Семилетняя жительница Читы стала самой красивой девочкой страны

Недавно завершился конкурс «Самая красивая девочка России 2023 года». В нём участвовало 18 624 претенденток. И они поэтапно выполняли задания: снять ролик по мотивам известного фильма, перепеть известную песню, ну и так далее.

А первое место заняла Виолетта Подюкова из Читы. Девочке 7 лет и она участвовала в конкурсе уже в третий раз. Он и стал победным.