сгущёнкой. Судя по всему, пёс прыгал рядом с плитой и случайно включил комфорку.

Я гуляла три часа. Все это время для меня готовилась каша из новенького ноутбука за 100 тыс. руб., корма Royal Canin и булки со сгущенкой — иронично описала ситуацию пострадавшая.