FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 16631 пост • 1707 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
В Москве корги-обжора съел 20 «киндер-шоколадок» вместе с фантиками и чуть не умер

В Москве корги-обжора съел 20 «киндер-шоколадок» вместе с фантиками и чуть не умер

Автор:
22 апреля 2024 19:50
Сообщество : Животные
Метки: Еда   животные   интересное   опасность   собака   фото   шоколад   
1118
3

Ветеринарам вовремя удалось спасти пса.

В Telegram-канале социального комплекса Москвы рассказали историю невероятно везучего корги по кличке Тедди. Он умудрился за час съесть 20 «киндер-шоколадок» вместе с фантиками и сделать это так, что хозяева не сразу хватились угощения. Позже ветеринары выяснили, что пёс умудрился съесть 250 грамм шоколада. Сам он весит около 9 килограмм. Для девятикилограммового корги это очень токсичная доза, способная привести к судорогам и даже фатальному исходу, сообщили ветеринары.

Хозяева поняли, что пёс объелся сладкого только после того, как недосчитались шоколада. Специалисты тут же принялись промывать желудок, а после отправили на капельницу выводить токсины. Благодаря быстро оказанной помощи, Тедди поправился в течение суток.

Шоколад – один из самых токсичных продуктов для животных. Вещество теобромин, содержащееся в какао-бобах, действует на организм животных как яд. Чем более высокий процент содержания какао-бобов, тем опаснее вид шоколада. Например, 100 граммов горького шоколада будет смертельной дозой для собаки весом 14 килограммов, - рассказали ветеринары "Москве 24".

Шоколад опасен для собак почти также, как яд для людей. Отравление шоколадом приводит к резкому снижению глюкозы в крови, почечной недостаточности, судорогам, нарушениям в работе сердца, а в тяжелых случаях – к коме и летальному исходу. Если пёс объелся шоколада - нужно незамедлительно обратиться к ветеринарам в течении 12-26 часов. Исход зависит от количества съеденного шоколада.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Еда   животные   интересное   опасность   собака   фото   шоколад   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
MPEG-8 57 минут назад
Шоколад для собак как яд, в киндершоколаде его видимо очень мало, так, что пёселю повезло, с Бабаевским бы уже отъехал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
9k
Роман Полчаса назад
У нас спаниель схавал целую коробку киндера (яйца)... сучек выжил. Но мне хоть перепали все игрушки внепланово. Родители торговали им в 90е.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40
Бывалый Трус Час назад
На его месте должен был быть я. Просто обёртку бы есть не стал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4949 постов (4735 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
353864



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Новая интерпретация Бетховена в рок обработке
Новая интерпретация Бетховена в рок обработке
Интересные снимки известных людей
Интересные снимки известных людей
Набирающие популярность в сообществах
Боевые Жабы: Веселые и ностальгические картинки
Боевые Жабы: Веселые и ностальгические картинки
Мемы из соцсетей. Свежак за 21 апреля
Мемы из соцсетей. Свежак за 21 апреля
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 15 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересно#Прикол#Реакция#кошка#факты#ДТП#авто аварии#США
#животные#в мире#люди#автомобили#собака#СССР#Россия#позитив#милота#Подмосковье
#забавно#кот#Юмор#автомир#машина#кино#аварии#сарказм#подростки#Автовсячина
В регионах России расплодились смертельно опасные пауки В регионах России расплодились смертельно опасные пауки "У меня двое детей, у меня всё хорошо!": в Санкт-Петербурге хозяйка 4 года держит своего пса в машине "У меня двое детей, у меня всё хорошо!": в Санкт-Петербурге хозяйка 4 года держит своего пса в... Хозяин рассказал, как нейросеть спасла собаку, когда ветеринар не смог поставить диагноз Хозяин рассказал, как нейросеть спасла собаку, когда ветеринар не смог поставить диагноз В Приморье женщина выбросила на дороге хромую собачку В Приморье женщина выбросила на дороге хромую собачку На испанском острове Тенерифе африканские улитки держат туристов в страхе На испанском острове Тенерифе африканские улитки держат туристов в страхе

На что жалуетесь?

Вернуться