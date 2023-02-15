Почему разрушается гребной винт корабля

Защитой от кавитации для кораблей является разработка более эффективной конструкции винтов, а также нанесение и напыление прочных защитных покрытий, которые становятся барьером к образованию зоны кавитации непосредственно в месте контакта воды и металла винтов. В данных покрытиях используются композиты, эпоксидные покрытия, а также напыления на основе кобальта. При эксплуатации насосного оборудования, для минимизации кавитационного эффекта, требуется строгое соблюдения условий эксплуатации, а также соответствующей трубной обвязки (диаметр, количество углов в трубопроводе итд). В ответственных гидравлических системах, например, гидроприводах экскаваторов, используются резервные системы подпитки, в них устанавливается дополнительный насос, который активируется, при падении давления в гидросистеме.

Также стоит отметить, что кавитация является причиной ограничения скорости перемещения судна по воде. В определенный момент времени полость разряженного давления становится настолько большой, что захватывает всю лопасть винта, соответственно, уменьшается площадь контакта винта с водой и судно перестает ускорятся, даже при повышении числа оборотов.

Но не стоит думать, что кавитация совсем уж такое вредное явление. На самом деле есть достаточно много полезных ее полезных применений. Данный эффект используют в ультразвуковых ваннах для глубокой очистки поверхностей металлов и поверхностей твердых предметов из других материалов. В этом случае образуемые кавитационные пузырьки схлопываясь, выбивают ударной волной загрязнения, отделяя даже серьезные включения и ржавчину. Кавитация применяется для смешивания жидкостей, очистки топлива, дробления взвеси и крупных включений в жидкостях итд. Находит данный процесс применение в военной сфере, промышленности и медицине.