Что такое шкала Сковилла, и с чем её едят?

«Сюда бы перчика поострее. Отличная вышла бы еда». Примерно так говорят любители специй, когда им подают блюдо, в котором их мало. Оказывается у пресловутого «поострее» есть целая шкала, позволяющая точно устанавливать остроту приправы.
Её появлением человечество обязано умнице Уилбуру Сковиллу (1865-1942) – американскому химику. Уроженец Бриджпорта – яркий пример того, как человек оказался на своём месте. Уилбур был примерным семьянином и выдающимся исследователем в сфере фармацевтики. На его счету две серьёзных книги – «Искусство смешения, учебник для студентов и настольная книга для фармацевтов в рецептурном отделе», который использовался для обучения фармацевтов вплоть до 1960-х годов, и «Экстракты и парфюмы».
Степень жгучести учёный определял не на себе опытным путём, иначе он бы вообще остался без способности ощущать остроту. В 1912 году Сковилл представил на суд общественности тест, позволяющий определить уровень остроты и жгучести стручковых перцев. Для этого Уилбур замерил уровень капсаицина – алкалоида, содержащегося в различных видах стручкового перца. К примеру, в плодах перца овощного его содержится около 0,03. Тогда как в перце Pepper X – самом остром на сегодняшний день, его аж 3 180 000 единиц!
Конечно, это выяснилось позднее, поскольку шкала Сковилла, которой уже больше века, порядком устарела. В наши дни для определения остроты и жгучести используется другой алгоритм – хроматография. Это физико-химический метод разделения смеси веществ путем распределения их между двумя несмешивающимися фазами, который создал русский ботаник-физиолог Михаил Семёнович Цвет. Но сам принцип, тест и шкалу решили назвать в честь Сковилла, поскольку именно он стал первопроходцем в этой области.
К слову, о малоизвестных свойствах капсаицина. Начинающие любители острых блюд, не рассчитавшие дозы приправы или соуса, стремятся залить полыхнувшее во рту пламя первым попавшимся под руку. Обычно это вода. И это неправильно. Поскольку в воде вещество не растворяется от слова совсем. Только в спирте. Поэтому стакан минералки или чай только усугубят ситуацию, поскольку помогут распространению капсаицина в верхние дыхательные пути. Лучше погасить пожар, полыхающий во рту, молоком, мороженым или пивом.
А каков ваш предел пикантного и остренького по шкале жгучести Сковилла?
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А от такого перца могу сдохнуть.
Иногда люблю совсем-совсем чуть поперчить, но в целом не ем острую пищу.
Я что-то не знаю про молоко и мороженое?
организм, чтобы справиться с действием капсаицина выбрасывает ударную дозу эндорфинов, как при ожоге, порезе либо любой другой травме, НО. На самом деле капсаицин ничего не жжёт, то есть не наносит реального вреда организму, он лишь обманывает рецепторы у млекопитающих, потому что растение предпочитает, чтобы его семена разносили птицы (у которых нигде не жжёт из-за другой системы рецепторов), поэтому эндорфины при употреблении красного перца хозяин организма получает по факту нахаляву.