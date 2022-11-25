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Интересные факты о Марии Склодовской-Кюри

Интересные факты о Марии Склодовской-Кюри

Автор:
25 ноября 2022 17:44
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Жизнь   Мария Кюри   биография   люди   наука   физика   химия   
947
15
Жизнь её была действительно увлекательной. Она стала первой в истории женщиной, которая получила Нобелевскую премию. И это в годы дискриминации женщин, когда в науке их никто не воспринимал всерьёз.
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Метки: Жизнь   Мария Кюри   биография   люди   наука   физика   химия   
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3  комментария
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Bolo Yang 20 минут назад
Великая женщина была.
Жаль,что в то время приходилось всё тэстить на себе.Так сказать методом проб и ошибок, иногда фатальных.
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60k
Элементарно, Ватсон 2 минуты назад
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4k
Frank Borman 8 минут назад
Читал ее биографию.
Автор нигде не упомянул, что она была полькой, а Польша в те времена была под российской оккупацией. Поэтому она, мягко говоря, недолюбливала Россию. Из за то что женщинам в то время в Российской империи запрещалось учиться в университетах, она была вынуждена уехать во Францию, в Париж, чтобы там учиться. А так да, очень талантливый ученый.
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