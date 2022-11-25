Интересные факты о Марии Склодовской-Кюри

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Жизнь её была действительно увлекательной. Она стала первой в истории женщиной, которая получила Нобелевскую премию. И это в годы дискриминации женщин, когда в науке их никто не воспринимал всерьёз.
А у Марии Нобелевских премий было целых две - по химии и по физике. Да, она также стала первым в истории нобелевским лауреатом, получившим премию дважды.
Именно ей принадлежит не только открытие радиоактивности, но и введение этого термина в обиход. Она работала совместно с мужем, Пьером Кюри и известным физиком Антуаном Беккерелем.
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Открытия, совершённые Кюри спасли множество жизни. Благодаря её мобильным рентгеновским аппаратам, чьим оборудованием и обслуживанием она занялась как только началась Первая Мировая война, были спасены жизни и здоровье множества раненых солдат. Практически все деньги, что Мария получила за обе Нобелевские премии, она вложила в военные займы Франции. Всего за военные годы учёная и ее ассистенты совершили больше миллиона рентгеновских снимков.
Вместе с мужем Мария Кюри открыла два новых химических элемента - полоний и радий. Радий назвали так от слова "radius", то есть "луч" на латыни, а полоний – в честь Польши, родины учёной, от латинского "Polonia", то есть "Польша".
Престижный университет Сорбонны, который находится в Париже, известен, пожалуй, во всём мире. Это древнее учебное заведение было открыто в 1257 году. А Мария Склодовская-Кюри стала первой женщиной-преподавателем в его истории.
Единица измерения радиоактивности называется "кюри". Её так назвали в честь величайшей учёной, которая буквально отдала своё здоровье, работая над изучением радиоактивных элементов.
Общество конца 19 и начала 20 века осуждало некоторые привычки Марии Кюри, считая их просто возмутительными для дамы. Но ей было плевать на мнение общества и она продолжала носить мужские брюки вместо платьев, заниматься альпинизмом, периодически коротко стриглась. А ещё она стала одной из первых в мире женщин-водителей, отучившись и получив права на управление автомобилем.
После наступления темноты Мария часто использовала радий в качестве светильника, не подозревая, что он убивает её.
Окончив школу будущая нобелевская лауреатка хотела продолжать заниматься образованием, но в варшавский университет принимали тогда только мужчин. Но её это не остановило и она стала ходить на подпольные образовательные курсы для женщин.
В музее, посвящённом жизни Кюри есть множество её вещей, которые радиоактивны до сих пор. Хоронили её в гробу, который с утра экранировали свинцовыми листами.
Мария Кюри серьёзно повлияла на то, чтобы избавить мир от стереотипа "женщинам не место в науке". В ту эпоху это было распространено. За всю свою жизнь она получила 20 научных степеней, 7 медалей и была членом 106 самых разных научных сообществ по всему миру.
И она, и Пьер страдали от лучевой болезни. Однако в браке у них родилось двое совершенно здоровых детей. Дочка Ирен пошла также по стопам родителей, выйдя замуж за учёного-химика и посвятив свою жизнь науке. Ирен также получила Нобелевскую премию - за открытие искусственной радиоактивности.
Последние пятнадцать лет жизни Склодовская-Кюри не выходила на улицу без перчаток. Проявления лучевой болезни стали визуально заметны и кисти её рук были поражены радиационными ожогами, которые она пыталась скрыть.
Примечательно, что Мария Кюри прожила долгую (66 лет) жизнь, при учёте того, что она страдала лучевой болезнью. Во время работы с радиоактивными материалами ни она, ни её коллеги даже не подозревали об опасности, которую они собой представляют.
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Жаль,что в то время приходилось всё тэстить на себе.Так сказать методом проб и ошибок, иногда фатальных.
Автор нигде не упомянул, что она была полькой, а Польша в те времена была под российской оккупацией. Поэтому она, мягко говоря, недолюбливала Россию. Из за то что женщинам в то время в Российской империи запрещалось учиться в университетах, она была вынуждена уехать во Францию, в Париж, чтобы там учиться. А так да, очень талантливый ученый.