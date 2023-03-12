Со стрельбой и погоней в Подмосковье задержали азербайджанского спортсмена-киллера

К борцу Джаббару Юсифи есть претензии у российских и украинских правоохранителей.
В подмосковном Реутове задержали Джаббара Юсифи. 29-летний борец находился в международном розыске по линии Интерпола по запросу со стороны Украины и в федеральном розыске в РФ.
Задержание прошло как в классическом боевике - со стрельбой и погоней.
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9 марта, машину, которой управлял Юсифи, сотрудники ГИБДД попытались остановить для проверки документов, однако водитель лишь прибавил газу. Поняв, что на авто ему будет не скрыться, после погони мужчина бросил авто и решил удрать дворами. Сделав два предупредительных выстрела в воздух, полицейские задержали резвого водителя.
Правоохранителей ожидал сюрприз: задержанный оказался в розыске. Украинская полиция подозревает Юсифи в умышленном убийстве, а в РФ он является фигурантом дела о незаконном хранении оружия.
Впрочем, первый тренер Юсифи утверждает, что его подопечный не так плох, как мог бы показаться. Дескать, спортсмен действительно убил человека и сделал это умышленно, но его жертва надругалась над матерью Юсифи, а потому возмездие было справедливым.
Юсифи тренировался у Калашаова до подросткового возраста, пока его семья жила в Майкопе. После родители юного спортсмена развелись, и мать увезла мальчика в Азербайджан. В РФ Юсифи в возрасте 14 лет стал победителем первенства по панкратиону, в Азербайджане был членом сборной по греко-римской борьбе.
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