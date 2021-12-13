Красавица из Индии выиграла конкурс "Мисс Вселенная – 2021"

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21-летняя Харнааз Сандху стала третьей девушкой в истории страны, удостоенной этого титула.
70-й конкурс красоты "Мисс Вселенная – 2021" прошёл в городе Эйлат (Израиль) на берегу Красного моря.
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The new Miss Universe is...India!!!! #MISSUNIVERSE pic.twitter.com/DTiOKzTHl4— Miss Universe (@MissUniverse) December 13, 2021
Индианка обошла 79 красоток из разных стран. А 2 и 3 места заняли представительницы ЮАР и Парагвая.
Известно, что Харнааз является моделью, но при этом получает высшее образование по специальности "Информационные технологии". А недавно закончила сниматься сразу в 2 фильмах, где играет "сильных" персонажей, чтобы подавать хороший пример другим людям.
Рассказывая о себе, девушка отметила, что помогает матери учить женщин в отдалённых населенных пунктах следить за гигиеной и своим здоровьем.
Также Сандху выступает за снижение выбросов углекислого газа и бережное существование в гармонии с природой.
Кстати, в "Инстаграме" девушки только относительно целомудренные фото. Мы старались найти, но фотографии в бикини просто нет.
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