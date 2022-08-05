FISHKINET
добавить
пост
Сообщество СССР 262 поста • 130 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество СССР 
Действительность советских конкурсов красоты и отношение к ним граждан

Действительность советских конкурсов красоты и отношение к ним граждан

Автор:
05 августа 2022 10:07
Сообщество : СССР
Метки: Москва   СССР   конкурс красоты   мнение   отношение   победительница   подход   участница   
762
9

Хотя самым первым таким мероприятием считается конкурс 1988 года, в действительности первый конкурс состоялся в Новосибирске почти 20 годами ранее.

«Мисс Интеграл». Таким было его название, а приурочен он был к 8 Марта. Участницам нужно было продемонстрировать не только внешние данные, но показать уровень интеллекта.


×
×

К слову, в конкурсе приняла участие Ирина Алферова, которая на тот момент еще училась в школе. Поучаствовать имела право любая девушка. Ведь, в отличие от конкурса 1988 года «Московская красавица», формат и сам подход были иными и напоминали больше общий конкурс, а не с акцентом на внешность.


А столичному дефиле предшествовали менее значимые конкурсы, прошедшие в Риге, Одессе и даже отдельных районах крупных городов. Ранее мероприятия подобного плана не приветствовались, считаясь идеологически бессмысленными и даже вредными. Но в случае с «Московской красавицей» представитель столичного комсомольского союза выступил с речью, в которой обозначил, что главная цель – социальная заключается в том, чтобы помочь женщинам ощутить свою особенность и уникальность и не слиться с общей серой массой.


Отбор конкурсанток происходил в буквальном смысле на улице, поскольку организаторы, не имевшие ранее дела ни с чем подобным, слабо представляли себе концепцию. Комиссия заседала в здании администрации в центре парка Горького.


Очередь желающих была практически бесконечной и змеилась до метро «Парк культуры». В результате из 5 тыс. желающих было выбрано 40 лучших – самых красивых и обаятельных.


Не обошлось и без курьезов: на отборе были дамы, которые участвовать хотели, а обряжаться в купальники стеснялись. И предстали перед комиссией в халатах. После подсчета баллов выяснилось, что одна из кандидаток состоит в браке, а у другой нет московской прописки. Организаторы не стали из-за этого снимать красавиц с конкурса и просто наградили их дополнительными титулами. А корону первого в СССР официального конкурса красоты надела Маша Калинина.


Затем мероприятия стали проводить уже с более высоким уровнем подготовки. Девушек сперва отбирали в регионах. Затем они выступали на республиканском уровне, после чего лучшие попадали на всесоюзный конкурс.


Как относились обычные граждане к такого рода мероприятиям? В основной массе не особенно одобряли. И это мягко говоря. В одной из газет, к примеру, было напечатано возмущенное письмо от одной читательницы следующего содержания:

Прекратите одевать этих кукол за средства народа. Стоит лучше сделать конкурс на самую прекрасную хозяйку дома, содержащую у себя в подворье самое большое количество скотины. Вот это умница и красавица! Пускай домой к ней едут журналисты и телевидение и дают ей премии, а не этим глупым и раскрашенным моделям.


Подтверждением выступает и минимальный интерес к конкурсу «Мисс мира». Рядовые граждане просто были раздражены пафосом, показушностью и наигранностью и считали, что есть гораздо более достойные и полезные мероприятия.

А как вы относитесь к конкурсам красоты?

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "СССР"
Метки: Москва   СССР   конкурс красоты   мнение   отношение   победительница   подход   участница   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Mowgley Z ⚔ 21 минуту назад
Алферова красотка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
мемфрид 21 минуту назад
Конкурс на лучшую эскортницу вселенной- это сильный ход
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

44245



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Пензе учительницу английского языка осудили за фейки об армии РФ после сообщений учеников
В Пензе учительницу английского языка осудили за фейки об армии РФ после сообщений...
Наболело: врачебный юмор
Наболело: врачебный юмор
Набирающие популярность в сообществах
Два в одном: в Heineken презентовали кроссовки, внутри которых - пиво
Два в одном: в Heineken презентовали кроссовки, внутри которых - пиво
5 самых странных войн в истории человечества
5 самых странных войн в истории человечества
Энтузиаст создал терминатора Т800, способного говорить и различать объекты (видео)
Энтузиаст создал терминатора Т800, способного говорить и различать объекты (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Популярные теги
#фото#прикол#дтп#в мире#автомир#забавно#подборка#картинки#познавательно#комментарии
#Юмор#факты#Еда#аварии#удивительно#кино#история#сарказм#Москва#милота
#интересно#животные#люди#автомобили#Россия#позитив#интересное#авто аварии#девушки#улыбнуло
Энтузиаст создал терминатора Т800, способного говорить и различать объекты (видео) Энтузиаст создал терминатора Т800, способного говорить и различать объекты (видео) Что Уинстону Черчиллю нравилось в СССР? Что Уинстону Черчиллю нравилось в СССР? Постановка или нет? Загвоздка старой фотографии из Москвы Постановка или нет? Загвоздка старой фотографии из Москвы Какие советские фильмы, книги и песни любят россияне: опрос ВЦИОМ Какие советские фильмы, книги и песни любят россияне: опрос ВЦИОМ В столице выбрали новую «Мисс Москва-2022» В столице выбрали новую «Мисс Москва-2022» Фотопутешествие по Москве 1950-х: тогда и сейчас Фотопутешествие по Москве 1950-х: тогда и сейчас

На что жалуетесь?

Вернуться