Солдатская уловка, которая помогает засыпать в любом месте и в любое время меньше чем за 2 минуты

Представьте себе: уже поздняя ночь, и вы изо всех сил пытаетесь уснуть. Это и неудивительно — хроническая бессонница становится все более распространенным явлением или, по крайней мере, о ней всё чаще говорят. Исследователи говорят, что почти 30 % населения земного шара так или иначе страдает от бессонницы и усталости.
Сон жизненно важен для нашего функционирования. Плохой сон был связан с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения и деменции.
Если вы один из тех, кому трудно быстро (или вообще) заснуть, вам будет приятно узнать, что существует так называемый метод военного сна, который используют военные по всему миру и который помогает людям научиться засыпать всего за 2 минуты.
Что это за способ такой?
Сейчас подробнее обо всём расскажем в нашей новой статье:
Впервые военный метод сна появился в 1981 году в книге бывшего военного и олимпийского тренера Ллойда Бада-Уинтера под названием Relax and Win: Championship Performance, которая была специально создана для военных и пилотов, чтобы те могли научиться быстро засыпать, всего за 2 минуты или меньше в любых условиях.
Ведь для военных хороший сон может быть вопросом жизни и смерти.
Сам тренер Уинтер провёл годы после Второй мировой войны, разговаривая с военнослужащими, и узнал от пилотов о малоизвестной технике, которую они использовали для быстрого засыпания.
Вскоре 96% военных (в огромном количестве стран), которые использовали военный метод из книги Ллойда Уинтера, научились засыпать в течение 10 минут — даже при стрельбе на заднем плане.
Основное внимание в этом методе уделяется последовательному расслаблению каждой части тела от лица до пальцев ног.
Затем, как только ваше тело расслабится, вы очищаете свой разум, думая о какой-то приятной сцене, например о том, как вы плывете в лодке по озеру.
Итак, что же это за волшебная техника?
Вот 5 ключевых шагов, которые специально разработаны таким образом, чтобы каждый мог начать практиковать его уже сегодня:
- Расслабьте лицо: начните с расслабления лица, глаз, бровей и лба, снимите напряжение с губ и челюстей, включая язык. Почувствуйте удерживаемое в них напряжение и сознательно ослабьте эти мышцы.
- Начните расслаблять верхнюю часть тела: затем сконцентрируйтесь на верхней части тела, расслабьте плечи, спину, а затем переходите на руки, кисть, ладони и снимите любое напряжение с пальцев.
- Затем расслабьте каждую ногу: позвольте расслабляющему ощущению пройти также по вашим ногам и почувствуйте, как исчезает всякое напряжение. Пусть ваши ноги утонут в мягкой кровати.
- Очистите свой разум: постарайтесь очистить свой разум от любого стресса и мыслей и представьте себе успокаивающие сценарии. Есть несколько способов сделать это. Например, попробуйте визуализировать какие-нибудь успокаивающие образы, например, что вы лежите в лодке плавающей в кристально чистом озере и смотрите на облака. Если это не сработает, попробуйте повторять про себя слова «не думай» снова и снова в течение примерно 10 секунд.
- Продолжайте дышать: медленно вдохните и выдохните. Используйте метод дыхания 4-7-8. Этот метод включает в себя вдох через нос на счет 4, задержку дыхания на счет 7 и выдох через рот на счет 8. Этот способ дыхания может помочь замедлить частоту сердечных сокращений и расслабить тело, заставляя легче заснуть.
В первые несколько дней привыкнуть к этой технике может быть очень сложно, поэтому важно практиковать её каждую ночь на протяжении 1 месяца. Однако, первые заметные результаты вы легко сможете ощутить уже всего через 1 неделю "Военной техники сна Ллойда Уинтера".
Кстати, несколько авторов нашего канала пробовали данный метод на себе, долгое время не замечая никакого прогресса, и лишь спустя несколько недель действительно начали засыпать практически мгновенно.
Так что возможно эта техника военного сна действительно способна помочь любому победить свою бессонницу.
Источник:
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особенно пунктик, когда надо думать про "не думай".