В зоопарке засняли, как горилла лепит снежки

Иногда приматы напоминают людей своими действиями — но этот самец гориллы недавно удивил весь зоопарк. Он начал "лепить снежки" из снега в своём вольере. Это засняли сотрудники зоопарка.
Недавно Белфастский зоопарк в Северной Ирландии временно закрылся из-за холодов и обильного снега. В регионе закрыты также школы и дороги, но непогода не мешает некоторым наслаждаться жизнью. Один из обитателей зоопарка, горилла по кличке Гугас, принялся исследовать снег в своём вольере, и искусно лепить из него снежки. Его заснял сотрудник зоопарка: он удивился, с какой концентрацией и интересом примат подошёл к занятию.
Видно, что Гугас крайне сосредоточен на своей задаче. Сотрудники не знают, для чего он это делал — но по их словам, это уникальное поведение для гориллы, которое несомненно отражает интеллект и способность горилл к адаптации. Ролик с Гугасом быстро набрал популярность в социальных сетях, а сам примат получил неожиданную славу. Посетители поставили ему тысячи лайков — и теперь ждут открытия зоопарка, чтобы увидеть Гугаса и его выходки.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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