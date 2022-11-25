Интересные факты о Марии Склодовской-Кюри

Общество конца 19 и начала 20 века осуждало некоторые привычки Марии Кюри, считая их просто возмутительными для дамы. Но ей было плевать на мнение общества и она продолжала носить мужские брюки вместо платьев, заниматься альпинизмом, периодически коротко стриглась. А ещё она стала одной из первых в мире женщин-водителей, отучившись и получив права на управление автомобилем.