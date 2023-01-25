В Махачкале объявлен план "перехват" из-за стрелка с дробовиком, ранившего двух человек

Сегодня, 25 января, в центре Махачкалы раздались выстрелы. Сначала местные жители сообщали, что неизвестный стреляет из дробовика в воздух, затем поступила информация о двух пострадавших: один получил ранение грудной клетки,правой голени и левого бедра, второй - перелом челюсти. На видео попал момент, когда жители города разбегаются, увидев мужчину с оружием.



