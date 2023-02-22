Корабль 17 века, который сохранился практически в первозданном виде

Многие из нас любят вечерком или на выходных поваляться на диване и посмотреть какой-нибудь интересный фильм. Кто-то любит ужасы, кто-то детективы, ну а кто-то увлекается приключенческими фильмами и желательно с историческим уклоном.
Согласитесь, иногда так приятно отвлечься от насущных проблем и побывать с героями какого-нибудь приключенческого фильма на борту самого настоящего корабля, отправиться с командой пиратов под полными парусами на необитаемый остров в поисках сокровищ. Когда смотришь такие фильмы, буквально ощущаешь морской свежий ветер и солёный запах моря. Наверняка многие мечтали побывать на настоящем старинном корабле, пройтись по палубе, спуститься в трюм, или хотя бы одним глазком взглянуть на один из таких шедевров кораблестроения прошлого. А сегодня такую мечту вполне реально осуществить. В Стокгольме есть музей, где выставлен на обозрение самый настоящий парусный шведский корабль 17 века, флагман королевского шведского флота.
Называется этот корабль "Ваза"или "Васа", в честь царствовавшей в то время династии шведских королей. Уникален он тем, что дошёл до наших дней буквально в первозданном виде. Но его история печальна. Печальна она в том плане, что будучи построенным и спущенным на воду, он практически сразу же и затонул, причём при первом выходе из стокгольмской гавани. Но обо всём по порядку. Заложили строительство корабля в 1626 году на верфи военного флота. Работами руководил нидерландский мастер Хюбертссон. Новый корабль должен был стать уникальным в своём роде. На нём задумывалось разместить большее количество пушек различных калибров. По сути он должен был стать самым большим и самым вооружённым кораблём среди кораблей тех стран, у которых был выход в Балтийское море. Именно этот флагманский корабль должен был продемонстрировать величие короля Швеции Густава II Адольфа и заявить свои права на доминирование в этом регионе.
Строительство курировал сам король, он же утверждал его размеры и вооружение. Корабль был действительно большим, его длина составляла 69 метров, ширина 11,7 метров, а высота 52,5 метра. Флагман располагал 64 бронзовыми пушками, размещёнными на двух палубах. В строительстве принимали участие около 400 человек, а на материалы вырубили дубовую рощу примерно с 1000 деревьев. Конечно, королевский корабль должен был внушать трепет не только своим оружием, но и своим величием, поэтому над ним трудились только лучшие мастера, которые богато украсили его резными фигурами и различными декоративными элементами. Но во время строительства случилось непредвиденное, в 1627 году Хенрик Хюбертссон, на которого возложили строительство неожиданно умер, и теперь дело возглавил Блазиенхольмен Хайн Якобссон судостроитель верфи. Как бы то ни было, корабль был закончен в этом же году осенью, и его спустили на воду.
Уже в январе 1628 года "Васа" был пришвартован у королевского дворца, где простоял до августа месяца. Именно в августе началась погрузка перед выходом в море. Было загружено продовольствие, пушки, ядра, порох, а также балласт. Команда корабля состояла из 100 человек, но помимо этого на борту расположились и их семьи, так как намечалось большое празднование по поводу выхода судна в море. День выдался довольно хороший, солнечный, но ветер иногда дул довольно порывистый, хотя ничто и не предвещало беды. И вот концы отданы, команда поднять поруса прозвучала.
Но как только паруса наполнились ветром, корабль стал крениться на борт, но в первый раз его смогли выправить. А вот во второй раз, уже практически у выхода из бухты, его так наклонило на борт, что морская вода начала заливаться в отверстия для пушек, в так называемые порты и корабль быстро стал погружаться под воду. Когда пришла помощь с берега, корабля уже не было видно, он полностью затонул. Спасатели вытаскивали из воды тех, кто смог продержаться на воде до прихода помощи. Число погибших достоверно не известно, цифры называются разные.
Что стало причиной трагедии тоже до конца не понятно, возможно ошибка в проектировании, а может неправильные действия команды. Несостоявшийся флагман швейцарского флота, возможно так бы и пролежал на дне моря до скончания времён, если бы не один толковый инженер по имени Андерс Франсен и группа единомышленников. Он решил, что отыщет корабль, который затонул 300 лет назад и если повезёт поднимет его со дна моря. Точного места затопления известно не было, только примерное, поэтому дно прочёсывали специальным инструментом, изобретённым Франсеном. В какой-то момент, был найден фрагмент дерева. Исследователи тщательнее изучили дно и вскоре перед их взором возник борт с двумя рядами пушечных портов, сомнений не было, что они обнаружили тот самый корабль. Случилось это в 1956 году. Когда находка была внимательнее изучена, оказалось, что корабль сохранился буквально в идеальном состоянии, поэтому было решено поднимать его на поверхность.
Способов для этого передумано было множество, но всё же решили пропустить под кораблём тросы и поднимать на понтонах. Подготовка к подьёму заняла огромное количество времени, но дело того стоило. Весной 1961 года мачты корабля "Ваза" снова показались над поверхностью. Идеальная сохранность корабля обьясняется просто, условия в Балтийском море идеально законсервировали находку. Тем не менее, после его поднятия и транспортировки к порту окончательной приписки, реставраторы провели уникальную работу по восстановлению и сохранению теперь уже музейного экспоната.
Что интересно, здание музея возведено вокруг корабля. И теперь любой желающий, собственными глазами может увидеть удивительный корабль, который пришёл к нам прямиком из 17 века и сохранился буквально в первозданном виде.
Источник:
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Только Зелю не ведите, а то попросит
Про ШВЕЙЦАРСКИЙ флот сильно сказано)))) Австрия-Австралия....
Увеличил количество пушек с уменьшением ширины корабля.
Корабль на мелкой волне хлебанул воды нижними пушечными портами (были открыты), накренился, пушки противоположного борта сорвало со шпрингов и они добавили крена. Хлебнул воды второй палубой и всё....
(с)