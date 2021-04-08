На конкурсах красоты девушки нередко устраивают скандалы. Однако, произошедший конфликт на конкурсе "Миссис Шри-Ланка — 2021" поразил пользователей сети всего мира. Действующая королева красоты Шри-Ланки Каролин Джури, которая ещё и является "Миссис мира", вышла на сцену с объявлением. Она заявила, что победительница Пушпика де Сильва нарушила правила.

Согласно правилам, победительница конкурса должна быть замужем и не разведена, что нельзя сказать о победительнице. После этой речи Каролин Джури грубо сорвала корону с Пушпики, выдрав клок волос, и водрузила её на участницу, занявшую второе место, сообщает Daily Mail.