"У него футболка в крови!": два водителя устроили драку со стрельбой около Кремля в Москве





Вчера, 4 июня, около 17:00 несколько машин столкнулись перед пересечением Тверской улицы. Водители авто стали выяснять отношения. Особенно усердствовали двое из них, не поделивших место на дороге. После словесной перебранки у одного сдали нервы, и он, достав травматический пистолет, стал стрелять по машине оппонента.

Стрелявшего задержали. Очевидцы успели снять этот момент на камеру.



