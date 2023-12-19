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Россиянка получила звание «Мисс Европа - 2023» с помощью обаяния и кокошника из пшеницы

Россиянка получила звание «Мисс Европа - 2023» с помощью обаяния и кокошника из пшеницы

Автор:
19 декабря 2023 16:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Дарья Решта   Кокошник   Мисс Европа-2023   конкурс красоты   победительница   пшеница   
2083
8

А может и фигуры - кто знает.

Новые конкурсы красоты проводят чуть не каждый месяц. Критики поговаривают, что там соревнуются и выигрывают те, за кого занесли больше денег. Поэтому корону победительницы нужно вручать не очередной «мисс», а её папику. Но это уже на совести критиков.

Но вот что конкурсов развелось просто немеряно - тут не поспоришь. И очередной прошёл в египетском Шарм-Эль-Шейхе: «Мисс Интерконтиненталь-2023». За этот титул бились представительницы 65 стран. А победу одержала девушка из Таиланда.

Участвовала и 19-летняя россиянка из Краснордара Дарья Решта. Она вошла в пятёрку самых-самых и завоевала титул Мисс Европа-2023.

Как потом заявила Дарья:

Мы должны оставаться самим собой, не притворяться и делать людей вокруг себя счастливыми.

Судей покорило её обаяние (а может и формы), и главное - кокошник из пшеницы. На одном из дефиле девушка вышла в золотом платье, головном уборе из злаков и снопом пшеницы в руках. Это так запомнилось судейской бригаде, что они немедленно выдали Дарье титул «Мисс Европа».

Новоиспечённая мисс планирует и дальше заниматься модельным бизнесом и участвовать в разных конкурсах. Ну а комментаторы в сети радуются её победе и удивляются количеству пластики, которую девушка успела сделать к 19 годам.

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Метки: Дарья Решта   Кокошник   Мисс Европа-2023   конкурс красоты   победительница   пшеница   
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17  комментариев
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2k
Илья Час назад
Похожа на обычную вэбкамщицу или эскортицу.
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13k
Григорий Бабкин Минуту назад
Обаяния у неё ого-го сколько, ещё и целых два.
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7k
Vladimir Полчаса назад
Кокошником, говорите, первое место взяла? Впрочем, коки у нее неплохие.
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391k
Алексей Полчаса назад
ДА ЛАААААДНО???!!! как так вышло то?что с еропой случилось то как пропустили?
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2k
Остап_Бендер_Задунайский Полчаса назад
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38k
russger 50 минут назад
"Мы должны оставаться самим собой"

Сказала резиновая Зина.
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5
Чёрный Властелин 52 минуты назад
Я бы ей присунул между её обояниями. Можно даже без кокошника
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6k
Alex Час назад
Получше никого не смогли найти?
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146
Саша Час назад
Конкурс показал, что француженка с короткой стрижкой действительно хороша
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8k
rutt Час назад
Плевать на пластику, женщина! Уже победа.
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10k
Борис Карабанов Час назад
Пшеница - полуфабрикат. Главное - калачи и булки!
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96
Мальчик в трусиках Борис Карабанов Час назад
Твои батоны
Они же булки.
Не кинь, подруга,
Меня с прогулкой...
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96
Мальчик в трусиках Борис Карабанов 54 минуты назад
Такого клипа не помню. Что за песня?
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36k
АнтонПолднев Час назад
Конкурс клиник пластической хирургии...
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August

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