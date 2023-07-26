Почему моряки в прошлые века даже под угрозой смерти отказывались перевозить бананы на кораблях?

Моряки прошлого были очень суеверными людьми.
Слышали ли вы знаменитое древнее морское суеверие: "Женщина на корабле — к большой беде"?
Это лишь одно из множества других знаменитых суеверий среди мореплавателей и рыбаков.
Из-за опасностей, с которыми моряки и рыбаки на протяжении веков постоянно сталкивались в открытом море, очень многие суеверия часто рождались из простого желания обезопасить и защитить себя и корабль.
Однако, некоторые морские суеверия сегодня могут показаться немного странными. Например, одно из самых больших и странных морских суеверий напрямую связано с бананами.
Да, вы всё правильно прочитали.
Запрет бананов на борту корабля — это одно из самых популярных суеверий моряков!
Но почему? Что это за суеверие такое?
Подробнее обо всём мы сейчас расскажем в нашей новой статье:
Необычное морское суеверие связанное с бананами, зародилось примерно в 1700-х годах и сохраняется во многих странах до сих пор.
Именно в эпоху Географических открытий бананы заработали слишком негативную репутацию среди огромного количества моряков за то, что они не причиняли ничего, кроме неприятностей на борту деревянных грузовых кораблей.
Легенда гласит, что когда торговые суда, идущие из Карибского моря и перевозившие бананы, начали массово тонуть в море, то среди их обломков находили только плавающие изогнутые жёлтые плоды.
Также у многих моряков, которые занимались перевозом бананов, очень часто быстро портилась провизия, что заставляло весь экипаж страдать от голода в открытом море.
Вскоре моряки выдвинули предположение, что бананы на борту приносят слишком много несчастья, поэтому должны быть запрещены.
Но морякам действительно было чего опасаться!
Один из самых больших страхов моряков прошлого перед перевозкой бананов заключался в том, что маленькие ядовитые и смертоносные пауки нередко прятались на бананах.
А затем, во время загрузки товара в трюм (или разгрузки из трюма) эти пауки часто кусали членов экипажа.
Никто не хочет делить корабль с ядовитыми пауками, змеями, скорпионами, но, к сожалению, иногда они попадали на борт вместе с гроздьями бананов.
А то, что приносит cмepть - в понимании моряка, может накликать на него и гнев морских богов. И конечно же любой суеверный моряк старался соблюдать все приметы, чтобы избегать гнева морских богов и опасностей на море во время своего плавания.
Кстати, по этой самой причине от перевозки бананов отказывались многие торговые судна того времени. Однако, конечно же были и капитаны торговых кораблей, которые не верили ни в какие приметы и шли на риск ради финансовой выгоды.
Бананы начинают очень быстро созревать после сбора, а путешествие по морю в прошлые века занимало довольно много времени.
Поэтому, в процессе гниения и разложения бананы нередко начинали выделять метан, который в закрытом помещении (как трюм) взрывоопасен при концентрации в воздухе от 5 до 15 процентов. Опасность возгорания и взрыва сочеталось с опасностью образования токсических метаболитов, вызывающих клинические симптомы интоксикации — затрудненное дыхание, кашель, одышку, слабость, тахикардию, признаки нарушения коронарного кровообращения, отек легких.
А поскольку метан не изучался вплоть до 1778 года, то незнание этого газа делало это явление еще более нервирующим для морских экипажей.
Различные корабельные журналы прошлого нередко обвиняли бананы в том, что рядом с ними постоянно происходят пожары, поэтому вскоре ни один ответственный капитан не хотел бы рисковать и заниматься перевозкой бананов.
Даже пираты, которые брали грузовые корабли на абордаж и находили на них бананы, прекращали попытки захвата и ретировались с корабля из-за негативных примет, образовавшихся вокруг бананов.
Помимо метана (в процессе гниения), бананы (в процессе созревания) также выделяют газ этилен, который заставляет другие фрукты рядом с ними созревать быстрее.
Если взять банан и поместить его рядом с неспелыми овощами или фруктами (например, авокадо или киви), то в замкнутом пространстве последние быстро начнут созревать. Это широко используется поставщиками: Они запускают газ этилен в хранилище, когда нужно ускорить процесс созревания фруктов или овощей. А вот если необходимо, напротив, замедлить созревание продукции, то они понижают температуру и запускают углекислый газ, который тормозит созревание фруктов и овощей.
Поэтому это также было проблемой для мореплавателей прошлого и, вероятно, способствовало возникновению суеверий как у жителей островов Тихого океана, так и у европейских купцов.
Ведь при перевозке бананов остальные грузы и провизия портились быстрее, чем обычно, что было не только неудобно, но и опасно.
Никто не хочет оказаться посреди океана с гнилыми бананами и испорченными запасами еды. Голодные моряки, вероятно, по делу обижались на бананы, но можно ли их винить?
Поэтому для моряков и рыбаков сотни лет назад было ясно, что бананы были не просто признаком неудачи, но в лучшем случае доставляли неудобства, а в худшем - смертельную опасность.
Суеверие теперь прочно укоренилось в лодочной жизни, и многие рыбаки и яхтсмены по-прежнему категорически против того, чтобы брать бананы на борт. Некоторые моряки считают, что невезение от бананов не ограничивается самим фруктом и распространяется на все, что связано с бананами из-за количества моряков, которых они погубили.
Источник:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
Но женщины то чем морякам не угодили?
То что было до этого, в сыром виде в пищу не годилось и подходило только для жарки.
Так что сильно сомневаюсь, что морем нужно было перевозить большие объемы этого фрукта, так как те бананы которые нужно жарить, кроме мест их произрастания нигде не употребляются в значимых для торговли объемах.