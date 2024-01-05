В Тюмени группа мужчин устроила погоню и перестрелку прямо во дворе многоэтажки

Что делили гости из ближнего зарубежья, теперь выясняют сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью и Следственного комитета.

Полиция объявила план Перехват. Хëндай, на котором уехала часть подозреваемых, быстро задержали. Вскоре в правоохранительные органы доставили и остальных.

В результате пальбы пострадал один человек, но в больницу он ехать отказался, решил, что лучше сразу на допрос, - сообщает канал 112.

Инцидент во дворе многоэтажного дома в тюменском микрорайоне Заречный закончился возбуждением уголовного дела о покушении на убийство.

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял расследование дела под свой контроль, поручив руководителю регионального следкома Александру Кублякову доложить о первоначально установленных обстоятельствах и ходе расследования уголовного дела.