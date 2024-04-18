Пьяная проститутка набросилась на кота, но тот не дал себя в обиду

Обижать животных - последнее дело. Неизвестно, что взбрело в голову поддатой "ночной бабочке", но она начала издеваться над животным. Пушистику досталось от нетрезвой бабёшки, однако он сумел за себя постоять.

Когти и зубы котика, судя по видео, пропороли кровеносные сосуды насильницы. Пострадавшая вызвала скорую, чтобы остановить кровотечение.



