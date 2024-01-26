Полицейские опубликовали трогательное видео воссоединения пса Арчи с его хозяином

Началось всё с того, что в Подмосковье из электрички выбросили пса после того, как высадили его пьяного хозяина. Мужчина повздорил с другим пассажиром и его ссадили с электрички. Пёсик выскочил из рюкзака и поехал дальше. Его высадили через пару станций. Хозяин рассказал, что Арчи - не просто питомец. Он достался ему от матери, которая погибла от инсульта.

Мужчина изо всех сил искал пса, объездил всю область в поисках своего любимца. Он несколько раз напарывался на мошенников, которые хотели получить вознаграждение за пёселя. Спустя 10 дней пёсик был найден. Его нашли полицейские.