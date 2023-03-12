Со стрельбой и погоней в Подмосковье задержали азербайджанского спортсмена-киллера

Впрочем, первый тренер Юсифи утверждает, что его подопечный не так плох, как мог бы показаться. Дескать, спортсмен действительно убил человека и сделал это умышленно, но его жертва надругалась над матерью Юсифи, а потому возмездие было справедливым.



