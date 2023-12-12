Что такое шкала Сковилла, и с чем её едят?

Степень жгучести учёный определял не на себе опытным путём, иначе он бы вообще остался без способности ощущать остроту. В 1912 году Сковилл представил на суд общественности тест, позволяющий определить уровень остроты и жгучести стручковых перцев. Для этого Уилбур замерил уровень капсаицина ­– алкалоида, содержащегося в различных видах стручкового перца. К примеру, в плодах перца овощного его содержится около 0,03. Тогда как в перце Pepper X – самом остром на сегодняшний день, его аж 3 180 000 единиц!