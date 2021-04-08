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"Миссис мира" сорвала корону с победительницы конкурса вместе с волосами и надела её на другую участницу

"Миссис мира" сорвала корону с победительницы конкурса вместе с волосами и надела её на другую участницу (3 фото + 1 видео)

Автор:
08 апреля 2021 12:36
Сообщество : Истории
Метки: интересное   конкурс красоты   конфликт   корона   мисс мира   победительница   фото   
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На конкурсе "Миссис Шри-Ланка" действующая королева красоты Каролин Джури очень грубо сорвала корону с победительницы и надела её на участницу, занявшую второе место. Надо отдать ей должное, лишившись короны, женщина не стала устраивать скандал, а просто покинула сцену.

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Метки: интересное   конкурс красоты   конфликт   корона   мисс мира   победительница   фото   
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11  комментариев
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Димка Смола/67 2 часа назад
Плятский конкурс устроенный Плядями для Плядей !!!
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MrGod Полчаса назад
Дискотека кому за 50, не поделили корону на белый танец?
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2k
Raf Полчаса назад
Что же теперь делать? Надо Чернышевского перечитать...
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899
Moon24 Час назад
Разборки проституток
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1k
Инквизитор РФ Час назад
Это мисс 50+ что ли?
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3k
Свирепый Бамбр Инквизитор РФ Час назад
Не, просто она мужик.
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7k
Andrei Инквизитор РФ Час назад
Там русским по белому написано "миссис".
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36k
dima423 2 часа назад
че за цирк уродов...чего они там все страшные то такие?
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4k
Александр Иванов dima423 Час назад
Ихии жизни важны! Или ихние?
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31k
Alex 2 часа назад
Миссис ширинка
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Игорь 2 часа назад
интернет взорван уже?
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