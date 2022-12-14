Как выглядит победительница международного конкурса красоты 2022, которая работала продавщицей собачьего корма

Важным в конкурсе было не только то, как выглядит девушка, но и ее внутренние качества. Конкурс в Японии проходит с 1972 года. Жюри отмечает, что красота конкурсанток - не определяющий фактор, помимо этого они еще должны быть примером доброжелательности, отзывчивости и обладать интеллекта.