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Пьяная проститутка набросилась на кота, но тот не дал себя в обиду

Пьяная проститутка набросилась на кота, но тот не дал себя в обиду

Автор:
18 апреля 2024 11:49
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   котик   отомстил   порвал   проститутка   
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Котейка вцепился в жрицу любви всеми лапами и зубами, и порвал её так, что дамочке пришлось вызывать скорую помощь.

Обижать животных - последнее дело. Неизвестно, что взбрело в голову поддатой "ночной бабочке", но она начала издеваться над животным. Пушистику досталось от нетрезвой бабёшки, однако он сумел за себя постоять.


Когти и зубы котика, судя по видео, пропороли кровеносные сосуды насильницы. Пострадавшая вызвала скорую, чтобы остановить кровотечение.


А пушистый боец спрятался в подъезде, и после того как его фото облетели подмосковные паблики, нашлись добрые люди, которые захотели приютить кота.



Надеемся, что в его жизни теперь наступит белая полоса, а дама полусвета поймёт, что с животными надо обращаться хорошо.

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Метки: Видео   животные   котик   отомстил   порвал   проститутка   
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33  комментария
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1k
Quantimus 2 часа назад
А пострадавшая поспешила сообщить, что она "ночная бабочка"? Откуда такие подробности?
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6k
Peter Griffin 6 минут назад
Напавшая-100% проститутка.Именно они не умеют правильно обращаться с кисками.
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1k
Михаил 6 минут назад
Поделом! Молодец котейка!
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7k
Евгений Д 6 минут назад
Нехрен спьяну и с плохим настроением к коту лезть
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3k
Славик 15 минут назад
В детстве был кот, просто без причины напал на меня и маму, начал ноги в кровь раздирать, батя его в мешок и с балкона. Бывает и такое, очень не рекомендую подобных пытаться приручать.
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1k
Андрей Граф 15 минут назад
молодец котейка
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11k
Юрий Полчаса назад
Бесстрашный борец с проституцией.
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40k
koleos72 40 минут назад
Полусвета это круто! Это как пол Макартни!
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2k
Александр 41 минуту назад
котика потом кто-нибудь успокоил, приласкал, накормил и домой забрал?
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2k
Gadova 56 минут назад
Надеюсь котик не подхватил никакую заразу от неё
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540
Человек Наблюдающий 58 минут назад
Охренеть! Там кровищи будто медведь напал!))
Нечего киску обижать...и свою за деньги продавать)
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21k
anpetrof Час назад
Страшнее кошки зверя нет!
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140
contraas Час назад
карлсон!!!! это ты??? у тя там много историй то ...на крыше????
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24k
Shtoppi Час назад
нормально там котик поработал. по ходу у него перчатки Фредди Крюгера есть в арсенале помимо дефолтных когтей )))
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1k
Антон Час назад
Да сколько кровищи в этой свинюге?
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17k
Колька Валеркин сын Час назад
Не котик это был, котики ни такие!
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
Это не кот, это терминатор какой-то. Просто размолол женщину. Кстати даже если она не занимается эскортом, проституткой за такой поступок назвать можно.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2013 постов (2003 в горячем)

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