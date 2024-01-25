Проводницу, которая выбросила кота Твикса, могут посадить в тюрьму

Адвокат кота Твикса заявил, что следователем было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК (жестокое обращение с животными).

Уголовное дело было возбуждено 24 января следователем СК по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК. Вчера [хозяина кота] Эдгара [Гайфуллина] допросили в качестве потерпевшего, признали потерпевшим, — говорится в сообщении юриста.

Согласно УК РФ, наказание по этой статье предусматривает штраф, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо ограничением свободы, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Адвокат Твикса также отметил, что действия виновного лица должны быть также квалифицированы по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Ответственность по двум статьям будет уже более веской.