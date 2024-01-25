Проводницу, которая выбросила кота Твикса, могут посадить в тюрьму

Жизнь кота Твикса закончилась после того, как его выбросили из поезда, на котором он ехал к своему хозяину.
Адвокат кота Твикса заявил, что следователем было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК (жестокое обращение с животными).
Уголовное дело было возбуждено 24 января следователем СК по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК. Вчера [хозяина кота] Эдгара [Гайфуллина] допросили в качестве потерпевшего, признали потерпевшим, — говорится в сообщении юриста.
Согласно УК РФ, наказание по этой статье предусматривает штраф, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо ограничением свободы, либо лишением свободы на срок до трех лет.
Адвокат Твикса также отметил, что действия виновного лица должны быть также квалифицированы по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Ответственность по двум статьям будет уже более веской.
Напомним, что кота Твикса выбросили из поезда, когда его сопровождающий спал на верхней полке. Проводница решила, что кот залез в вагон случайно и поэтому решила его выбросить. Кот погиб на морозе. Следователи также сообщили, что рядом с котом были найдены следы собак. Проводницу отстранили от работы, но жизнь котика это не вернёт.
К тому же в РЖД пообещали усовершенствовать подход к перевозке домашних питомцев. Компания планирует "персонифицировать перевозку животных" при оформлении билета, на вокзалах появятся специальные зоны для оформления пассажиров с питомцами, а у проводников в специальном мобильном приложении отныне будет отображаться информация о перевозимом в вагоне животном.
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А заодно пусть введут конские штрафы для хозяев, дабы следили за своими питомцами
Полон интернет домыслов разного мудачья, что "хозяин был бухой сиську" и вообще дрых в другом вагоне".
Прям, по классике: "я - свидетель! А что случилось?"
Профукал кота перевозчик, с него тоже спрос нужен.
Как животину реально жаль, но тот треш который начал вокруг него закручиваться - реально начал пугать.
Еще памятник ему на Красной площади осталось и окрестить его и на Ваганьковское. Пару улиц его именем назвать и МКС переименовать...
Простите, понесло...
Но с другой стороны: даже если бы был кот бродячий, случайно забравшийся в вагон ну зачем выкидывать в лес какой -то, ну забери к себе в купе , а там на станции пристрой. Тем более кот ухоженный на вид. Просто не понятно, дурость какая то, бесчеловечная...
Грёбаный звездец какой-то!
Похоже эти люди, по "пробиванию дна" не далеко от майданутых ушли!
Короче наказание за свое легкомыслие должна понести, но сажать в тюрьму это слишком...
Какую работу то?
То что она выкинула чужого кота из вагона, после того, как там начали истерить хозяева какой то псинки, что мол кот их псину заразит? Эту работу?
Жизни кошаков важны!!! Давайте людей расстреливать.
Да вы даже хуже, чем пиндосы, которые черномазого бандита и наркомана защищали, сдохшего от передоза. Вам насрать на кошаков на самом деле, главное ощутить свою дебильную сопричасность к популярной теме. Из-за вас идиотов наказывают ни в чём неповинную проводницу, зато хозяин, который выпустил кошака из переноски, из-за вас же останется не только безнаказанным, ещё и бабки на безродном блохастом кошаке поднимет.