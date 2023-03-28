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Женщина-трансгендер устроила стрельбу в христианской школе Нэшвилла

Женщина-трансгендер устроила стрельбу в христианской школе Нэшвилла

Автор:
28 марта 2023 08:02
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Ynews   transgender   байден   видео   дети   криминал   скулшутинг   стрельба   убийство   школа   
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Жертвами 28-летней Одри Хейл стали шесть человек.

Вчера, 27 марта, в частную христианскую школу Нэшвилла (штат Теннесси) ворвалась вооруженная женщина. Она устроила стрельбу, жертвами которой стали трое детей в возрасте 9 лет и трое педагогов.


Через 14 минут после начала побоища к зданию школы прибыл полицейский патруль. Прежде чем стражи порядка ликвидировали убийцу, оказавшегося трансгендером, он успел ранить полицейского.


По сообщениям силовиков, напавшая на школу была вооружена двумя штурмовыми винтовками и пистолетом.


Одри Хейл позиционировала себя как мужчину, и в ряде источников считают, что на преступление Хейл могла толкнуть тема гендерной идентичности. Этой версии придерживается и шеф городской полиции.

Известно, что в этой приходской школе христиан-пресвитерианцев учатся около 200 детей. Самые старшие из них - шестиклассники.



По некоторым данным, Хейл также училась в этом заведении, и заранее готовилась к преступлению. В результате обыска дома, где она жила с родителями, найдены планы школы. Сейчас полиция изучает записи трансгендера, чтобы понять мотивы нападения.


Выступая о случившемся в Нэшвилле, Байден не удержался и начал свой спич с шутки. Вероятно, тем самым он решил поднять настроение родителям и близким погибших (нет) или просто не к месту продемонстрировал своё остроумие.


"Меня зовут Джо Байден, я — муж доктора Джилл Байден, и я съел мороженое с шоколадной крошкой. Я пришел сюда, потому что слышал, что тут будет мороженое с шоколадной крошкой. Кстати, у меня полный холодильник на верхнем этаже. Вы думаете, я шучу? Это не так", - заявил американский лидер, после чего сообщил о стрельбе в Нэшвилле.


Известно, что Байден отдал распоряжение приспустить американские государственные флаги в связи с кровопролитной стрельбой.

Источник:

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Метки: Ynews   transgender   байден   видео   дети   криминал   скулшутинг   стрельба   убийство   школа   
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49  комментариев
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15k
Элитный тигр 2 часа назад
Давно пора понять, что всякие лгбт-трансы умственно неполноценные люди, а их во власть пропихивают и оружие раздают.
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2k
Оксид Бетона 39 секунд назад
Весна идёт, весне дорогу. Срывает башню тридварасам.
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13k
Мистер Фикс 17 минут назад
Байден все глубже погружается в маразм...
И это президент, лицо страны, нации.
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10k
Михаил Полчаса назад
давайте уже писать не "трансгендр", а психически больной. Есть мужской пол, есть женский, а остальное клиника.
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13
XFILEX Полчаса назад
должна же быть охрана в школах американских, нет?
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39k
Example 6.2.6 Полчаса назад
Удивительно, психически нездоровых людей признают нормальными, и ещё разрешают им владеть оружием. Казалось бы, что может пойти не так?
Будь я врачом-психиатром, и мне пришедший персонаж начал затирать о том что хочет сменить пол, я ему справку не то что на оружие, я б на автомобиль ему справку не дал, и сразу же б позвонил в ГАИ и тамошнему участковому.. чтоб они взяли человека на карандаш, раз у него фляга свистит. Псих конечно может и с ножами в детский сад забежать, но там уже будет решать исключительно навыки и физическая сила, это куда лучше чем неадекват зайдёт с нарезным карабином и будет собирать фраги с дистанции в несколько метров, или на своём автомобиле разгонится и выбьет страйк на ближайшей остановке в час пик.
Я понимаю, что есть люди, которые считают и чувствуют себя другими.. и мы (человечество) пока не знаем как лечить или помочь этим людям. Но и в один ряд их с психически здоровыми ставить уж не надо. А то получается если человек испытывает полове влечение к овцам, или к несовершеннолетним детям, то их их мы осуждать и как-то ограничивать не имеем права.. ведь это тоже нарушение психики, и мы опять таки это лечить не умеем.. значит их зоофилов с педофилами надо признать нормальными, помочь им с собственным движением, выпустить из тюрем и всячески пиарить в СМИ, по такой логике, исходя из которых трансгендеры сейчас принимаются обществом как адекватные персонажи.
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11k
Shtoppi Полчаса назад
Вот ведь новость, что очередному пиндосскому тинейджеру с расстройством психики и доступом к огнестрельному оружию, вдруг моча ударила в пустую башку и оно решило перестрелять слабых и беззащитных, чтобы самоутвердиться.
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13
36 минут назад
Трансов, педерастов, педофилов давно пора признать психически больными людьми. Помочь им может только принудительное лечение!
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329
Роман 46 минут назад
Петушиное племя.
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382
Vald Mils 52 минуты назад
Девочке объяснили , что мальчиком быть круче . Смена пола со школьной скамьи в США как признак нездорового общества . Сделали дебильное тупое население теперь пол меняют на лево и на право . Удачи уроды .
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2k
Руслан 53 минуты назад
Вполне возможно, что эту трагедию, сумасшедшее меньшинство, узурпировавшее власть в Штатах, использует в свою пользу
Ну типа произошло это потому, что «несчастным» трансам психику ломает общество, не принимая их такими, какие они есть, надо дать им больше прав и тд
Тем хуже для них.
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879
kolobok263 55 минут назад
а сцены убийства где?
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3k
Алекс Час назад
Во страна, трансы в школе стрельбы устраивают, у президента фляга свистит, под мороженое с крошкой... полный абзац
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37k
Aleks Час назад
Ни одной сцены убийства на видео не нашел...
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1k
Max Час назад
Не понятно почему автор статьи на русском языке пишет "женщина-трансгендер". Окно Овертона нараспашку. Наша культура подобные необратимые расстройства психики называет простым международным медицинским термином - педерастия .
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5k
Горожанин Час назад
Трансгендерство - узаконенное в норму сумасшествие. Этот факт никак не связан с тем, что тоансгендер открыл стрельбу. Такое делают нормотипичные люди любых национальностей. Но когда сумасшествие делают нормой, и даже не просто нормой, а возвеличивают это,
идейно, насаждают, причем насильно, что происходит на Западе - это значит, что уже сама природа стремится уничтожить такое больное общество.
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114
Maikl Час назад
Байден "молодец", опять дно пробил, мороженко у него с крошкой ... тьфу ёпта.
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−10
удмурт Час назад
а как эта новость поможет голодным, нищим росиянам?
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3k
Рафаэль Час назад
ну да постреляла немного и что? зато посмотрите какая капитализация у эппл и амазон!
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23k
sssss3 Час назад
Оно тварь редкостная, ну напала бы на воинскую часть, банк, инкассо, для уравнивания шансов.
Так нет, у мразоты главное расстрелять беззащитных детишек в упор.....
Все эти 146 полов придуманных - больные су.чьи ублюдки!
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1k
raael13 Час назад
Всё это лгбт сообщество и прочие извращенцы - это психически неполноценные люди. По сути моральные инвалиды, им нельзя выдавать оружие, права и тем более брать на руководящие должности.
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