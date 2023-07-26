Почему моряки в прошлые века даже под угрозой смерти отказывались перевозить бананы на кораблях?

Слышали ли вы знаменитое древнее морское суеверие: "Женщина на корабле — к большой беде"?

Это лишь одно из множества других знаменитых суеверий среди мореплавателей и рыбаков.

Из-за опасностей, с которыми моряки и рыбаки на протяжении веков постоянно сталкивались в открытом море, очень многие суеверия часто рождались из простого желания обезопасить и защитить себя и корабль.

Однако, некоторые морские суеверия сегодня могут показаться немного странными. Например, одно из самых больших и странных морских суеверий напрямую связано с бананами.

Да, вы всё правильно прочитали.

Запрет бананов на борту корабля — это одно из самых популярных суеверий моряков!

Но почему? Что это за суеверие такое?

Подробнее обо всём мы сейчас расскажем в нашей новой статье: