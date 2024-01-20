Кот Твикс, которого проводница выбросила из вагона в Кирове, погиб

А вот что говорит Владимир Бурматов. первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды

Это уголовка. Если вчера еще были варианты, чем это может закончиться, но животное погибло. Он замерз насмерть. Погиб, потому что его выбросили на мороз. Фактически он погиб из-за непрофессиональных действий этой проводницы, которая нарушила все нормы, мыслимые и немыслимые.

Депутат вновь указал на то, что единственное, что имела право сделать проводница, — это изловить кота в вагоне, опросить пассажиров и вернуть животное, чтобы его посадили в переноску. На этом ее действия должны были завершиться.

Потому что ее поступок можно сравнить с тем, что она чей-то багаж, стоящий в коридоре, берет и вышвыривает за двери, решив, что он ничей. Но она ведь так не поступила бы, она зашла бы в купе и попросила убрать чемодан. Или стоит ребенок один без родителей, и она берет его за руку и высаживает на перрон, потому что она решила, что ребенок ничей. Но она пойдет в купе и спросит, чей ребенок.

По словам Бурматова, проводнице может грозить ответственность по статье 245 УК РФ, часть первая. Это до трех лет лишения свободы, указал он. Потому что все закончилось гибелью кота. Это жестокое обращение с животным.