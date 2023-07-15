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Солдатская уловка, которая помогает засыпать в любом месте и в любое время меньше чем за 2 минуты

Солдатская уловка, которая помогает засыпать в любом месте и в любое время меньше чем за 2 минуты

Автор:
15 июля 2023 11:03
Метки: Солдатская уловка   интересно   познавательно   сон   факты   фото   
1878
2

Представьте себе: уже поздняя ночь, и вы изо всех сил пытаетесь уснуть. Это и неудивительно — хроническая бессонница становится все более распространенным явлением или, по крайней мере, о ней всё чаще говорят. Исследователи говорят, что почти 30 % населения земного шара так или иначе страдает от бессонницы и усталости.

Сон жизненно важен для нашего функционирования. Плохой сон был связан с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения и деменции.

Если вы один из тех, кому трудно быстро (или вообще) заснуть, вам будет приятно узнать, что существует так называемый метод военного сна, который используют военные по всему миру и который помогает людям научиться засыпать всего за 2 минуты.

Что это за способ такой?

Сейчас подробнее обо всём расскажем в нашей новой статье:

Впервые военный метод сна появился в 1981 году в книге бывшего военного и олимпийского тренера Ллойда Бада-Уинтера под названием Relax and Win: Championship Performance, которая была специально создана для военных и пилотов, чтобы те могли научиться быстро засыпать, всего за 2 минуты или меньше в любых условиях.

Ведь для военных хороший сон может быть вопросом жизни и смерти.

Сам тренер Уинтер провёл годы после Второй мировой войны, разговаривая с военнослужащими, и узнал от пилотов о малоизвестной технике, которую они использовали для быстрого засыпания.

Вскоре 96% военных (в огромном количестве стран), которые использовали военный метод из книги Ллойда Уинтера, научились засыпать в течение 10 минут — даже при стрельбе на заднем плане.

Основное внимание в этом методе уделяется последовательному расслаблению каждой части тела от лица до пальцев ног.

Затем, как только ваше тело расслабится, вы очищаете свой разум, думая о какой-то приятной сцене, например о том, как вы плывете в лодке по озеру.

Итак, что же это за волшебная техника?

Вот 5 ключевых шагов, которые специально разработаны таким образом, чтобы каждый мог начать практиковать его уже сегодня:

  • Расслабьте лицо: начните с расслабления лица, глаз, бровей и лба, снимите напряжение с губ и челюстей, включая язык. Почувствуйте удерживаемое в них напряжение и сознательно ослабьте эти мышцы.
  • Начните расслаблять верхнюю часть тела: затем сконцентрируйтесь на верхней части тела, расслабьте плечи, спину, а затем переходите на руки, кисть, ладони и снимите любое напряжение с пальцев.
  • Затем расслабьте каждую ногу: позвольте расслабляющему ощущению пройти также по вашим ногам и почувствуйте, как исчезает всякое напряжение. Пусть ваши ноги утонут в мягкой кровати.
  • Очистите свой разум: постарайтесь очистить свой разум от любого стресса и мыслей и представьте себе успокаивающие сценарии. Есть несколько способов сделать это. Например, попробуйте визуализировать какие-нибудь успокаивающие образы, например, что вы лежите в лодке плавающей в кристально чистом озере и смотрите на облака. Если это не сработает, попробуйте повторять про себя слова «не думай» снова и снова в течение примерно 10 секунд.
  • Продолжайте дышать: медленно вдохните и выдохните. Используйте метод дыхания 4-7-8. Этот метод включает в себя вдох через нос на счет 4, задержку дыхания на счет 7 и выдох через рот на счет 8. Этот способ дыхания может помочь замедлить частоту сердечных сокращений и расслабить тело, заставляя легче заснуть.

В первые несколько дней привыкнуть к этой технике может быть очень сложно, поэтому важно практиковать её каждую ночь на протяжении 1 месяца. Однако, первые заметные результаты вы легко сможете ощутить уже всего через 1 неделю "Военной техники сна Ллойда Уинтера".

Кстати, несколько авторов нашего канала пробовали данный метод на себе, долгое время не замечая никакого прогресса, и лишь спустя несколько недель действительно начали засыпать практически мгновенно.

Так что возможно эта техника военного сна действительно способна помочь любому победить свою бессонницу.

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Метки: Солдатская уловка   интересно   познавательно   сон   факты   фото   
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14  комментариев
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520
Олег Час назад
Солдат может заснуть везде и в любое время суток, особенно в начале службы, нахера ему какие то методики
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7k
Нестерин Сергей 4 минуты назад
Т. е. чувак взял одну из медитативных техник и применил для засыпания... Спец, хуli.
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1k
elenrill 7 минут назад
когда у меня родился первый ребёнок, я освоил уникальную методику сна. Там даже не надо было садиться или ложиться.
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6k
disevenvis 11 минут назад
Полтора года отходил в караулы и практически всегда было сутки через сутки. Засыпал после караула, сразу, а до части с объекта еще час ехать нужно было, приезжали к отбою, на ужин не ходили. Никакие методики не нужны были, Самая главная мечта по возвращению домой была отоспаться.
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1k
Gadova 16 минут назад
Можно часто и быстро моргать, глаза устанут и вы заснёте. Но не всем помогает, конечно.
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8k
Роман 20 минут назад
Я включаю какую то нудную аудио книгу. Дюна пример. Если включить интересное что то, то аккурат под будильник засыпаешь. Так что аккуратно.
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3k
Куронека Полчаса назад
Я делаю проще, делаешь спокойны вдох чуть больше среднего, медленно выдыхаешь по максимуму, чтобы в легких почти ничего не осталось, и в момент когда заканчивается воздух - расслабляешься. 5-10 вдохов и ты отрубился.
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14k
Роман Полчаса назад
Для офисного планктона не подойдет армейский способ засыпания
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59k
Похабыч Полчаса назад
Есть способ лучше!
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5k
Бабай 40 минут назад
Попытался использовать этот метод. Поочередно расслаблял каждую часть тела. Все было хорошо пока не дошел до сфинктера
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5k
Babangdida 42 минуты назад
А что, нельзя как все нормальные люди овец считать?

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Старичок 2 часа назад
какая чушь.
особенно пунктик, когда надо думать про "не думай".
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