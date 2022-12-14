Как выглядит победительница международного конкурса красоты 2022, которая работала продавщицей собачьего корма

Конкурсов красоты в мире проходит немало. Недавно завершился очередной под названием "Мисс Интернешнл — 2022". Прошел он в Токио, и вот кто выиграл.
Из десятка красавиц жюри выбрало представительницу из Германии — Ясмин Зельберг.
Важным в конкурсе было не только то, как выглядит девушка, но и ее внутренние качества. Конкурс в Японии проходит с 1972 года. Жюри отмечает, что красота конкурсанток - не определяющий фактор, помимо этого они еще должны быть примером доброжелательности, отзывчивости и обладать интеллекта.
Лучше всех показала свой внутренний стержень Ясмин Зельберг. Она родилась в Эстонии, отучилась на историка и философа, с детства помогала близким, и сейчас активно работает на участке родителей, когда нужно.
Ей 22 года, но к этому молодому возрасту она уже знает, что такое труд: она работала продавцом в зоомагазине магазине, освоила профессию переводчика, менеджера и маркетолога.
Девушка считает, что многому может научить молодое поколение, особенно как быть активными и добрыми, делиться добротой, а также ухаживать за собой и своей внешностью.
Она выступает за мир и ведет блог, в котором общается с подписчиками на разные темы. Зарабатывает к тому же на рекламе.
Как думаете, достойная победительница?
Источник:
- Зима близко: в Германии появились "выживальщики", которые готовятся к холодным и голодным временам
- Загадочное исчезновение Ребекки Ройш. Дело, потрясшее всю Германию
- Действительность советских конкурсов красоты и отношение к ним граждан
- "Газ за 2268 евро!": немецкий пенсионер вынужден вырубить свой сад, чтобы согреться зимой
- Другая Германия: фотограф показала захватывающие баварские пейзажи