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Пользователи маркетплейсов начали красить своих питомцев в разные цвета

Пользователи маркетплейсов начали красить своих питомцев в разные цвета

Автор:
14 января 2024 17:35
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   животные   интересное   краска   маркетплейс   собака   фото   
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На маркетплейсах есть много разных товаров. Например, хозяева животных вот уже пару лет развлекаются тем, что покупают китайскую краску для своих питомцев.

Хозяева и грумеры вот уже несколько лет назад открыли для себя такую забавную вещь, как краска для животных. Собак и кошек красят в разные цвета для красоты и перед выставками.

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Среди фотографий пользователей есть и интересные варианты окрашивания шерсти животных. Чаще всего это работы профессионалов.

Интересно, что в карточке товара не сказано ничего про сертификацию товара и его соответствию качеству.

Как оказалось, поставщики заказывают такую краску из китая, на самом популярном сайте. Сотни отзывов говорят о том, что краска не всегда смотрится красиво.

Среди фотографий пользователей можно встретить и совсем необычные варианты. Например, эта кошечка стала трёхцветной.

А для этого пса хозяева приготовили необычный образ с фиолетовым и розовым. В отзывах отмечается, что краса сильно пристаёт к рукам и сантехнике.

А вот этот розовый котик видимо не очень рад своему новому образу.

Среди отзывов есть и те, в которых говорится, что краска может навредить питомцам.

Но, если вы решите всё же покрасить своего питомца, обратите внимание на сертификаты и разрешения. Для примера 15 оригинальных преображений питомцев, владельцы которых поэкспериментировали с окрашиванием.

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Метки: Юмор   животные   интересное   краска   маркетплейс   собака   фото   
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5  комментариев
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10k
MPEG-8 Час назад
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4k
Харон 14 минут назад
Такие же ДЕБИЛЫ как и покемониха
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826
FreelancerND 19 минут назад
Безопасность этой химии, кстати, под бооооодьшим вопросом.
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19k
SandMANn Полчаса назад
Ку-ку заходы от бредовой моды для лохушек. Ладно свой краскотюнинг ...в край, но животных лучше бы не трогали, котики&сабачки сами по себе с красотой гармоничны.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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