Житель Техаса пристрелил лже-парковщика, потребовавшего мзду за стоянку, после чего продолжил свидание с любимой

29-летний Эри Агуайр пригласил на свидание девушку, и всё шло хорошо, пока к нему не прицепился мужчина, требовавший денег за парковку. Официант заведения предупредил, что вымогатель - мошенник, после чего техасец отправил афериста к праотцам и вернулся к любимой.
Как сообщают СМИ, 46-летний Эллиот Никс захотел подзаработать и отправился в бургерную. Неизвестно, сколько простаков отдали мошеннику деньги за несуществующую платную парковку своих авто, но Агуайр был последним, с кого Никс потребовал мзду. За парковку двух машин он насчитал около 40 долларов, и это обстоятельство взбесило посетителя, знавшего от официанта о происках мошенника.
У Агуайра вообще-то было свидание, и ругаться с каким-то мужиком ему не хотелось, но и денег было жаль. Аферист не отставал, и постепенно словесный конфликт перерос в стрельбу. Выяснилось, что Агуайр стреляет более метко. Уложив Никса, парень вернулся в бургерную, где продолжил свидание с девушкой.
Парамедики Хьюстонского пожарного управления доставили Никса в больницу, однако врачи не смогли помочь лже-парковщику и были вынуждены констатировать его смерть. Подстрелившего его техасца объявили в розыск, и спустя несколько дней арестовали. Он может быть отпущен до суда под залог в 200 000 долларов. К его девушке у полиции претензий не возникло.
Источник:
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Блин, так и эмоциональное выгорание можно получить. Не дело это. Не нужно себя заставлять, не нужно себя насиловать. Глядишь, само как нибудь уляжется.