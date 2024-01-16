Почему моряки веками спали в гамаках на кораблях

Принято считать, что гамак является изобретением американских индейцев задолго до прибытия первых европейцев на американский континент.

Американские индейцы всюду носили с собой плетеные гамаки и называли их "плавающими кроватями", поскольку их очень быстро можно было развернуть и соорудить себе ночлег (практически) в любом месте.

Историк текстиля Аннемари Сейлер-Балдингер в своих работах утверждает, что вероятно, индейцы плели гамаки из лозы, листьев агавы и пальм. В более прохладных регионах, например, в Северной Колумбии, аборигены старались утеплять свои спальные места с помощью шерсти животных.

И конечно же на подобную необычную кровать не мог не обратить своё внимание Христофор Колумб в 1500-х годах. Вот рукописные слова Колумба из его журнала 1492 года: «Кровати, на которых спали эти люди, — это обычная плетёная сеть подвешенная к деревьям».

Но когда и почему гамаки начали использовать на флоте в Европе?