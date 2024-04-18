Пьяная проститутка набросилась на кота, но тот не дал себя в обиду

Котейка вцепился в жрицу любви всеми лапами и зубами, и порвал её так, что дамочке пришлось вызывать скорую помощь.
Обижать животных - последнее дело. Неизвестно, что взбрело в голову поддатой "ночной бабочке", но она начала издеваться над животным. Пушистику досталось от нетрезвой бабёшки, однако он сумел за себя постоять.
Когти и зубы котика, судя по видео, пропороли кровеносные сосуды насильницы. Пострадавшая вызвала скорую, чтобы остановить кровотечение.
Осторожно! Видео - только для людей с устойчивой психикой!
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А пушистый боец спрятался в подъезде, и после того как его фото облетели подмосковные паблики, нашлись добрые люди, которые захотели приютить кота.
Надеемся, что в его жизни теперь наступит белая полоса, а дама полусвета поймёт, что с животными надо обращаться хорошо.
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Нечего киску обижать...и свою за деньги продавать)