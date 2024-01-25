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Сообщество Без кота и жизнь не та 1946 постов • 498 подписчиков подписаться
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Проводницу, которая выбросила кота Твикса, могут посадить в тюрьму

Проводницу, которая выбросила кота Твикса, могут посадить в тюрьму

Автор:
25 января 2024 19:47
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   интересное   кот   проводница   смерть кота   твикс   тюрьма   
1255
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Жизнь кота Твикса закончилась после того, как его выбросили из поезда, на котором он ехал к своему хозяину.

Адвокат кота Твикса заявил, что следователем было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК (жестокое обращение с животными).

Уголовное дело было возбуждено 24 января следователем СК по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК. Вчера [хозяина кота] Эдгара [Гайфуллина] допросили в качестве потерпевшего, признали потерпевшим, — говорится в сообщении юриста. 

Согласно УК РФ, наказание по этой статье предусматривает штраф, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо ограничением свободы, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Адвокат Твикса также отметил, что действия виновного лица должны быть также квалифицированы по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Ответственность по двум статьям будет уже более веской.

Напомним, что кота Твикса выбросили из поезда, когда его сопровождающий спал на верхней полке. Проводница решила, что кот залез в вагон случайно и поэтому решила его выбросить. Кот погиб на морозе. Следователи также сообщили, что рядом с котом были найдены следы собак. Проводницу отстранили от работы, но жизнь котика это не вернёт.

К тому же в РЖД пообещали усовершенствовать подход к перевозке домашних питомцев. Компания планирует "персонифицировать перевозку животных" при оформлении билета, на вокзалах появятся специальные зоны для оформления пассажиров с питомцами, а у проводников в специальном мобильном приложении отныне будет отображаться информация о перевозимом в вагоне животном.

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Метки: животные   интересное   кот   проводница   смерть кота   твикс   тюрьма   
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16k
GROMOZEKA Час назад
“ К тому же в РЖД пообещали усовершенствовать подход к перевозке домашних питомцев”

А заодно пусть введут конские штрафы для хозяев, дабы следили за своими питомцами
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673
Вальдемар 58 секунд назад
Яб тоже выкинул. Пора создать петицию чтоб проводнице дали премию и восстановили. В поезде не место бродячим животным, а хозяину штраф за руки из жопы, за то что не смог кота нормально перевозить или на клетке сэкономил.
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65
Артём 59 секунд назад
В конец, е...анулись!
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17k
Поручик 4 минуты назад
Котэ ехал не "к хозяину", а "с хозяином". Сбежал из "переноски".
Полон интернет домыслов разного мудачья, что "хозяин был бухой сиську" и вообще дрых в другом вагоне".
Прям, по классике: "я - свидетель! А что случилось?"
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197
deadDEVIL 5 минут назад
Так была же инфа, что не проводница его именно выкинула, а пассажир, мужчина.
Профукал кота перевозчик, с него тоже спрос нужен.
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8k
Allmaster 16 минут назад
Жду постановления Президента о сраном котике.
Как животину реально жаль, но тот треш который начал вокруг него закручиваться - реально начал пугать.
Еще памятник ему на Красной площади осталось и окрестить его и на Ваганьковское. Пару улиц его именем назвать и МКС переименовать...
Простите, понесло...
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222
babai65 16 минут назад
Астанавитесь. Мигранты с циганвой россиян гнобят и убивают а вы на бедную женщину наехали
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91k
Доктор Джонс 20 минут назад
Что за бред?
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2k
Илья 24 минуты назад
Люди, читаю комментарии, просто капец: опомнитесь! Кроме сранного кота проблем больше нет?!! Устроили трагедию на ровном месте! Может ещё траур объявить? Памятник там собираются ставить! Ау? С вами всё в порядке?
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21k
Александр 37 минут назад
Хомячкам сказали жалеть котика, про людей не было указания
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27k
pokevon 42 минуты назад
Я считаю чоо жестко нельзя наказывать работницу, прям до уголовного дела.
Но с другой стороны: даже если бы был кот бродячий, случайно забравшийся в вагон ну зачем выкидывать в лес какой -то, ну забери к себе в купе , а там на станции пристрой. Тем более кот ухоженный на вид. Просто не понятно, дурость какая то, бесчеловечная...
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21k
babuby 55 минут назад
А если-бы хозяин сам этого кота(или чемодан свой с ценностями) выкинул, а потом заявление в полицию написал, то тоже проводницу сажать?
Грёбаный звездец какой-то!

Похоже эти люди, по "пробиванию дна" не далеко от майданутых ушли!
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289
Alex 56 минут назад
Сажать в тюрьму это слишком. Не думаю что она это сделала с умыслом, скорее всего по легкомыслию. Но вот штраф + компенсацию хозяину кота + исправительные работы в приюте для животных - в самый раз...
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4k
kuchipachi 58 минут назад
Вот так вот. Сколько в России убивают домашних животных ради развлечения и сколько этих людей сидит? Думаю, что ни одного. А тут окрысились на бедную тетю... А она ведь просто выполняла свою работу
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289
Alex kuchipachi 52 минуты назад
За причинение смерти человеку не всегда сажают, а тут за кота.
Короче наказание за свое легкомыслие должна понести, но сажать в тюрьму это слишком...
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17k
Kucher 58 минут назад
За...бали вы уже с этим сдохшим кошаком!!! Было б можно сто минусов за такие посты ставить, я б тысячу поставил!!!
Жизни кошаков важны!!! Давайте людей расстреливать.
Да вы даже хуже, чем пиндосы, которые черномазого бандита и наркомана защищали, сдохшего от передоза. Вам насрать на кошаков на самом деле, главное ощутить свою дебильную сопричасность к популярной теме. Из-за вас идиотов наказывают ни в чём неповинную проводницу, зато хозяин, который выпустил кошака из переноски, из-за вас же останется не только безнаказанным, ещё и бабки на безродном блохастом кошаке поднимет.
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7k
Умница-красавица Час назад
Кто бы уже Покемонку выбросил из поезд к херам. Желательно, на полном ходу
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1k
Веселый Пук Час назад
Ездишь с животным будь добр за ним смотреть.
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854
АртемШишков Час назад
Кот сам выбраться из переноски вряд-ли смог бы, скорее всего хозяин сам его выпустил и уснул бухой, а потом вой поднял о несправедливости жизни
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62k
hpgjzsorqzo4 Час назад
Источник: PokemonKa , дальше можно не читать .
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57k
Мойша Час назад
@ба.нулись? Проводница максимум должна ответить за утерю БАГАЖА. Также ответить должен и сопровождающий за багажом.
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11k
Vacony Час назад
я фигею... тут в соседних новостях людей режут, убивают - и как бы отпустили всех домой... ктото пьным сбивает людей - и тоже условка.. а тут котик - и капец притянули за уши...
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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