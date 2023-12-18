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Недовольны все! Титул «Мисс Франция» выиграла девушка с короткими волосами

Недовольны все! Титул «Мисс Франция» выиграла девушка с короткими волосами

Автор:
18 декабря 2023 23:53
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ева Жиль   андрогин   конкурс красоты   короткие волосы   мисс франция   скандал   
1428
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Короткая стрижка и фигура, как у мальчика, но тем не менее, она - девушка! Англичане предъявляют французам совершенно неожиданное - титул «Мисс Франция» выиграла девушка с короткими волосами. Не бородатый мужик, не трансгендер, а коротко стриженная женщина. Хорошенькая, кстати.

Скандалом обернулся финал конкурса «Мисс Франция-2024». Его выиграла 20-летняя студентка математического факультета Ева Жиль из Нор-Па-де-Кале. Она была коронована титулом "Мисс Франция" перед 7,5 миллионами телезрителей и стала первой за 103 года девушкой с короткими волосами, которой удалось одержать победу в борьбе за корону.

В честной борьбе, потому что Ева Жиль — невероятная красотка, новая Одри Хепберн, однако так думают далеко не все.

Пока Ева Жиль радовалась своему успеху, под ее фотографиями в Сети появлялось все больше негативных комментариев. И теперь, вместо того, чтобы получать поздравления, девушка отбивается от негатива, пишет Woman.

В один миг Ева стала едва ли не самым обсуждаемым человеком в стране, и если одни восхищались ее красотой и молодостью, то другие возмущались тем, что она непохожа на типичных победительниц конкурсов красоты. Досталось Еве и за короткую стрижку, и за фигуру.

Судей, вообще, обвинили в том, что они короновали «андрогина» - участника с мужской прической», а так же в навязывании ценностей вокизма (вокизм — это идеология, появившаяся в обществе для осуждения расизма и дискриминации).


Сама Ева удивлена такой реакцией.

Мы привыкли видеть красивых Мисс с длинными волосами, но я выбрала андрогинный образ с короткими волосами.

Она также назвала свою победу победой за «разнообразие» и добавила:

Никто не должен диктовать вам, кем вы являетесь, каждая женщина уникальна, мы все уникальны.


Источник:

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Метки: Ева Жиль   андрогин   конкурс красоты   короткие волосы   мисс франция   скандал   
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29  комментариев
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25k
ЦСКА 2 часа назад
Ну конечно недовольны! Ни бороды, ни члена!
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25k
Slawa49 12 минут назад
ну плоская, не страшно, зато биологическая женщина а не переделанное ОНО!
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55k
turyst 13 минут назад
Лицо симпатичное.
Стройная.

Но...
"Сисек нет, но вы держитесь. Но не за что." (с)
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142
Топор плывёт 18 минут назад
Клякса, а ты сам(а) кто мальчик или девочка? Если мальчик, то почему кличка девичья? Это сейчас не приветствуется. А если девочка, то почему о красивых девочках пишешь? Это попахивает лгбт пропагандой. А это статья. Ответь, пожалуйста.
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129k
parallax 21 минуту назад
Лучше с короткими волосами, чем с целлюлитом и весом 150 кило.
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13k
Иван Иваныч 22 минуты назад
Хорошо бы проверить на наличие яиц, а то я им как-то недоверяю.
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24k
Евгений Полчаса назад
Чаще всего тётенькам думается, что конкретная короткая причёска им невероятно идёт. Со стороны иногда видится ужасно, иногда смешно.
Но есть тётеньки, которые угадывают и выглядят потрясно. Этой девушке эта причёска идёт. Но фигура и правда плосковата.
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18
Василий Бритенков Полчаса назад
Им видимо вот таких видеть краше ...
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3k
Pioner76 Час назад
Ну хоть не с яйцами.
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142
Топор плывёт Час назад
Ну, я понимаю, что закидают помидорами и не только. Но мне девочки с короткими стрижками больше нравятся. Ей бы груди хоть на чуть-чуть побольше.
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19k
Shtoppi Час назад
ну..., она хотя бы девушка, настоящая, а не что-то там невнятное, с серединки на половинку, в плане гендера.
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31k
Григорий Час назад
Ну фу! Не негритянка, не ампутант, а хуже всего то, что к нее даже х.уя нет! Как может хрупкая девушка с изящными чертами лица, без надувных сисек и губ своими формами понравиться комиссии?
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22k
Killgrave Час назад
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10k
Garpia121 Час назад
С сиськами беда, но мордашка симпатичная и стрижка ей идет. Мне не нравятся длинные волосы. Или ты становишься их рабом постоянно ухаживая, или весьма сомнительная красота. Я уже молчу про слив в ванной.
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8k
diman02 2 часа назад
Пусть скажут Спасибо что не мужик !
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16k
Александр 2 часа назад
Пральна!!!
Совсем офуели!!!
Ни бороды, ни члена, бледнолицая, да ещё и математик!!!

Современная Европа...
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31k
Юрьевич 2 часа назад
Надо было выбрать трансгендера, тогда бы все молчали в тряпочку чтобы не угодить за решётку или под крупный штраф за нетолерантность
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39k
Седой 2 часа назад
Симпатичная, жаль титьков нет совсем!
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4k
Горожанин 2 часа назад
Похоже, разным п.и.д.о.р.а.м просто не нравится женское изящество героини. Вот бесятся бесы..
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36k
Андрей Иванов 2 часа назад
Мне короткие больше нравятся. Бывают бабы, которым действительно идут длинные волосы, но у большинства это пакля для забивки канализации
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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