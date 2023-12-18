Недовольны все! Титул «Мисс Франция» выиграла девушка с короткими волосами

Короткая стрижка и фигура, как у мальчика, но тем не менее, она - девушка! Англичане предъявляют французам совершенно неожиданное - титул «Мисс Франция» выиграла девушка с короткими волосами. Не бородатый мужик, не трансгендер, а коротко стриженная женщина. Хорошенькая, кстати.
Скандалом обернулся финал конкурса «Мисс Франция-2024». Его выиграла 20-летняя студентка математического факультета Ева Жиль из Нор-Па-де-Кале. Она была коронована титулом "Мисс Франция" перед 7,5 миллионами телезрителей и стала первой за 103 года девушкой с короткими волосами, которой удалось одержать победу в борьбе за корону.
В честной борьбе, потому что Ева Жиль — невероятная красотка, новая Одри Хепберн, однако так думают далеко не все.
Пока Ева Жиль радовалась своему успеху, под ее фотографиями в Сети появлялось все больше негативных комментариев. И теперь, вместо того, чтобы получать поздравления, девушка отбивается от негатива, пишет Woman.
В один миг Ева стала едва ли не самым обсуждаемым человеком в стране, и если одни восхищались ее красотой и молодостью, то другие возмущались тем, что она непохожа на типичных победительниц конкурсов красоты. Досталось Еве и за короткую стрижку, и за фигуру.
Судей, вообще, обвинили в том, что они короновали «андрогина» - участника с мужской прической», а так же в навязывании ценностей вокизма (вокизм — это идеология, появившаяся в обществе для осуждения расизма и дискриминации).
Сама Ева удивлена такой реакцией.
Мы привыкли видеть красивых Мисс с длинными волосами, но я выбрала андрогинный образ с короткими волосами.
Она также назвала свою победу победой за «разнообразие» и добавила:
Никто не должен диктовать вам, кем вы являетесь, каждая женщина уникальна, мы все уникальны.
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Стройная.
Но...
"Сисек нет, но вы держитесь. Но не за что." (с)
Но есть тётеньки, которые угадывают и выглядят потрясно. Этой девушке эта причёска идёт. Но фигура и правда плосковата.
Современная Европа...