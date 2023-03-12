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Со стрельбой и погоней в Подмосковье задержали азербайджанского спортсмена-киллера

Со стрельбой и погоней в Подмосковье задержали азербайджанского спортсмена-киллера

Автор:
12 марта 2023 08:03
Сообщество : Криминал
Метки: Погоня   Подмосковье   Юсифи   видео   задержание   интерпол   криминал   реутов   стрельба   
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К борцу Джаббару Юсифи есть претензии у российских и украинских правоохранителей.

В подмосковном Реутове задержали Джаббара Юсифи. 29-летний борец находился в международном розыске по линии Интерпола по запросу со стороны Украины и в федеральном розыске в РФ.

Задержание прошло как в классическом боевике - со стрельбой и погоней.


9 марта, машину, которой управлял Юсифи, сотрудники ГИБДД попытались остановить для проверки документов, однако водитель лишь прибавил газу. Поняв, что на авто ему будет не скрыться, после погони мужчина бросил авто и решил удрать дворами. Сделав два предупредительных выстрела в воздух, полицейские задержали резвого водителя.


Правоохранителей ожидал сюрприз: задержанный оказался в розыске. Украинская полиция подозревает Юсифи в умышленном убийстве, а в РФ он является фигурантом дела о незаконном хранении оружия.



Впрочем, первый тренер Юсифи утверждает, что его подопечный не так плох, как мог бы показаться. Дескать, спортсмен действительно убил человека и сделал это умышленно, но его жертва надругалась над матерью Юсифи, а потому возмездие было справедливым.


Юсифи тренировался у Калашаова до подросткового возраста, пока его семья жила в Майкопе. После родители юного спортсмена развелись, и мать увезла мальчика в Азербайджан. В РФ Юсифи в возрасте 14 лет стал победителем первенства по панкратиону, в Азербайджане был членом сборной по греко-римской борьбе.

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Метки: Погоня   Подмосковье   Юсифи   видео   задержание   интерпол   криминал   реутов   стрельба   
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9  комментариев
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4k
pinbalist 59 минут назад
Два предупредительных выстрела в голову
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20k
Davy Jones 59 секунд назад
Отдайте пацана в Вагнера, пусть дальше чистит Украину от уродов моральных
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73k
Доктор Джонс 16 минут назад
За звёздочки пояснит?
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4k
Григорий 17 минут назад
а сколько "рафик" отсидел, что бы стать отрицалой? законопослушный авторитет тюремный
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13k
Kostick 24 минуты назад
немного погуглил. если это правда, что он целенаправленно, даже уже попав на прицел правоохранительных органов (спалился на огнестреле, и под залог вышел) убил насильника своей матери, то не всё так однозначно.
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10k
Shtoppi Полчаса назад
надеюсь у наших хватит ума не отправлять этого "спортсмена" в окраину? А то глядишь из него там очередного героя слепят, пострадавшего от "варварских" законов клятых москалей, забыв упомянуть о том, что его еще и интерпол ищет.
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100k
parallax 39 минут назад
Хоть бы раз услышать о задержаном в Азербайджане русском преступнике, или о русской дипспоре отмазывающей своего от законного наказания. О русских, быкующих на улицах Баку и нарушающих все мыслимые законы и правила.
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6k
Дмитрий 45 минут назад
Да их... с ним!
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2k
Василий Афиногенов 53 минуты назад
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