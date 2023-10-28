Что происходит, когда грузовой контейнер падает с корабля? Его возвращают или бросают в океане?

В рамках мировой торговли по всему миру было отправлено около 130 миллионов контейнеров с грузами оценочной стоимостью более 4 триллионов долларов. Учитывая, что по разным маршрутам движется так много контейнеров, некоторые из них обязательно должны теряться в море.
Я не специалист в области контейнеровозов, но, насколько я знаю, у судов, перевозящих контейнеры, нет возможности вернуть упавший контейнер обратно на корабль. Для этого требуется специальный подъемник, которого у них нет.
Поэтому обычно судно передает предупреждение другим судам о том, что оно потеряло контейнер в таком-то, таком-то месте. Проходящие мимо суда принимают это к сведению и держат курс на предотвращение столкновения с плавучим контейнером. (Интересно, как они это делают во время шторма… Ведь именно во время шторма теряется большинство контейнеров.)
Контейнер будет плавать или тонуть в зависимости от плавучести его груза. Через некоторое время он наполнится водой, но если контейнер заполнен легкой, нетонущей продукцией, он вполне может плыть по течению, пока кто-нибудь в него не врежется или не зацепит гребным винтом.
Одно из требований, предъявляемых к контейнерам – это чтобы они были ветро- и водонепроницаемые и находились в исправном состоянии – не старые, и не изношенные. По сути, контейнеры должны плотно закрываться и не содержать ржавчины на корпусе. Такой контейнер в хорошем состоянии может плавать в течение длительного времени, если только вес груза не заставит его затонуть.
Плавучие контейнеры определенно представляют угрозу для судоходства. Кроме того, пустые контейнеры перевозят обычно поверх штабелей и во время шторма они уходят первыми. А поскольку срок эксплуатации контейнеров на открытом воздухе составляет 20 и более лет, пустые водонепроницаемые коробки могут плавать годами.
Операции по вылову контейнеров, безусловно, проводятся, если только они не слишком дорогостоящие. В противном случае контейнеры бросаются на произвол судьбы и иногда их выбрасывает на берег.
Забавный случай произошел с грузовым судном Hansa Carrier в 1990 году. Контейнеровоз следовавший из Кореи в Лос-Анджелес, попал в сильный шторм в океане. Во время шторма корабль потерял двадцать один контейнер, пять из которых были набиты кроссовками «Найк» — восемьдесят тысяч кроссовок, походных ботинок и детской обуви.
Восемь месяцев спустя, в январе 1991 года, пройдя две тысячи километров на восток, «Найки» начали выбрасываться на берег острова Ванкувер. После смены ветра и течения на юг тысячи пар обуви застряли вдоль побережья Орегона, в нескольких километрах от штаб-квартиры Nike.
Отслеживая, где на берег выбило кучу кроссовок, ученые смогли довольно точно определить течения океанских течений в этом месте.
Источник:
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