Россиянка получила звание «Мисс Европа - 2023» с помощью обаяния и кокошника из пшеницы

А может и фигуры - кто знает.
Новые конкурсы красоты проводят чуть не каждый месяц. Критики поговаривают, что там соревнуются и выигрывают те, за кого занесли больше денег. Поэтому корону победительницы нужно вручать не очередной «мисс», а её папику. Но это уже на совести критиков.
Но вот что конкурсов развелось просто немеряно - тут не поспоришь. И очередной прошёл в египетском Шарм-Эль-Шейхе: «Мисс Интерконтиненталь-2023». За этот титул бились представительницы 65 стран. А победу одержала девушка из Таиланда.
Участвовала и 19-летняя россиянка из Краснордара Дарья Решта. Она вошла в пятёрку самых-самых и завоевала титул Мисс Европа-2023.
Мы должны оставаться самим собой, не притворяться и делать людей вокруг себя счастливыми.
Судей покорило её обаяние (а может и формы), и главное - кокошник из пшеницы. На одном из дефиле девушка вышла в золотом платье, головном уборе из злаков и снопом пшеницы в руках. Это так запомнилось судейской бригаде, что они немедленно выдали Дарье титул «Мисс Европа».
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Новоиспечённая мисс планирует и дальше заниматься модельным бизнесом и участвовать в разных конкурсах. Ну а комментаторы в сети радуются её победе и удивляются количеству пластики, которую девушка успела сделать к 19 годам.
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Сказала резиновая Зина.
Они же булки.
Не кинь, подруга,
Меня с прогулкой...
И купил там пирожок.
А на соседней улочке –
Калачи да булочки!