Что происходит, когда грузовой контейнер падает с корабля? Его возвращают или бросают в океане?

Одно из требований, предъявляемых к контейнерам – это чтобы они были ветро- и водонепроницаемые и находились в исправном состоянии – не старые, и не изношенные. По сути, контейнеры должны плотно закрываться и не содержать ржавчины на корпусе. Такой контейнер в хорошем состоянии может плавать в течение длительного времени, если только вес груза не заставит его затонуть.

Плавучие контейнеры определенно представляют угрозу для судоходства. Кроме того, пустые контейнеры перевозят обычно поверх штабелей и во время шторма они уходят первыми. А поскольку срок эксплуатации контейнеров на открытом воздухе составляет 20 и более лет, пустые водонепроницаемые коробки могут плавать годами.

Операции по вылову контейнеров, безусловно, проводятся, если только они не слишком дорогостоящие. В противном случае контейнеры бросаются на произвол судьбы и иногда их выбрасывает на берег.