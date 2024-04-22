В Москве корги-обжора съел 20 «киндер-шоколадок» вместе с фантиками и чуть не умер

В Telegram-канале социального комплекса Москвы рассказали историю невероятно везучего корги по кличке Тедди. Он умудрился за час съесть 20 «киндер-шоколадок» вместе с фантиками и сделать это так, что хозяева не сразу хватились угощения. Позже ветеринары выяснили, что пёс умудрился съесть 250 грамм шоколада. Сам он весит около 9 килограмм. Для девятикилограммового корги это очень токсичная доза, способная привести к судорогам и даже фатальному исходу, сообщили ветеринары.