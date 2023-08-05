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"У него футболка в крови!": два водителя устроили драку со стрельбой около Кремля в Москве

"У него футболка в крови!": два водителя устроили драку со стрельбой около Кремля в Москве

Автор:
05 августа 2023 11:03
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   ДТП   Москва   полиция   разборки   стрельба   травмат   
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Разборки начались на Моховой улице, в самом центре столицы.


Вчера, 4 июня, около 17:00 несколько машин столкнулись перед пересечением Тверской улицы. Водители авто стали выяснять отношения. Особенно усердствовали двое из них, не поделивших место на дороге. После словесной перебранки у одного сдали нервы, и он, достав травматический пистолет, стал стрелять по машине оппонента.

Стрелявшего задержали. Очевидцы успели снять этот момент на камеру.


Пострадавшему оказали медпомощь, а несдержанного 33-летнего автолюбителя увезли в ОВД на допрос. Оружие у него изъяли.



Полиция выясняет обстоятельства произошедшего и не удивляется, как легко фигурант обычного ДТП становится участником уголовного дела.

Источник:

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Метки: Видео   ДТП   Москва   полиция   разборки   стрельба   травмат   
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17  комментариев
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3k
Feathery 51 минуту назад
Дайте угадаю: стрелял голубоглазый блондин славянской наружности?
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−2
Ибрагим Минуту назад
Народ уже вообще озверел.
Некоторые.
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4k
Alex 7 минут назад
Ставлю на черное
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8k
Дмитрий 58 минут назад
-Подозреваемый? Как вы совершили преступление?
- Шикарно! С видом на кремль!
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34k
Korolev Час назад
Какая-то ерунда с русским языком творится последнее время. Куда ни глянь - ошибки и косноязычие, даже в СМИ.
Вот заголовок поста: "... в Москве два водителя устроили драку со стрельбой около Кремля". То есть драка в Москве, а стрельба около Кремля?
Не правильнее ли будет написать: "... в Москве около Кремля два водителя устроили драку со стрельбой"?
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32k
albedo Час назад
Хороший повод призадуматься вопящим за свободное ношение оружия.
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171
iskra albedo 40 минут назад
А теперь представим послевоенный СССР,когда оружие имеют только бандиты. На эту тему даже фильм есть - "холодное лето 53-го".
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2k
Артур Котовой Час назад
Как неадекват вообще права выдают? На бутылку обоих дур
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