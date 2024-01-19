В зоопарке засняли, как горилла лепит снежки

Видно, что Гугас крайне сосредоточен на своей задаче. Сотрудники не знают, для чего он это делал — но по их словам, это уникальное поведение для гориллы, которое несомненно отражает интеллект и способность горилл к адаптации. Ролик с Гугасом быстро набрал популярность в социальных сетях, а сам примат получил неожиданную славу. Посетители поставили ему тысячи лайков — и теперь ждут открытия зоопарка, чтобы увидеть Гугаса и его выходки.