В Москве мопс по кличке Пахом чуть не сжёг квартиру

На самом деле пёсик решил лишь покушать.
В Москве мопс устроил пожар, сжёг ноутбук хозяйки и чуть не сжёг всю квартиру. Но пёс ни в чём не виноват. Оказывается, хозяйка Пахома использовала плиту не только для готовки, но и для хранения вещей. Однажды девушка оставила на плите ноутбук, собачий корм и булку со сгущёнкой. Судя по всему, пёс прыгал рядом с плитой и случайно включил комфорку.
Я гуляла три часа. Все это время для меня готовилась каша из новенького ноутбука за 100 тыс. руб., корма Royal Canin и булки со сгущенкой — иронично описала ситуацию пострадавшая.
Когда хозяйка вернулась домой, она заметила, что ноутбук сгорел, а вместе с ним чуть не сгорела вся квартира. Пёсик Пахом был просто в шоке. Ноутбук не подлежит восстановлению. Плита, судя по всему тоже. Вся квартира была в гари от жжёной пластмассы. Даже на собаке был слой осевшей гари. Вонь в квартире стоит просто удушающая.
История москвички стала популярна в сети. Комментаторы заметили, что вины пёсика тут нет. Хозяйка, устроив склад на плите, подвергла опасности своего пса, а также весь дом, ведь пожар мог навредить соседям. В ответ девушка сообщила, что плитой не пользовалась, так как недавно сняла квартиру. Она даже не знала, что плита подключена к сети.
Источник:
- "У меня двое детей, у меня всё хорошо!": в Санкт-Петербурге хозяйка 4 года держит своего пса в машине
- В Уфе голодные кошки чуть не подожгли квартиру, пока хозяев не было дома
- В Московском зоопарке умер медведь Диксон, спасённый в прошлом году с огнестрельными ранениями
- Пользователи маркетплейсов начали красить своих питомцев в разные цвета
- В Подмосковье из электрички выбросили пса после того, как высадили его пьяного хозяина