Как медведи ловят рыбу

Рыба практически сама запрыгивает к мишкам в рот!
Маленький водопад на Аляске каждый год становится концом пути для сотен лососевых рыб. Именно сюда каждый год совершают паломничество медведи, чтобы полакомиться рыбкой. Они умеют ее ловить как на поверхности, так и под водой.
Медведи с видео истосковались по вкусному лососю, ведь они не ели его уже несколько месяцев. Именно по этой причине у водопада происходят постоянные стычки за лучшее место для рыбалки. Ссорятся не только самцы, сражаются за рыбу даже медведицы со своими детенышами.
Лосось пытается перепрыгнуть порог реки и буквально прыгает в рот косолапым. Для рыб важно проскочить мимо, однако получается не у всех, кто-то становится обедом. Но все же большинство лосося проходит мимо: из 100 рыб, которые проходят по этой реке, только одна попадает в пасть к лохматому рыбаку.
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