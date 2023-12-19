Россиянка получила звание «Мисс Европа - 2023» с помощью обаяния и кокошника из пшеницы

Новые конкурсы красоты проводят чуть не каждый месяц. Критики поговаривают, что там соревнуются и выигрывают те, за кого занесли больше денег. Поэтому корону победительницы нужно вручать не очередной «мисс», а её папику. Но это уже на совести критиков.

Но вот что конкурсов развелось просто немеряно - тут не поспоришь. И очередной прошёл в египетском Шарм-Эль-Шейхе: «Мисс Интерконтиненталь-2023». За этот титул бились представительницы 65 стран. А победу одержала девушка из Таиланда.