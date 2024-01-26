Полицейские опубликовали трогательное видео воссоединения пса Арчи с его хозяином

Толстенького той-терьера Арчи выбросили из электрички после того, как его хозяин повздорил с другим пассажиром.
Началось всё с того, что в Подмосковье из электрички выбросили пса после того, как высадили его пьяного хозяина. Мужчина повздорил с другим пассажиром и его ссадили с электрички. Пёсик выскочил из рюкзака и поехал дальше. Его высадили через пару станций. Хозяин рассказал, что Арчи - не просто питомец. Он достался ему от матери, которая погибла от инсульта.
Мужчина изо всех сил искал пса, объездил всю область в поисках своего любимца. Он несколько раз напарывался на мошенников, которые хотели получить вознаграждение за пёселя. Спустя 10 дней пёсик был найден. Его нашли полицейские.
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Они установили, что той-терьера видели на станциях Чехов и Серпухов. Забрали малыша со станции в Серпухове неравнодушные граждане и приютили в деревне Сандарово городского округа Чехов. Хозяин приехал в отдел полиции, чтобы воссоединиться со своим добрым другом. Момент встречи полицейские сняли на видео. Трогательный ролик опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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