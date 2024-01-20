Кот Твикс, которого проводница выбросила из вагона в Кирове, погиб

Несколько дней назад Твикс возвращался с хозяином в Санкт-Петербург. В поезде котик выбрался из переноски, его увидела проводница и выкинула из вагона на тридцатиградусный мороз.
Хвостатый ехал с родственником хозяина, со всеми нужными транспортными документами. В какой-то момент он выбрался из переноски и пошёл гулять по вагонам. Проводница безуспешно пыталась найти «родителей» питомца, поэтому решила, что он бездомный и его следует отправить на улицу.
Неравнодушные местные жители сразу же организовали поиски Твикса: несколько тысяч человек объединились, но кота спасти не успели: домашний пушистик оказался совсем не приспособлен к 30-градусным морозам и улице.
Сегодня утром труп животного нашли у железнодорожного переезда. Хозяева пока не опознали его, однако окрас и внешний вид погибшего кота полностью совпадают с Твиксом.
«Мне только что привезли мёртвого кота. Делаю фотографии. Не могу сейчас говорить», — рассказала женщина.
Животное нашли у железнодорожного переезда. Мужчина, который его обнаружил, сказал, что рядом с Твиксом было много следов крупной собаки.
Ранее транспортная полиция отказалась возбуждать дело против проводницы, поскольку за котом в поезде должен был следить хозяин. Животное искали больше недели. Проводница уверяет, что решила, будто кот сам пробрался в вагон, хотя на животное был оформлен билет, который она проверяла в начале поездки.
В сети между тем появилась петиция с призывом инициировать уголовное дело в отношении проводницы поезда — она собрала уже более 10 000 подписей.
А вот что говорит Владимир Бурматов. первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды
Это уголовка. Если вчера еще были варианты, чем это может закончиться, но животное погибло. Он замерз насмерть. Погиб, потому что его выбросили на мороз. Фактически он погиб из-за непрофессиональных действий этой проводницы, которая нарушила все нормы, мыслимые и немыслимые.
Депутат вновь указал на то, что единственное, что имела право сделать проводница, — это изловить кота в вагоне, опросить пассажиров и вернуть животное, чтобы его посадили в переноску. На этом ее действия должны были завершиться.
Потому что ее поступок можно сравнить с тем, что она чей-то багаж, стоящий в коридоре, берет и вышвыривает за двери, решив, что он ничей. Но она ведь так не поступила бы, она зашла бы в купе и попросила убрать чемодан. Или стоит ребенок один без родителей, и она берет его за руку и высаживает на перрон, потому что она решила, что ребенок ничей. Но она пойдет в купе и спросит, чей ребенок.
По словам Бурматова, проводнице может грозить ответственность по статье 245 УК РФ, часть первая. Это до трех лет лишения свободы, указал он. Потому что все закончилось гибелью кота. Это жестокое обращение с животным.
Вопрос еще в том, может ли оно переквалифицировано во вторую с учетом того, что она с использованием должностных полномочий это сделала, она проводник, при исполнении обязанностей, нарушает и внутренние свои обязанности? С моей точки зрения, гибель котика позволяет квалифицировать это как совершение уже уголовного преступления.
Источник:
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У этой [мат] ы вообще нет никаких чувств к животным?
Пока ждал автобус на остановке, видел, что в течении 5-и минут подъехала скорая и сотрудник магазина вместе с врачами сопроводил бабушку в машину.
чем не повод завести нового кота.
К вопросу говоря о подходе к решению проблем заливания деньгами...
А объявили бы просто поиск.
Получили-бы 1000 лайков в поддержку и много оскорблений проводницы.
Из за идиотов, страдают нормальные люди и животные, увы.
У меня своя ненависть к этим сукам!
Из Западной пропаганды льётся про тепло в тюрьмах и больницах.
Вчера в комментариях читал про электричество в Краснодаре.
А тут труп кошки.
Людей бы пожалели.
Подняли спонсирование ЖКХ.