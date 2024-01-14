Пользователи маркетплейсов начали красить своих питомцев в разные цвета

На маркетплейсах есть много разных товаров. Например, хозяева животных вот уже пару лет развлекаются тем, что покупают китайскую краску для своих питомцев.
Хозяева и грумеры вот уже несколько лет назад открыли для себя такую забавную вещь, как краска для животных. Собак и кошек красят в разные цвета для красоты и перед выставками.
Среди фотографий пользователей есть и интересные варианты окрашивания шерсти животных. Чаще всего это работы профессионалов.
Интересно, что в карточке товара не сказано ничего про сертификацию товара и его соответствию качеству.
Как оказалось, поставщики заказывают такую краску из китая, на самом популярном сайте. Сотни отзывов говорят о том, что краска не всегда смотрится красиво.
Среди фотографий пользователей можно встретить и совсем необычные варианты. Например, эта кошечка стала трёхцветной.
А для этого пса хозяева приготовили необычный образ с фиолетовым и розовым. В отзывах отмечается, что краса сильно пристаёт к рукам и сантехнике.
А вот этот розовый котик видимо не очень рад своему новому образу.
Среди отзывов есть и те, в которых говорится, что краска может навредить питомцам.
Но, если вы решите всё же покрасить своего питомца, обратите внимание на сертификаты и разрешения. Для примера 15 оригинальных преображений питомцев, владельцы которых поэкспериментировали с окрашиванием.
Источник:
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