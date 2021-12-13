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Красавица из Индии выиграла конкурс "Мисс Вселенная – 2021"

Красавица из Индии выиграла конкурс "Мисс Вселенная – 2021" (6 фото + 1 видео)

Автор:
13 декабря 2021 09:33
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Индия   Мисс Вселенная 2021   девушки   конкурс   конкурс красоты   победительница   
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21-летняя Харнааз Сандху стала третьей девушкой в истории страны, удостоенной этого титула.
70-й конкурс красоты "Мисс Вселенная – 2021" прошёл в городе Эйлат (Израиль) на берегу Красного моря.
Индианка обошла 79 красоток из разных стран. А 2 и 3 места заняли представительницы ЮАР и Парагвая.
Известно, что Харнааз является моделью, но при этом получает высшее образование по специальности "Информационные технологии". А недавно закончила сниматься сразу в 2 фильмах, где играет "сильных" персонажей, чтобы подавать хороший пример другим людям.
Рассказывая о себе, девушка отметила, что помогает матери учить женщин в отдалённых населенных пунктах следить за гигиеной и своим здоровьем.
Также Сандху выступает за снижение выбросов углекислого газа и бережное существование в гармонии с природой.
Кстати, в "Инстаграме" девушки только относительно целомудренные фото. Мы старались найти, но фотографии в бикини просто нет.

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Метки: Индия   Мисс Вселенная 2021   девушки   конкурс   конкурс красоты   победительница   
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30k
Azesh Час назад
хороша. Европейская кровь, у них это почет, уважуха и признак высших каст. К- колонизация. Недавно был в Шри-Ланке, для всех местных ты реально красавец. Тупо потому что у тебя кожа белая.
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18k
Luc72 9 минут назад
По мне так, "тот самый цвет", т.е. и не полная и не худая, самое то, и, САМОЕ ГЛАВНОЕ, не негритянка
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2k
Sergius SPb 18 минут назад
А без одежды?
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4k
rere82 20 минут назад
Очередная любовница для коллекции рядового индийского олигарха.
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68k
Macяня 23 минуты назад
индийский стандарт красоты претерпел сильные изменения))))
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−16
Dmitry Полчаса назад
Так так -""Сандху выступает за снижение выбросов углекислого газа ..." - вот интересно, а если бы она считала иначе, и ,например, доказывала нелепость и политическую мотивированность современных зеленых и их теорий - дали бы такой независимо-мыслящий девушке первое место? Вопрос, понятно, риторический...
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13k
Вася 39 минут назад
Индианка или индийка ? Австрия Австралия Швеция Швейцария..
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8k
Ivan 56 минут назад
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3k
Горожанин 57 минут назад
Хорошенькая. А вот интересно, индийцы - это "черные" или "белые"? Учитывая, что европейцы - это индоевропейцы.
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115
Шоу :-) продолжается Час назад
вот же не повезет кому то...
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1k
Оксид Бетона Час назад
Ну да, получше многих "красавиц" последних лет...
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