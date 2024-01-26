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Полицейские опубликовали трогательное видео воссоединения пса Арчи с его хозяином

Полицейские опубликовали трогательное видео воссоединения пса Арчи с его хозяином

Автор:
26 января 2024 18:19
Сообщество : Животные
Метки: Арчи   Видео   интересное   милота   полиция   собака   фото   
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Толстенького той-терьера Арчи выбросили из электрички после того, как его хозяин повздорил с другим пассажиром.

Началось всё с того, что в Подмосковье из электрички выбросили пса после того, как высадили его пьяного хозяина. Мужчина повздорил с другим пассажиром и его ссадили с электрички. Пёсик выскочил из рюкзака и поехал дальше. Его высадили через пару станций. Хозяин рассказал, что Арчи - не просто питомец. Он достался ему от матери, которая погибла от инсульта.

Мужчина изо всех сил искал пса, объездил всю область в поисках своего любимца. Он несколько раз напарывался на мошенников, которые хотели получить вознаграждение за пёселя. Спустя 10 дней пёсик был найден. Его нашли полицейские.

Они установили, что той-терьера видели на станциях Чехов и Серпухов. Забрали малыша со станции в Серпухове неравнодушные граждане и приютили в деревне Сандарово городского округа Чехов. Хозяин приехал в отдел полиции, чтобы воссоединиться со своим добрым другом. Момент встречи полицейские сняли на видео. Трогательный ролик опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Метки: Арчи   Видео   интересное   милота   полиция   собака   фото   
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9  комментариев
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55k
Опиум для народа 2 часа назад
Нормальному гражданину х"й чего будут искать, а этой пропитой "басосине всем миром искали шавку...
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5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 19 минут назад
В этой ситуации жалко только собаку.....а никак ни этого идиота который сначала нажрался, а потом устроил скандал с другим пассажиром.
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6k
Leo Sun 53 минуты назад
Дурак пьяный. Хоть какой-то урок извлёк бы из этого, так нет же... уже под градусом говорит...
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6k
Трям Час назад
Хера ему шнобель арматурой снесли... у пса аж глаза из орбит повылезали!
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11k
BarOb Час назад
Собаке похоже вообще плевать на хозяина, лишь бы кормили вовремя
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16k
GROMOZEKA 2 часа назад
Толстенький той-терьер, уже звучит забавно
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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