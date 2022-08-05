Действительность советских конкурсов красоты и отношение к ним граждан

Хотя самым первым таким мероприятием считается конкурс 1988 года, в действительности первый конкурс состоялся в Новосибирске почти 20 годами ранее.
«Мисс Интеграл». Таким было его название, а приурочен он был к 8 Марта. Участницам нужно было продемонстрировать не только внешние данные, но показать уровень интеллекта.
К слову, в конкурсе приняла участие Ирина Алферова, которая на тот момент еще училась в школе. Поучаствовать имела право любая девушка. Ведь, в отличие от конкурса 1988 года «Московская красавица», формат и сам подход были иными и напоминали больше общий конкурс, а не с акцентом на внешность.
А столичному дефиле предшествовали менее значимые конкурсы, прошедшие в Риге, Одессе и даже отдельных районах крупных городов. Ранее мероприятия подобного плана не приветствовались, считаясь идеологически бессмысленными и даже вредными. Но в случае с «Московской красавицей» представитель столичного комсомольского союза выступил с речью, в которой обозначил, что главная цель – социальная заключается в том, чтобы помочь женщинам ощутить свою особенность и уникальность и не слиться с общей серой массой.
Отбор конкурсанток происходил в буквальном смысле на улице, поскольку организаторы, не имевшие ранее дела ни с чем подобным, слабо представляли себе концепцию. Комиссия заседала в здании администрации в центре парка Горького.
Очередь желающих была практически бесконечной и змеилась до метро «Парк культуры». В результате из 5 тыс. желающих было выбрано 40 лучших – самых красивых и обаятельных.
Не обошлось и без курьезов: на отборе были дамы, которые участвовать хотели, а обряжаться в купальники стеснялись. И предстали перед комиссией в халатах. После подсчета баллов выяснилось, что одна из кандидаток состоит в браке, а у другой нет московской прописки. Организаторы не стали из-за этого снимать красавиц с конкурса и просто наградили их дополнительными титулами. А корону первого в СССР официального конкурса красоты надела Маша Калинина.
Затем мероприятия стали проводить уже с более высоким уровнем подготовки. Девушек сперва отбирали в регионах. Затем они выступали на республиканском уровне, после чего лучшие попадали на всесоюзный конкурс.
Как относились обычные граждане к такого рода мероприятиям? В основной массе не особенно одобряли. И это мягко говоря. В одной из газет, к примеру, было напечатано возмущенное письмо от одной читательницы следующего содержания:
Прекратите одевать этих кукол за средства народа. Стоит лучше сделать конкурс на самую прекрасную хозяйку дома, содержащую у себя в подворье самое большое количество скотины. Вот это умница и красавица! Пускай домой к ней едут журналисты и телевидение и дают ей премии, а не этим глупым и раскрашенным моделям.
Подтверждением выступает и минимальный интерес к конкурсу «Мисс мира». Рядовые граждане просто были раздражены пафосом, показушностью и наигранностью и считали, что есть гораздо более достойные и полезные мероприятия.
А как вы относитесь к конкурсам красоты?
Источник:
АНТИФИШКИ
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