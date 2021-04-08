На конкурсе "Миссис Шри-Ланка" действующая королева красоты Каролин Джури очень грубо сорвала корону с победительницы и надела её на участницу, занявшую второе место. Надо отдать ей должное, лишившись короны, женщина не стала устраивать скандал, а просто покинула сцену.
На конкурсах красоты девушки нередко устраивают скандалы. Однако, произошедший конфликт на конкурсе "Миссис Шри-Ланка — 2021" поразил пользователей сети всего мира. Действующая королева красоты Шри-Ланки Каролин Джури, которая ещё и является "Миссис мира", вышла на сцену с объявлением. Она заявила, что победительница Пушпика де Сильва нарушила правила.
Согласно правилам, победительница конкурса должна быть замужем и не разведена, что нельзя сказать о победительнице. После этой речи Каролин Джури грубо сорвала корону с Пушпики, выдрав клок волос, и водрузила её на участницу, занявшую второе место, сообщает Daily Mail.
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Расстроенная Пушпика не стала устраивать скандал, и просто ушла со сцены. После конкурса женщина обратилась в клинику, где ей обработали рану от короны. По словам женщины, правила она не нарушала.
В Instagram Пушпика рассказала, что не в разводе, а просто пока временно не живёт с мужем, что не противоречит правилам конкурса. Организаторы подтвердили это и вернули ей звание "Миссис Шри-Ланка — 2021".
"Настоящая королева красоты не забирает обманом корону!" — заявила женщина в Instagram. Организаторы мероприятия ещё раз принесли ей свои извинения. Многие пользователи сети решили, что Каролин Джури просто приревновала красивую соперницу.
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