Ювелир расстрелял грабителей, покусившихся на дочь

«Мне очень жаль, что такое произошло, это очень плохо, но тут уж либо я, либо они, — сказал Роджеро вскоре после попытки ограбления. Правой рукой я открыл витрину, левой — ящик, где, как я знал, было мое оружие, и одновременно мы навели стволы друг на друга. Пришлось стрелять... потом они убежали».

Ювелирный магазин Роджеро уже подвергался ограблению несколько лет назад, 22 мая 2015 года, когда двое воров, один из которых переоделся женщиной, проникли в магазин и связали владельца пластиковыми шнурами, предварительно жестоко избив его.