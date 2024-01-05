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В Тюмени группа мужчин устроила погоню и перестрелку прямо во дворе многоэтажки

В Тюмени группа мужчин устроила погоню и перестрелку прямо во дворе многоэтажки

Автор:
05 января 2024 20:30
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Тюмень   видеодомофон   группировка   криминал   разборки   стрельба   
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В Тюмени своя атмосфера. Ранним пятничным утром на улице Муравленко толпа иностранных специалистов устроила разборку со стрельбой в духе 90-х прямо у жилого многоэтажного дома. Запись потасовки с камеры домофона в попала в социальные сети.

Пацанские разборки с преследованием и стрельбой наблюдали 5 января утром жители домов по улице Муравленко микррайона Заречныйв Тюмени. Они-то и вызвали на место присшествия сотрудников полиции.

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До их приезда водителю черного «Фольксвагена» пришлось нелегко. Пытаясь сбежать от банды вооруженных молодчиков он протаранил несколько припаркованных у жилого дома автомобилей и пытался задавить оппонентов своим.

В процессе выяснения отношений преследователи проткнули немецкой машине колеса и даже успели пострелять. С места разборок участники скрылись.

Что делили гости из ближнего зарубежья, теперь выясняют сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью и Следственного комитета.

Полиция объявила план Перехват. Хëндай, на котором уехала часть подозреваемых, быстро задержали. Вскоре в правоохранительные органы доставили и остальных.

В результате пальбы пострадал один человек, но в больницу он ехать отказался, решил, что лучше сразу на допрос, - сообщает канал 112.

Инцидент во дворе многоэтажного дома в тюменском микрорайоне Заречный закончился возбуждением уголовного дела о покушении на убийство.

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял расследование дела под свой контроль, поручив руководителю регионального следкома Александру Кублякову доложить о первоначально установленных обстоятельствах и ходе расследования уголовного дела.

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Метки: Тюмень   видеодомофон   группировка   криминал   разборки   стрельба   
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8  комментариев
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2k
Максим Макашев 2 часа назад
если так и дальше будет продолжаться, то Бастрыкин превратится в обычного "участкового в генеральских погонах"
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2k
AVATAR 4 минуты назад
У нас во дворе помню вечером было дело. К мужику подъехали на машине, потом еще несколько. Мужик начал орать: "Помогите, убивают!". Кто-то вызвал ментов. К тому времени, пока ехали менты, те на машинах уже успели уехать. Ну и потом менты с потерпевшим заходили в наш подъезд. Он как выяснилось был комерсом. Видимо кому-то задолжал. Решили припугнуть.
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861
Exciter 9 минут назад
Можете пинать и мнусить, но когда началась СВО,деньги нашлись! А заплатить людям так чтобы шли в комунальные структуры нет. Вот и везут это отребье специалистов с гор. Ну да чинушам разница в карман падает без налогов, вот и весь сказ.
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1k
Damvrot Hohlam Час назад
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133k
parallax Час назад
Это они ещё толком не обжились. А что будет лет через 20, когда они пустят корни и наплодят таких же криминальных абреков?
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24
Alex STRiX 17 секунд назад
это на самом деле уже очень страшно- а еще страшнее то , что это допускается потому ,что это кому то выгодно - и плевать на нас с вами.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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