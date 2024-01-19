Как медведи ловят рыбу

Медведи с видео истосковались по вкусному лососю, ведь они не ели его уже несколько месяцев. Именно по этой причине у водопада происходят постоянные стычки за лучшее место для рыбалки. Ссорятся не только самцы, сражаются за рыбу даже медведицы со своими детенышами.