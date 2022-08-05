Действительность советских конкурсов красоты и отношение к ним граждан

Подтверждением выступает и минимальный интерес к конкурсу «Мисс мира». Рядовые граждане просто были раздражены пафосом, показушностью и наигранностью и считали, что есть гораздо более достойные и полезные мероприятия.

А как вы относитесь к конкурсам красоты?