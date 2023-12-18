Недовольны все! Титул «Мисс Франция» выиграла девушка с короткими волосами

Скандалом обернулся финал конкурса «Мисс Франция-2024». Его выиграла 20-летняя студентка математического факультета Ева Жиль из Нор-Па-де-Кале. Она была коронована титулом "Мисс Франция" перед 7,5 миллионами телезрителей и стала первой за 103 года девушкой с короткими волосами, которой удалось одержать победу в борьбе за корону.

В честной борьбе, потому что Ева Жиль — невероятная красотка, новая Одри Хепберн, однако так думают далеко не все.

Пока Ева Жиль радовалась своему успеху, под ее фотографиями в Сети появлялось все больше негативных комментариев. И теперь, вместо того, чтобы получать поздравления, девушка отбивается от негатива, пишет Woman.