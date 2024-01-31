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«Какие странные ушки»: умилительная игра котика с маленькой девочкой

«Какие странные ушки»: умилительная игра котика с маленькой девочкой

Автор:
31 января 2024 08:05
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   девочка   дети   животные   котик   милота   ушки   хвостики   
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Многие животные обожают играть с маленькими детьми, если те, конечно же, относятся к ним с заботой и уважением. Не хватают за хвосты, не зажимают их или дают поиграть со своими странными ушками, как девочка из видео.

Мама сделала ей очаровательные хвостики, и они очень заинтересовали домашнего котофея. Пушок постоянно пытался достать до них лапкой, и пару раз у него это даже получилось. Правда, не ясно, что больше привлекало пушистого: яркие резиночки или, как он думал, странные ушки его маленькой хозяйки.

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Метки: Видео   девочка   дети   животные   котик   милота   ушки   хвостики   
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6k
Наталья 50 минут назад
без кота и жизнь не та
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33k
Slonyash 4 минуты назад
Милота просто!
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50k
Крымчанка Полчаса назад
Очаровашки оба!)
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