Ювелир расстрелял грабителей, покусившихся на дочь

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67-летний итальянский ювелир открыл огонь по банде грабителей, которые ворвались в его магазин и связали его дочь. В результате стрельбы двое преступников были убиты. А как вы относитесь к наличию оружия у граждан?
Ювелир Марио Роджеро, 67 лет, застрелил двух грабителей в Гринцане Кавур 28 апреля при попытке ограбить его магазин. К нему ворвались трое мужчин, вооруженные ножом и пистолетом, которые позже оказались муляжами. Грабители угрожали 67-летнему мужчине и его семье расправой, а его дочери связали руки.
Владелец выбежал из магазина и сделал не менее пяти выстрелов в двух грабителей, которыми, как позднее выяснила полиция, оказались Андреа Спинелли из Бра и Джузеппе Маццарино из Турина. Они были убиты при попытке бегства в нескольких метрах от входа в магазин - один посреди улицы, другой на углу с соседним переулком.
Еще один грабитель был ранен, и хотя ему удалось скрыться с места происшествия, позднее он был задержан и доставлен в больницу.
Сразу после событий Роджеро обвинили в превышении пределов необходимой самообороны, и теперь ему предстоит ответить за убийство. По заявлению прокуратуры, Роджеро преследовал троих грабителей, которые, уже покинув ювелирный магазин с украденными товарами, убегали от него, и с близкого расстояния выстрелил «с намерением причинить им смерть, тем самым добровольно превысив пределы законной защиты имущества».
Сразу после событий Роджеро обвинили в превышении пределов необходимой самообороны, и теперь ему предстоит ответить за убийство. По заявлению прокуратуры, Роджеро преследовал троих грабителей, которые, уже покинув ювелирный магазин с украденными товарами, убегали от него, и с близкого расстояния выстрелил «с намерением причинить им смерть, тем самым добровольно превысив пределы законной защиты имущества».
«Мне очень жаль, что такое произошло, это очень плохо, но тут уж либо я, либо они, — сказал Роджеро вскоре после попытки ограбления. Правой рукой я открыл витрину, левой — ящик, где, как я знал, было мое оружие, и одновременно мы навели стволы друг на друга. Пришлось стрелять... потом они убежали».
Ювелирный магазин Роджеро уже подвергался ограблению несколько лет назад, 22 мая 2015 года, когда двое воров, один из которых переоделся женщиной, проникли в магазин и связали владельца пластиковыми шнурами, предварительно жестоко избив его.
Ювелирный магазин Роджеро уже подвергался ограблению несколько лет назад, 22 мая 2015 года, когда двое воров, один из которых переоделся женщиной, проникли в магазин и связали владельца пластиковыми шнурами, предварительно жестоко избив его.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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