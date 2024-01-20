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Кот Твикс, которого проводница выбросила из&nbsp;вагона в&nbsp;Кирове, погиб

Кот Твикс, которого проводница выбросила из вагона в Кирове, погиб

Автор:
20 января 2024 10:36
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Как жаль   животные   котик   проводница   твикс   фото   
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Несколько дней назад Твикс возвращался с хозяином в Санкт-Петербург. В поезде котик выбрался из переноски, его увидела проводница и выкинула из вагона на тридцатиградусный мороз.


Хвостатый ехал с родственником хозяина, со всеми нужными транспортными документами. В какой-то момент он выбрался из переноски и пошёл гулять по вагонам. Проводница безуспешно пыталась найти «родителей» питомца, поэтому решила, что он бездомный и его следует отправить на улицу.


Неравнодушные местные жители сразу же организовали поиски Твикса: несколько тысяч человек объединились, но кота спасти не успели: домашний пушистик оказался совсем не приспособлен к 30-градусным морозам и улице.



Сегодня утром труп животного нашли у железнодорожного переезда. Хозяева пока не опознали его, однако окрас и внешний вид погибшего кота полностью совпадают с Твиксом.


«Мне только что привезли мёртвого кота. Делаю фотографии. Не могу сейчас говорить», — рассказала женщина.

Животное нашли у железнодорожного переезда. Мужчина, который его обнаружил, сказал, что рядом с Твиксом было много следов крупной собаки.


Ранее транспортная полиция отказалась возбуждать дело против проводницы, поскольку за котом в поезде должен был следить хозяин. Животное искали больше недели. Проводница уверяет, что решила, будто кот сам пробрался в вагон, хотя на животное был оформлен билет, который она проверяла в начале поездки.

В сети между тем появилась петиция с призывом инициировать уголовное дело в отношении проводницы поезда — она собрала уже более 10 000 подписей.


А вот что говорит Владимир Бурматов. первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды

Это уголовка. Если вчера еще были варианты, чем это может закончиться, но животное погибло. Он замерз насмерть. Погиб, потому что его выбросили на мороз. Фактически он погиб из-за непрофессиональных действий этой проводницы, которая нарушила все нормы, мыслимые и немыслимые.

Депутат вновь указал на то, что единственное, что имела право сделать проводница, — это изловить кота в вагоне, опросить пассажиров и вернуть животное, чтобы его посадили в переноску. На этом ее действия должны были завершиться.

Потому что ее поступок можно сравнить с тем, что она чей-то багаж, стоящий в коридоре, берет и вышвыривает за двери, решив, что он ничей. Но она ведь так не поступила бы, она зашла бы в купе и попросила убрать чемодан. Или стоит ребенок один без родителей, и она берет его за руку и высаживает на перрон, потому что она решила, что ребенок ничей. Но она пойдет в купе и спросит, чей ребенок.

По словам Бурматова, проводнице может грозить ответственность по статье 245 УК РФ, часть первая. Это до трех лет лишения свободы, указал он. Потому что все закончилось гибелью кота. Это жестокое обращение с животным.

Вопрос еще в том, может ли оно переквалифицировано во вторую с учетом того, что она с использованием должностных полномочий это сделала, она проводник, при исполнении обязанностей, нарушает и внутренние свои обязанности? С моей точки зрения, гибель котика позволяет квалифицировать это как совершение уже уголовного преступления.


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Метки: Видео   Как жаль   животные   котик   проводница   твикс   фото   
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77  комментариев
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6k
Alex 2 часа назад
Вот сука проводница.
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295
deadDEVIL Минуту назад
Как вообще можно кота выбросить на мороз!?
У этой [мат] ы вообще нет никаких чувств к животным?
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259
ivandike 3 минуты назад
Тварь где она живет, мразь
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30k
Aqueronte 5 минут назад
Поедет проводница на годик в тюрьму
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4k
Валентин 15 минут назад
у кота был билет - проводница сука поганая
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6k
Александр 15 минут назад
Ощущение что погибший кот - не Твикс. У Твикса на правой задней лапе рыжее пятно. У погибшего кота его нет. Разные коты.
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6k
Ronin 16 минут назад
С...у...к...а..
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5k
slesarnick 17 минут назад
Самая грустная новость.
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1k
DrKlizmi 21 минуту назад
Тварь.
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185
morzov 21 минуту назад
Сфера услуг работа на для каждого...
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318
Александр Чирков Полчаса назад
вчера был в "Пятерочке", пока оплачивал покупку, видел, как сотрудник магазина выгнал бабушку из тамбура магазина на улицу. Оплатил, вышел из магазина и уже за углом увидел, что бабушка лежит в снегу. Подбежал к ней, поднял, тут же вызвал скорую и завел бабушку обратно в магазин "Пятерочка". Оставил ее внутри и пошел искать того сотрудника. Когда нашел его то громко на весь магазин сказал ему, что бабушка, которую он выгнал на улицу, лежала в снегу, и какого права он имел выгонять ее с магазина, она что животное или представляет опасность окружающим!? На его вялые попытки оправдаться тем, что она была пьяная, я его спросил, как он определил степень опьянения у бабушки, у него что, есть алкотестер, или мобильная лаборатория, определяющая алкоголь в крови и это тоже не дает ему права выгонять человека на мороз. В итоге привел его к бабушке и сказал, что сейчас приедет скорая и чтоб он передал бабушку им на руки, а если что, то я его запомнил.
Пока ждал автобус на остановке, видел, что в течении 5-и минут подъехала скорая и сотрудник магазина вместе с врачами сопроводил бабушку в машину.
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560
sever84 Полчаса назад
Граждане надевайте на животных ошейник с контактами и таких проблем не будет.
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9k
Бритва Полчаса назад
"Неравнодушные местные жители сразу же организовали поиски Твикса" "вознаграждение: 30 тыс. рублей"

чем не повод завести нового кота.
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18k
Александр Полчаса назад
Кота жалко, без сомнений. Но когда перевозишь животных, будь любезен следить за ним. А бирка с телефоном хозяина в зародыше бы устранила все проблемы.

Из за идиотов, страдают нормальные люди и животные, увы.
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9k
Роман 37 минут назад
Во в стране проблемы ))) Санкции, война ... страна кота ищет.
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26
ya da 38 минут назад
Проводницу на мороз и обоссать , что ты сука за тварь такая с животинкой такое сделать
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57k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 42 минуты назад
виноваты и хозяин и проводница.хозяин не досмотрел, проводница не спросила чей котей.
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6k
Трям 42 минуты назад
Выкинуть проводницу в -30 из сапсана!
У меня своя ненависть к этим сукам!
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185
morzov Трям 18 минут назад
[мат] что-ли? Ну защеканься, это не наказуемо, главное не пропагандируй!!
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464
На хер ЗАПАД! 45 минут назад
Как уже ранее писал,чтоб этой суке переломали руки! И,те гниды,кто наезжал на меня и заступался за проводницу, скажу одно! Вы выродки, идите на х..у....й
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1k
K_II_T 49 минут назад
Города сидят без отопления.
Из Западной пропаганды льётся про тепло в тюрьмах и больницах.
Вчера в комментариях читал про электричество в Краснодаре.

А тут труп кошки.
Людей бы пожалели.
Подняли спонсирование ЖКХ.
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56k
Опиум для народа 51 минуту назад
Совсем народ "банулся... Что ты, кот "погиб"... Еще панихиду "баните и день траура. Долбо"бы мусипусичные....)))
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