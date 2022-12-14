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Как выглядит победительница международного конкурса красоты 2022, которая работала продавщицей собачьего корма

Как выглядит победительница международного конкурса красоты 2022, которая работала продавщицей собачьего корма

Автор:
14 декабря 2022 14:32
Метки: Германия   из Германии   конкурс красоты   мисс интернешнл   победительница   фото   
815
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Конкурсов красоты в мире проходит немало. Недавно завершился очередной под названием "Мисс Интернешнл — 2022". Прошел он в Токио, и вот кто выиграл.

Из десятка красавиц жюри выбрало представительницу из Германии — Ясмин Зельберг.


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Важным в конкурсе было не только то, как выглядит девушка, но и ее внутренние качества. Конкурс в Японии проходит с 1972 года. Жюри отмечает, что красота конкурсанток - не определяющий фактор, помимо этого они еще должны быть примером доброжелательности, отзывчивости и обладать интеллекта.


Лучше всех показала свой внутренний стержень Ясмин Зельберг. Она родилась в Эстонии, отучилась на историка и философа, с детства помогала близким, и сейчас активно работает на участке родителей, когда нужно.

Ей 22 года, но к этому молодому возрасту она уже знает, что такое труд: она работала продавцом в зоомагазине магазине, освоила профессию переводчика, менеджера и маркетолога.

Девушка считает, что многому может научить молодое поколение, особенно как быть активными и добрыми, делиться добротой, а также ухаживать за собой и своей внешностью.

Она выступает за мир и ведет блог, в котором общается с подписчиками на разные темы. Зарабатывает к тому же на рекламе.

Как думаете, достойная победительница?

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Метки: Германия   из Германии   конкурс красоты   мисс интернешнл   победительница   фото   
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7  комментариев
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6k
Бу Полчаса назад
симпатишная
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53k
noName 11 минут назад
Красивая девушка, но таки не делайте мне смешно:"Ей 22 года, но к этому молодому возрасту она уже знает, что такое труд: она работала продавцом в зоомагазине магазине, освоила профессию переводчика, менеджера и маркетолога." - работала да, освоила нет!
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5k
Котэ 17 минут назад
оказываются и в Эстонии красивые девки есть, то есть были
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2k
Yus 19 минут назад
Как любая штукатурка.
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6k
corell 22 минуты назад
Ну, эта хоть красивая, в отличие от крокодилиц, которые обычно побеждают в подобных конкурсах.
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60
ruslan d Полчаса назад
Хорошо выглядит , надеюсь девушка.
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