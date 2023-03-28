Женщина-трансгендер устроила стрельбу в христианской школе Нэшвилла

Жертвами 28-летней Одри Хейл стали шесть человек.
Вчера, 27 марта, в частную христианскую школу Нэшвилла (штат Теннесси) ворвалась вооруженная женщина. Она устроила стрельбу, жертвами которой стали трое детей в возрасте 9 лет и трое педагогов.
Осторожно! В видео присутствуют сцены стрельбы
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Через 14 минут после начала побоища к зданию школы прибыл полицейский патруль. Прежде чем стражи порядка ликвидировали убийцу, оказавшегося трансгендером, он успел ранить полицейского.
По сообщениям силовиков, напавшая на школу была вооружена двумя штурмовыми винтовками и пистолетом.
Одри Хейл позиционировала себя как мужчину, и в ряде источников считают, что на преступление Хейл могла толкнуть тема гендерной идентичности. Этой версии придерживается и шеф городской полиции.
Известно, что в этой приходской школе христиан-пресвитерианцев учатся около 200 детей. Самые старшие из них - шестиклассники.
По некоторым данным, Хейл также училась в этом заведении, и заранее готовилась к преступлению. В результате обыска дома, где она жила с родителями, найдены планы школы. Сейчас полиция изучает записи трансгендера, чтобы понять мотивы нападения.
Выступая о случившемся в Нэшвилле, Байден не удержался и начал свой спич с шутки. Вероятно, тем самым он решил поднять настроение родителям и близким погибших (нет) или просто не к месту продемонстрировал своё остроумие.
"Меня зовут Джо Байден, я — муж доктора Джилл Байден, и я съел мороженое с шоколадной крошкой. Я пришел сюда, потому что слышал, что тут будет мороженое с шоколадной крошкой. Кстати, у меня полный холодильник на верхнем этаже. Вы думаете, я шучу? Это не так", - заявил американский лидер, после чего сообщил о стрельбе в Нэшвилле.
Известно, что Байден отдал распоряжение приспустить американские государственные флаги в связи с кровопролитной стрельбой.
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И это президент, лицо страны, нации.
Будь я врачом-психиатром, и мне пришедший персонаж начал затирать о том что хочет сменить пол, я ему справку не то что на оружие, я б на автомобиль ему справку не дал, и сразу же б позвонил в ГАИ и тамошнему участковому.. чтоб они взяли человека на карандаш, раз у него фляга свистит. Псих конечно может и с ножами в детский сад забежать, но там уже будет решать исключительно навыки и физическая сила, это куда лучше чем неадекват зайдёт с нарезным карабином и будет собирать фраги с дистанции в несколько метров, или на своём автомобиле разгонится и выбьет страйк на ближайшей остановке в час пик.
Я понимаю, что есть люди, которые считают и чувствуют себя другими.. и мы (человечество) пока не знаем как лечить или помочь этим людям. Но и в один ряд их с психически здоровыми ставить уж не надо. А то получается если человек испытывает полове влечение к овцам, или к несовершеннолетним детям, то их их мы осуждать и как-то ограничивать не имеем права.. ведь это тоже нарушение психики, и мы опять таки это лечить не умеем.. значит их зоофилов с педофилами надо признать нормальными, помочь им с собственным движением, выпустить из тюрем и всячески пиарить в СМИ, по такой логике, исходя из которых трансгендеры сейчас принимаются обществом как адекватные персонажи.
идейно, насаждают, причем насильно, что происходит на Западе - это значит, что уже сама природа стремится уничтожить такое больное общество.
Так нет, у мразоты главное расстрелять беззащитных детишек в упор.....
Все эти 146 полов придуманных - больные су.чьи ублюдки!