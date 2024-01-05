В Тюмени группа мужчин устроила погоню и перестрелку прямо во дворе многоэтажки

В Тюмени своя атмосфера. Ранним пятничным утром на улице Муравленко толпа иностранных специалистов устроила разборку со стрельбой в духе 90-х прямо у жилого многоэтажного дома. Запись потасовки с камеры домофона в попала в социальные сети.
Пацанские разборки с преследованием и стрельбой наблюдали 5 января утром жители домов по улице Муравленко микррайона Заречныйв Тюмени. Они-то и вызвали на место присшествия сотрудников полиции.
До их приезда водителю черного «Фольксвагена» пришлось нелегко. Пытаясь сбежать от банды вооруженных молодчиков он протаранил несколько припаркованных у жилого дома автомобилей и пытался задавить оппонентов своим.
В процессе выяснения отношений преследователи проткнули немецкой машине колеса и даже успели пострелять. С места разборок участники скрылись.
Что делили гости из ближнего зарубежья, теперь выясняют сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью и Следственного комитета.
Полиция объявила план Перехват. Хëндай, на котором уехала часть подозреваемых, быстро задержали. Вскоре в правоохранительные органы доставили и остальных.
В результате пальбы пострадал один человек, но в больницу он ехать отказался, решил, что лучше сразу на допрос, - сообщает канал 112.
Инцидент во дворе многоэтажного дома в тюменском микрорайоне Заречный закончился возбуждением уголовного дела о покушении на убийство.
Председатель СК России Александр Бастрыкин взял расследование дела под свой контроль, поручив руководителю регионального следкома Александру Кублякову доложить о первоначально установленных обстоятельствах и ходе расследования уголовного дела.
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