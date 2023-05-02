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Житель Техаса пристрелил лже-парковщика, потребовавшего мзду за стоянку, после чего продолжил свидание с любимой

Житель Техаса пристрелил лже-парковщика, потребовавшего мзду за стоянку, после чего продолжил свидание с любимой

Автор:
02 мая 2023 08:04
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Техас   бургерная   конфликт   криминал   парковка   полиция   свидание   стрельба   
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29-летний Эри Агуайр пригласил на свидание девушку, и всё шло хорошо, пока к нему не прицепился мужчина, требовавший денег за парковку. Официант заведения предупредил, что вымогатель - мошенник, после чего техасец отправил афериста к праотцам и вернулся к любимой.

Как сообщают СМИ, 46-летний Эллиот Никс захотел подзаработать и отправился в бургерную. Неизвестно, сколько простаков отдали мошеннику деньги за несуществующую платную парковку своих авто, но Агуайр был последним, с кого Никс потребовал мзду. За парковку двух машин он насчитал около 40 долларов, и это обстоятельство взбесило посетителя, знавшего от официанта о происках мошенника.


У Агуайра вообще-то было свидание, и ругаться с каким-то мужиком ему не хотелось, но и денег было жаль. Аферист не отставал, и постепенно словесный конфликт перерос в стрельбу. Выяснилось, что Агуайр стреляет более метко. Уложив Никса, парень вернулся в бургерную, где продолжил свидание с девушкой.


Парамедики Хьюстонского пожарного управления доставили Никса в больницу, однако врачи не смогли помочь лже-парковщику и были вынуждены констатировать его смерть. Подстрелившего его техасца объявили в розыск, и спустя несколько дней арестовали. Он может быть отпущен до суда под залог в 200 000 долларов. К его девушке у полиции претензий не возникло.

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Метки: Техас   бургерная   конфликт   криминал   парковка   полиция   свидание   стрельба   
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29  комментариев
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4k
Григорий Час назад
администрация бургерной в курсе что там на парковке кидала и всё норм, посетители сами решают проблемы, ну норм "чё", самая свободная страна)))
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5k
saliamnn 12 минут назад
Чувствуется из Тамбовских посетитель.
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2k
Vovan Petroff Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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12k
Марсианин 46 минут назад
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29k
Григорий Час назад
Как коряво написано. Агуайр заплатил денег мошеннику, после узнал, что тот разводила, вытащил ствол, погнался и прибил скотинку. Вот только он сам был под УДО за нападение при отягчающих.
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4k
Leonid Час назад
Не девушка, а слонопотам какой-то...
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702
Пчёлкин Час назад
А чего переживать, свидание прерывать? Сдох Вадим и х... с ним! Надеюсь оправдают, ведь помог полиции и госбюджету
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6k
Умница-красавица Час назад
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5k
Горожанин 2 часа назад
"... и были вынуждены констатировать его смерть".
----------

Блин, так и эмоциональное выгорание можно получить. Не дело это. Не нужно себя заставлять, не нужно себя насиловать. Глядишь, само как нибудь уляжется.
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43
Obrval Горожанин 55 минут назад
Так у меня и не было к Вам претензий. Я и сказал, что дело в вольном переводе с английского.
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43
Obrval Горожанин 12 минут назад
Логично. Объявите меня иностранным шпионом.
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953
Arti 2 часа назад
Мог просто отп***ить
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