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Почему моряки веками спали в гамаках на кораблях

Почему моряки веками спали в гамаках на кораблях

Автор:
16 января 2024 09:15
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: гамак   интересно   корабль   кровать   моряк   познавательно   сон   факты   фото   
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Веками моряки использовали гамаки вместо обычных кроватей на кораблях. Это необычное изделие для сна вызывает интерес и вопросы: почему моряки прошлого предпочитали гамаки, а не удобные кровати, как в современное время?

Кто изобрёл гамак?

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Принято считать, что гамак является изобретением американских индейцев задолго до прибытия первых европейцев на американский континент.

Американские индейцы всюду носили с собой плетеные гамаки и называли их "плавающими кроватями", поскольку их очень быстро можно было развернуть и соорудить себе ночлег (практически) в любом месте.

Историк текстиля Аннемари Сейлер-Балдингер в своих работах утверждает, что вероятно, индейцы плели гамаки из лозы, листьев агавы и пальм. В более прохладных регионах, например, в Северной Колумбии, аборигены старались утеплять свои спальные места с помощью шерсти животных.

И конечно же на подобную необычную кровать не мог не обратить своё внимание Христофор Колумб в 1500-х годах. Вот рукописные слова Колумба из его журнала 1492 года: «Кровати, на которых спали эти люди, — это обычная плетёная сеть подвешенная к деревьям».

Но когда и почему гамаки начали использовать на флоте в Европе?

Когда Колумб вернулся в Европу и продемонстрировал индейскую "плавающую чудо-кровать" уважаемым господам, включая уникальные техники их плетения, первое время никто не придал им особого значения.

Однако уже через несколько десятков лет гамаки столкнулись с той же участью, что и картофель, завезенный испанцами в Европу в середине XVI века.

Гамаки приобрели безумную популярность на территории всей Европы.

Уже концу 1600-х годов Королевский флот Англии официально принял брезентовые гамаки в качестве основного спального места и выдавал их каждому матросу при поступлении на службу на военных кораблях.

Гигиена сделала гамак настоящей сенсацией среди европейских моряков. После сна моряку было очень удобно легко очищать брезент.

Древние моряки на протяжении большей части истории человечества спали не на кроватях или гамаках, а на голых досках, мешках, наполненных свежими листьями, на разложенной соломе или, в редких случаях, на матрасах, набитых конским волосом.

И конечно же подобные места для сна часто приводили к довольно неприятным последствиям.

Например, часто подобные спальные места промокали из-за протекающих палуб во время штормов или ливней, быстро гнили и становились опасными для здоровья экипажа. Простыни иногда могли скрыть ужасный вид cгнившего спального места, но было ещё сложнее скрыть зловонный запах. За короткое время микробы и бактерии превращали подобные спальные места в очаги самых опасных инфекционных болезней.

А гамак защищал матросов не только от грязи и гниющих матрасов, а также от крыс, которые нередко бегали по палубе и являлись переносчиками различных болезней.

Но гамаки также имели не только преимущества в плане гигиены, но и экономили пространство.

Довольно компактное пространство кораблей не позволяло разметить койки на несколько сотен человек, в то время как гамаки значительно экономили место, поскольку их было легко складывать и убирать после сна.

Но конечно же помимо экономии места и гигиены, ещё одним преимуществом гамаков было то, что когда они качались вместе с кораблём во время шторма, то моряки не вываливались из них и не подвергались опасности от лежащих где-то в стороне плохо закрепленных предметов, вроде ядер, пушек, бочек и т.Д

Мало кто знает, что моряки, особенно пираты, спавшие на голых досках и мешках, во время шторма очень часто получали серьёзные травмы или даже погибали, катаясь по палубе вместе с незакрепленными тяжелыми ядрами, пушками и сундуками.

Брезентовый гамак же обвивался вокруг спящего, как кокон, что делало непреднамеренное выпадение из него практически невозможным. А ещё покачиваясь гамак помогал моряку справиться с морской болезнью и засыпать более комфортно.

Из-за всех подобных удобств, уже в середине XVI века вся Европа начала использовать гамаки на своих кораблях. И на кораблях гамаки использовались аж до XX века

В конце концов, после Второй мировой войны гамаки перестали использоваться на кораблях. Почему?

У настоящего кота-моряка тоже должен быть свой гамак

По сути, к середине 1940-х годов современные военные корабли уже не были столь зависимы от живой силы. На борту были установлены машины для выполнения работы, которую раньше выполняли люди.

И если раньше для управления корабля с парусами был нужен экипаж из 300 мужчин, то в более современных кораблях их количество снизилось до 70-80.

А значит на кораблях стало освобождаться намного больше места.

Переход от гамаков к двухъярусным кроватям варьировался в зависимости от военно-морского флота и конкретного периода времени.

Но в целом, использование двухъярусных кроватей стало более распространенным в конце XIX века, когда военно-морские силы начали использовать корабли с паровым двигателем, обладающие большей устойчивостью и более просторным интерьером.

  • Двухъярусные кровати были предпочтительными из-за их большего комфорта и возможности разместить больше моряков на меньшем пространстве.
  • В ВМС США переход от гамаков к двухъярусным койкам происходил постепенно в течение XIX века. И к середине XX века большинство кораблей ВМС США уже были оборудованы двухъярусными койками.
  • В британском Королевском флоте переход произошел немного позже: гамаки всё еще использовались на некоторых кораблях даже в 1950-х годах.

Однако, несмотря на всё это гамаки после 1950-х находили применение даже на космических кораблях, поскольку они позволяли максимально эффективно использовать ограниченное пространство. Например, в рамках программы "Аполлон" американский лунный модуль был оборудован двумя гамаками, поскольку они обеспечивали командиру и пилоту возможность спать с повышенным комфортом.

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Метки: гамак   интересно   корабль   кровать   моряк   познавательно   сон   факты   фото   
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2  комментария
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genymam Час назад
Немаловажная деталь - гамаки лучше отводят тепло от тела, поскольку вместо досок/настила, экранирующего отвод тепла, под гамаком воздух. В жарких и душных странах, на гамаке при той же температуре человек не будет обливаться потом, как сосед на кровати с настилом, у которого треть поверхности тела соприкасающейся с кровати, сохраняет тепло.
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3k
portroy Полчаса назад
Еще любопытный факт: парусиновые гамаки использовались как средство спасения. Дело в том, что подушки и матрацы, которые клали внутрь, часто набивали не пухом и перьями, а крошкой пробкового дерева. Скрученные койки выбрасывали за борт утопающим, на них же и всплывали члены экипажа после крушения. С гамаками связана и печальная морская традиция: в них зашивали тела погибших моряков, в них же и хоронили.
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