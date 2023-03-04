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Волшебные пропорции, которые подарили миру блестящие стволы и не менее блестящие ложки

Волшебные пропорции, которые подарили миру блестящие стволы и не менее блестящие ложки

Автор:
04 марта 2023 17:59
Сообщество : Истории
Метки: Гарри Брирли   добавка   завод   изобретение   коррозия   наука   нержавеющая сталь   ржавчина   сталь   химия   
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В природе мужчины – созидать и модернизировать. Секреты парни тоже хранят лучше, чем девушки. Но случается и так, что женская болтливость в итоге оборачивается всем на пользу.

Родился как-то в Шеффилде (Англия) обычный симпатичный малыш. Родители назвали его Гарри, но не Аллен, не Гудини и даже не Пирпонт. У мальчика, появившегося на свет 18 февраля 1871 года, была фамилия Брирли. И буквально с пелёнок дитя стало демонстрировать повышенный интерес ко всякого рода пулялкам-стрелялкам. И немудрено, поскольку отец парнишки трудился на оружейном заводе.

Подросший Гарри нередко навещал родителя, прибегая в цех и заворожённо следя за всякими загадочными гигантскими приспособлениями, которые делали удивительные вещи со сталью – тянули её, раскатывали, ковали и превращали в пушечные стволы.

Мальчику пришлось рано повзрослеть, что было делом обычным для той эпохи. Уже в 12 лет он пошёл трудиться на тот же завод, где работал и его отец.

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Но нудный и однообразный физический труд вскоре надоел парнишке. Пытливый ум заставлял юного Брирли интересоваться сутью процессов и самой стали. Руководство отметило интерес рабочего и направило Гарри в химическую лабораторию. Подросток засел за книги, восполнил пробелы по химии и физике в рамках школьной программы, а потом самостоятельно изучил и университетский курс.

Прошло несколько лет, и парень уже знал о стали гораздо больше тех, кто им руководил. Нужно отдать должное администрации, стремления молодого рабочего оценили и не задвинули в угол, велев не высовываться и не умничать. Он возглавил лабораторию и приступил к реализации плана, невозможность которой подтвердили три начальника до него.

Главными пакостницами, которые сворачивали кровь всем, кто был связан со сталью, были две близняшки, имена которых Коррозия и Ржавчина. Как только с ними ни боролись, они ехидно ухмылялись и всегда возвращались, неумолимо превращая металл в ничто.

Несчастные фермеры поминали всех святых и нечестивых, начищая вилы и лопаты, которые после росы и дождя покрывались основательным слоем ржавчины. А бравые вояки 80% времени посвящали не тренировкам, а тупо начищали стволы.

Как уже было сказано, три предыдущих начальника химической лаборатории подписались в невозможности предупредить коррозию. Но за дело взялся Брирли. И с честью выполнил задание, добавив в сталь 12,8% хрома. Так родилась Её Величество Нержавеющая Сталь.

Кажется, что решение было примитивным. Но дирекция строго засекретила пропорции и дала чёткое распоряжение химику – не разглашать секрет, чтобы на других оружейных заводах не появилось нержавеющей продукции.

Но у Гарри была жена, которая восхитилась тем, что её благоверный изобрёл нержавеющие пушки и ружья. Да ещё и вилы-лопаты в придачу. Но и возмутилась, что при таком муже-самородке у неё вся кухонная утварь ржавая. А ведь чем обеденная вилка хуже вил? И озадачила супруга новым заданием.

 А ведь да, с посудой всё обстояло ещё хуже. Нет, элита, конечно, трапезничала на злате-серебре, чисткой которого занимались специально обученные люди. А простой народ, в частности хозяйки, мучились с чисткой столовых приборов. Да ещё и жиром утварь приходилось постоянно смазывать.

Буквально через год завод Брирли выпустил первую партию нержавеющих столовых приборов. Новинка зашла, да так, что за чудо-посудой очереди выстраивались. На возмущение администрации Гарри ответил, что посуда – это такая посуда. Мелочь, право-дело, ведь мисками-ложками во врага стрелять не будешь, это же не пушки и ружья.

Вот что значит тандем мужского и женского ума. Ведь благодаря находчивости жены талантливого инженера весь мир ест блестящими приборами. А то не факт, что на фоне блестящих стволов ложки до сих пор так и не остались бы ржавыми.

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Метки: Гарри Брирли   добавка   завод   изобретение   коррозия   наука   нержавеющая сталь   ржавчина   сталь   химия   
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7  комментариев
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2k
Lexx Час назад
Деревянные ложки не ржавеют, да и оловянные тоже.
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20k
Corvus Corax 3 минуты назад
Не очень понял.. Завлаб, химик, мимо директората, администрации завода - взял и выпустил большую партию нержавеющей посуды?


Галатея, ты всегда херню публиковала, но тут уже зашкалило...
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416
Руслан 8 минут назад
А еще человек когда то придумал колесо!.. Ну изобрёл и изобрёл! Молодец. Без тысяч таких изобретателей до сих пор бы жили в каменном веке!!!!
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65k
Татьяна Юсова Час назад
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