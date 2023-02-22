Корабль 17 века, который сохранился практически в первозданном виде

Что стало причиной трагедии тоже до конца не понятно, возможно ошибка в проектировании, а может неправильные действия команды. Несостоявшийся флагман швейцарского флота, возможно так бы и пролежал на дне моря до скончания времён, если бы не один толковый инженер по имени Андерс Франсен и группа единомышленников. Он решил, что отыщет корабль, который затонул 300 лет назад и если повезёт поднимет его со дна моря. Точного места затопления известно не было, только примерное, поэтому дно прочёсывали специальным инструментом, изобретённым Франсеном. В какой-то момент, был найден фрагмент дерева. Исследователи тщательнее изучили дно и вскоре перед их взором возник борт с двумя рядами пушечных портов, сомнений не было, что они обнаружили тот самый корабль. Случилось это в 1956 году. Когда находка была внимательнее изучена, оказалось, что корабль сохранился буквально в идеальном состоянии, поэтому было решено поднимать его на поверхность.