Житель Техаса пристрелил лже-парковщика, потребовавшего мзду за стоянку, после чего продолжил свидание с любимой

Как сообщают СМИ, 46-летний Эллиот Никс захотел подзаработать и отправился в бургерную. Неизвестно, сколько простаков отдали мошеннику деньги за несуществующую платную парковку своих авто, но Агуайр был последним, с кого Никс потребовал мзду. За парковку двух машин он насчитал около 40 долларов, и это обстоятельство взбесило посетителя, знавшего от официанта о происках мошенника.

У Агуайра вообще-то было свидание, и ругаться с каким-то мужиком ему не хотелось, но и денег было жаль. Аферист не отставал, и постепенно словесный конфликт перерос в стрельбу. Выяснилось, что Агуайр стреляет более метко. Уложив Никса, парень вернулся в бургерную, где продолжил свидание с девушкой.