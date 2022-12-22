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Ювелир расстрелял грабителей, покусившихся на дочь

Ювелир расстрелял грабителей, покусившихся на дочь

Автор:
22 декабря 2022 10:39
Сообщество : Криминал
Метки: возмездие   гражданское оружие   италия   криминал   не по плану   ограбление   стрельба   ювелир   
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67-летний итальянский ювелир открыл огонь по банде грабителей, которые ворвались в его магазин и связали его дочь. В результате стрельбы двое преступников были убиты. А как вы относитесь к наличию оружия у граждан?

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: возмездие   гражданское оружие   италия   криминал   не по плану   ограбление   стрельба   ювелир   
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13  комментариев
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6k
Том Сойер 19 минут назад
Всё правильно сделал!!!
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vasilykopkov 38 секунд назад
Молодец мужик, так держать.
PS Про национальность и расовую принадлежность грабителей политкорректно молчат...
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4k
Frank Borman 2 минуты назад
Мужик молодец. Быстрое правосудое, прямо на месте.
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3k
pinbalist 5 минут назад
Какое, к хренам, превышение? Они знали на что идут. Мужик молодец. Наградить и отпустить.
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15k
куджо 7 минут назад
как видите вся канитель с превышением не чисто русская особенность(
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34
Илья Кармановский куджо 3 минуты назад
как видите - разрешено и разбираются с каждым случаем отдельно..
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51k
dima423 10 минут назад
красаучег)
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2k
SHAGREEN 13 минут назад
Чо-то ювелиры последнее время каждый день шороху наводят.
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4k
iovan2011 15 минут назад
мир стал чише
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8k
ron 15 минут назад
Один против пятерых - превысил границы? Да нет тут никаких границ...
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6k
Roman 19 минут назад
Дедушка старый - ему всё равно.
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16k
Bill 20 минут назад
При наличии оружия у граждан убили бы ювелира и его дочь.
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Илья Кармановский Bill Минуту назад
главное что ты без оружия, значит тебя не убъют..или убъют всё равно..
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