В Москве корги-обжора съел 20 «киндер-шоколадок» вместе с фантиками и чуть не умер

Ветеринарам вовремя удалось спасти пса.
В Telegram-канале социального комплекса Москвы рассказали историю невероятно везучего корги по кличке Тедди. Он умудрился за час съесть 20 «киндер-шоколадок» вместе с фантиками и сделать это так, что хозяева не сразу хватились угощения. Позже ветеринары выяснили, что пёс умудрился съесть 250 грамм шоколада. Сам он весит около 9 килограмм. Для девятикилограммового корги это очень токсичная доза, способная привести к судорогам и даже фатальному исходу, сообщили ветеринары.
Хозяева поняли, что пёс объелся сладкого только после того, как недосчитались шоколада. Специалисты тут же принялись промывать желудок, а после отправили на капельницу выводить токсины. Благодаря быстро оказанной помощи, Тедди поправился в течение суток.
Шоколад – один из самых токсичных продуктов для животных. Вещество теобромин, содержащееся в какао-бобах, действует на организм животных как яд. Чем более высокий процент содержания какао-бобов, тем опаснее вид шоколада. Например, 100 граммов горького шоколада будет смертельной дозой для собаки весом 14 килограммов, - рассказали ветеринары "Москве 24".
Шоколад опасен для собак почти также, как яд для людей. Отравление шоколадом приводит к резкому снижению глюкозы в крови, почечной недостаточности, судорогам, нарушениям в работе сердца, а в тяжелых случаях – к коме и летальному исходу. Если пёс объелся шоколада - нужно незамедлительно обратиться к ветеринарам в течении 12-26 часов. Исход зависит от количества съеденного шоколада.
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