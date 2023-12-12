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Что такое шкала Сковилла, и с чем её едят?

Что такое шкала Сковилла, и с чем её едят?

Автор:
12 декабря 2023 12:26
Сообщество : Наука
Метки: Степень   Уилбур Сковилл   жгучесть   наука   острота   перец   пикантность   продукт   химия   шкала Сковилла   
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«Сюда бы перчика поострее. Отличная вышла бы еда». Примерно так говорят любители специй, когда им подают блюдо, в котором их мало. Оказывается у пресловутого «поострее» есть целая шкала, позволяющая точно устанавливать остроту приправы.

Её появлением человечество обязано умнице Уилбуру Сковиллу (1865-1942) – американскому химику. Уроженец Бриджпорта – яркий пример того, как человек оказался на своём месте. Уилбур был примерным семьянином и выдающимся исследователем в сфере фармацевтики. На его счету две серьёзных книги – «Искусство смешения, учебник для студентов и настольная книга для фармацевтов в рецептурном отделе», который использовался для обучения фармацевтов вплоть до 1960-х годов, и «Экстракты и парфюмы».

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Степень жгучести учёный определял не на себе опытным путём, иначе он бы вообще остался без способности ощущать остроту. В 1912 году Сковилл представил на суд общественности тест, позволяющий определить уровень остроты и жгучести стручковых перцев. Для этого Уилбур замерил уровень капсаицина ­– алкалоида, содержащегося в различных видах стручкового перца. К примеру, в плодах перца овощного его содержится около 0,03. Тогда как в перце Pepper X – самом остром на сегодняшний день, его аж 3 180 000 единиц!

Конечно, это выяснилось позднее, поскольку шкала Сковилла, которой уже больше века, порядком устарела. В наши дни для определения остроты и жгучести используется другой алгоритм – хроматография. Это физико-химический метод разделения смеси веществ путем распределения их между двумя несмешивающимися фазами, который создал русский ботаник-физиолог Михаил Семёнович Цвет. Но сам принцип, тест и шкалу решили назвать в честь Сковилла, поскольку именно он стал первопроходцем в этой области.

К слову, о малоизвестных свойствах капсаицина. Начинающие любители острых блюд, не рассчитавшие дозы приправы или соуса, стремятся залить полыхнувшее во рту пламя первым попавшимся под руку. Обычно это вода. И это неправильно. Поскольку в воде вещество не растворяется от слова совсем. Только в спирте. Поэтому стакан минералки или чай только усугубят ситуацию, поскольку помогут распространению капсаицина в верхние дыхательные пути. Лучше погасить пожар, полыхающий во рту, молоком, мороженым или пивом.

А каков ваш предел пикантного и остренького по шкале жгучести Сковилла?

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Метки: Степень   Уилбур Сковилл   жгучесть   наука   острота   перец   пикантность   продукт   химия   шкала Сковилла   
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6  комментариев
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3k
Carex 58 минут назад
Нормальный перец должен жечь 2 раза- на входе и выходе.
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14k
Роман 19 минут назад
У меня врожденный очень чувствительный вкус. От ломтика лимона у меня лицо сворачивается в узел.
А от такого перца могу сдохнуть.
Иногда люблю совсем-совсем чуть поперчить, но в целом не ем острую пищу.
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3k
Оксид Бетона 53 минуты назад
"Поскольку в воде вещество не растворяется от слова совсем. Только в спирте. Поэтому стакан минералки или чай только усугубят ситуацию, поскольку помогут распространению капсаицина в верхние дыхательные пути. Лучше погасить пожар, полыхающий во рту, молоком, мороженым"
Я что-то не знаю про молоко и мороженое?
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128k
parallax 56 минут назад
Чилихеды - они мазохисты.
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