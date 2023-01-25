В Махачкале объявлен план "перехват" из-за стрелка с дробовиком, ранившего двух человек

Мужчина открыл стрельбу на проспекте Расула Гамзатова. Сейчас его разыскивает полиция.
Сегодня, 25 января, в центре Махачкалы раздались выстрелы. Сначала местные жители сообщали, что неизвестный стреляет из дробовика в воздух, затем поступила информация о двух пострадавших: один получил ранение грудной клетки,правой голени и левого бедра, второй - перелом челюсти. На видео попал момент, когда жители города разбегаются, увидев мужчину с оружием.
По свидетельству очевидцев, между мужчинами произошел конфликт, который один из них решл завершить с помощью оружия.
Также в кадр камеры попали авто с отверстиями от пуль.
Обоих пострадавших мужчин госпитализировали, а для поимки стрелка местное МВД объявило план "Перехват". Сразу задержать его не удалось. Преступник скрылся на автомобиле.
Позже появилось сообщение о том, что личность стрелка установлена - это ранее несудимый 35-летний Мурад Абдулкадыров, зарегистрированный в Гумбетовском районе Дагестана. Обстоятельства инцидента уточняются, с уликами работает следственная группа, принимаются все возможные меры к задержанию стрелявшего.
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