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В Махачкале объявлен план "перехват" из-за стрелка с дробовиком, ранившего двух человек

В Махачкале объявлен план "перехват" из-за стрелка с дробовиком, ранившего двух человек

Автор:
25 января 2023 20:01
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Махачкала   видео   дробовик   криминал   план перехват   полиция   следствие   стрельба   
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Мужчина открыл стрельбу на проспекте Расула Гамзатова. Сейчас его разыскивает полиция.

Сегодня, 25 января, в центре Махачкалы раздались выстрелы. Сначала местные жители сообщали, что неизвестный стреляет из дробовика в воздух, затем поступила информация о двух пострадавших: один получил ранение грудной клетки,правой голени и левого бедра, второй - перелом челюсти.  На видео попал момент, когда жители города разбегаются, увидев мужчину с оружием.



По свидетельству очевидцев, между мужчинами произошел конфликт, который один из них решл завершить с помощью оружия.


Также в кадр камеры попали авто с отверстиями от пуль.


Обоих пострадавших мужчин госпитализировали, а для поимки стрелка местное МВД объявило план "Перехват". Сразу задержать его не удалось. Преступник скрылся на автомобиле.


Позже появилось сообщение о том, что личность стрелка установлена - это ранее несудимый 35-летний Мурад Абдулкадыров, зарегистрированный в Гумбетовском районе Дагестана. Обстоятельства инцидента уточняются, с уликами работает следственная группа, принимаются все возможные меры к задержанию стрелявшего.

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Метки: Махачкала   видео   дробовик   криминал   план перехват   полиция   следствие   стрельба   
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29k
Григорий 3 минуты назад
Ты пистолет не приноси, у нас есть.
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25k
Сергей Алексеевич Час назад
А что, так нельзя было? Он пришёл один и они пришли одни, судя по толпе убегавших, но у него была волына, а у них нет, и они сразу решили сбежать, всё как в Москве, ничего нового.
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