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Семилетняя жительница Читы стала самой красивой девочкой страны

Семилетняя жительница Читы стала самой красивой девочкой страны

Автор:
12 января 2024 15:59
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Виолетта Подюкова   Чита   девочка   конкурс красоты   победительница   
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Она обошла 18 000 соперниц и заняла первое место в конкурсе.

Недавно завершился конкурс «Самая красивая девочка России 2023 года». В нём участвовало 18 624 претенденток. И они поэтапно выполняли задания: снять ролик по мотивам известного фильма, перепеть известную песню, ну и так далее.

А первое место заняла Виолетта Подюкова из Читы. Девочке 7 лет и она участвовала в конкурсе уже в третий раз. Он и стал победным.

Было несколько этапов. Сначала выложили анкету с фотографией, дочь набрала больше тысячи голосов. А затем выполняли творческие задания, снимали ролики. Помогали всей семьей! Например, у нас получилась забавная пародия на короткометражку «Наваждение» режиссера Леонида Гайдая. Виолетта играла роль Лидочки, Шуриком и профессором в университете был мой муж Алексей, а я взяла на себя роли студентов, - рассказала мама девочки.

Она очень энергичная. Любит петь, читать стихи, выступать на сцене. Артистка растёт. Хотя, кем хочет стать, когда вырастет, пока, конечно же, не знает. Любит математику, с удовольствием читает книги, а еще ей нравятся животные. Возможно, станет ветеринаром, - добавила счастливая мать.

Так что перед вами самая красивая девочка России. По крайней мере, до следующего конкурса.

Источник:

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Метки: Видео   Виолетта Подюкова   Чита   девочка   конкурс красоты   победительница   
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13  комментариев
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34k
Teodor 2 часа назад
Бред какой-то. Искренне жаль девочку, родители, что допустили все это - тщеславные придурки...
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18k
banzai7 15 секунд назад
Хорошо, что не стали снимать сцену с оголением до нижнего белья. Изначально, в фильме главной темой является любовная. Но когда в кадре семилетняя девочка и взрослый мужик...
Может я такой испорченный, но мне было как-то не по себе.
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5k
Искандер 3 минуты назад
Так можно испортить жизнь ребёнку!
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3k
Геннадьич 14 минут назад
У нас внучка 7 лет красивее.
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1k
Hornet Полчаса назад
Вот раньше на ярмарках медведей водили для забавы честного народа. А теперь собственных детей. И еще гордятся этим. Не внешним видом, да "дрессурой" гордится надо. А тем, что ребенок тягу к ремеслу какому-то имеет, к знаниям тянется. К слову Артист - это не ремесло.
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34k
Юр21 42 минуты назад
Это не девочка самая красивая, это у папы дохера денег, мама дура с претензиями.
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152
Dmitry N 52 минуты назад
Моя самая красивая!
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3k
Наталья Час назад
конкурс "сколько твои родители готоы выложить за титул"
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56k
Опиум для народа Час назад
Самая красивая девочка страны - моя дочь. Думаю у всех так же. )
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6k
Трям Час назад
главное чтоб через 10 лет не превратилась в..

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4k
Харон Час назад
Девочка без детства...
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16k
Kucher Час назад
А кто у неё папа?
А то самое существенное условие для выигрыша любого конкурса, что-то не написано.
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3k
xbrat Час назад
Ребёнок как ребёнок... не лучше и не хуже других сотен тысяч. А для каждого родителя свое дитя и так самое самое ))
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