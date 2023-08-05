"У него футболка в крови!": два водителя устроили драку со стрельбой около Кремля в Москве

Разборки начались на Моховой улице, в самом центре столицы.
Вчера, 4 июня, около 17:00 несколько машин столкнулись перед пересечением Тверской улицы. Водители авто стали выяснять отношения. Особенно усердствовали двое из них, не поделивших место на дороге. После словесной перебранки у одного сдали нервы, и он, достав травматический пистолет, стал стрелять по машине оппонента.
Стрелявшего задержали. Очевидцы успели снять этот момент на камеру.
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Пострадавшему оказали медпомощь, а несдержанного 33-летнего автолюбителя увезли в ОВД на допрос. Оружие у него изъяли.
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Полиция выясняет обстоятельства произошедшего и
не удивляется, как легко фигурант обычного ДТП становится участником уголовного дела.
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Некоторые.
- Шикарно! С видом на кремль!
Вот заголовок поста: "... в Москве два водителя устроили драку со стрельбой около Кремля". То есть драка в Москве, а стрельба около Кремля?
Не правильнее ли будет написать: "... в Москве около Кремля два водителя устроили драку со стрельбой"?
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Угу, так и вспоминается послевоенный СССР. Оружия на руках у населения дофига. Все адекватные и преступности нет (сарказм)
Только вот что после гражданской, что после отечественной преступность была огромной по сравнению с тем, когда оружие изъяли.