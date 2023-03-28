Женщина-трансгендер устроила стрельбу в христианской школе Нэшвилла

По некоторым данным, Хейл также училась в этом заведении, и заранее готовилась к преступлению. В результате обыска дома, где она жила с родителями, найдены планы школы. Сейчас полиция изучает записи трансгендера, чтобы понять мотивы нападения.





Выступая о случившемся в Нэшвилле, Байден не удержался и начал свой спич с шутки. Вероятно, тем самым он решил поднять настроение родителям и близким погибших (нет) или просто не к месту продемонстрировал своё остроумие.



