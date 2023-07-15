Солдатская уловка, которая помогает засыпать в любом месте и в любое время меньше чем за 2 минуты

Впервые военный метод сна появился в 1981 году в книге бывшего военного и олимпийского тренера Ллойда Бада-Уинтера под названием Relax and Win: Championship Performance, которая была специально создана для военных и пилотов, чтобы те могли научиться быстро засыпать, всего за 2 минуты или меньше в любых условиях.

Ведь для военных хороший сон может быть вопросом жизни и смерти.

Сам тренер Уинтер провёл годы после Второй мировой войны, разговаривая с военнослужащими, и узнал от пилотов о малоизвестной технике, которую они использовали для быстрого засыпания.

Вскоре 96% военных (в огромном количестве стран), которые использовали военный метод из книги Ллойда Уинтера, научились засыпать в течение 10 минут — даже при стрельбе на заднем плане.

Основное внимание в этом методе уделяется последовательному расслаблению каждой части тела от лица до пальцев ног.

Затем, как только ваше тело расслабится, вы очищаете свой разум, думая о какой-то приятной сцене, например о том, как вы плывете в лодке по озеру.

Итак, что же это за волшебная техника?

Вот 5 ключевых шагов, которые специально разработаны таким образом, чтобы каждый мог начать практиковать его уже сегодня:

Расслабьте лицо: начните с расслабления лица, глаз, бровей и лба, снимите напряжение с губ и челюстей, включая язык. Почувствуйте удерживаемое в них напряжение и сознательно ослабьте эти мышцы.

начните с расслабления лица, глаз, бровей и лба, снимите напряжение с губ и челюстей, включая язык. Почувствуйте удерживаемое в них напряжение и сознательно ослабьте эти мышцы. Начните расслаблять верхнюю часть тела: затем сконцентрируйтесь на верхней части тела, расслабьте плечи, спину, а затем переходите на руки, кисть, ладони и снимите любое напряжение с пальцев.

затем сконцентрируйтесь на верхней части тела, расслабьте плечи, спину, а затем переходите на руки, кисть, ладони и снимите любое напряжение с пальцев. Затем расслабьте каждую ногу: позвольте расслабляющему ощущению пройти также по вашим ногам и почувствуйте, как исчезает всякое напряжение. Пусть ваши ноги утонут в мягкой кровати.

позвольте расслабляющему ощущению пройти также по вашим ногам и почувствуйте, как исчезает всякое напряжение. Пусть ваши ноги утонут в мягкой кровати. Очистите свой разум: постарайтесь очистить свой разум от любого стресса и мыслей и представьте себе успокаивающие сценарии. Есть несколько способов сделать это. Например, попробуйте визуализировать какие-нибудь успокаивающие образы, например, что вы лежите в лодке плавающей в кристально чистом озере и смотрите на облака. Если это не сработает, попробуйте повторять про себя слова «не думай» снова и снова в течение примерно 10 секунд.

постарайтесь очистить свой разум от любого стресса и мыслей и представьте себе успокаивающие сценарии. Есть несколько способов сделать это. Например, попробуйте визуализировать какие-нибудь успокаивающие образы, например, что вы лежите в лодке плавающей в кристально чистом озере и смотрите на облака. Если это не сработает, попробуйте повторять про себя слова «не думай» снова и снова в течение примерно 10 секунд. Продолжайте дышать: медленно вдохните и выдохните. Используйте метод дыхания 4-7-8. Этот метод включает в себя вдох через нос на счет 4, задержку дыхания на счет 7 и выдох через рот на счет 8. Этот способ дыхания может помочь замедлить частоту сердечных сокращений и расслабить тело, заставляя легче заснуть.

В первые несколько дней привыкнуть к этой технике может быть очень сложно, поэтому важно практиковать её каждую ночь на протяжении 1 месяца. Однако, первые заметные результаты вы легко сможете ощутить уже всего через 1 неделю "Военной техники сна Ллойда Уинтера".

Кстати, несколько авторов нашего канала пробовали данный метод на себе, долгое время не замечая никакого прогресса, и лишь спустя несколько недель действительно начали засыпать практически мгновенно.

Так что возможно эта техника военного сна действительно способна помочь любому победить свою бессонницу.