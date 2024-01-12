Семилетняя жительница Читы стала самой красивой девочкой страны

Она обошла 18 000 соперниц и заняла первое место в конкурсе.
Недавно завершился конкурс «Самая красивая девочка России 2023 года». В нём участвовало 18 624 претенденток. И они поэтапно выполняли задания: снять ролик по мотивам известного фильма, перепеть известную песню, ну и так далее.
А первое место заняла Виолетта Подюкова из Читы. Девочке 7 лет и она участвовала в конкурсе уже в третий раз. Он и стал победным.
Было несколько этапов. Сначала выложили анкету с фотографией, дочь набрала больше тысячи голосов. А затем выполняли творческие задания, снимали ролики. Помогали всей семьей! Например, у нас получилась забавная пародия на короткометражку «Наваждение» режиссера Леонида Гайдая. Виолетта играла роль Лидочки, Шуриком и профессором в университете был мой муж Алексей, а я взяла на себя роли студентов, - рассказала мама девочки.
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Она очень энергичная. Любит петь, читать стихи, выступать на сцене. Артистка растёт. Хотя, кем хочет стать, когда вырастет, пока, конечно же, не знает. Любит математику, с удовольствием читает книги, а еще ей нравятся животные. Возможно, станет ветеринаром, - добавила счастливая мать.
Так что перед вами самая красивая девочка России. По крайней мере, до следующего конкурса.
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Может я такой испорченный, но мне было как-то не по себе.
А то самое существенное условие для выигрыша любого конкурса, что-то не написано.