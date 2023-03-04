Волшебные пропорции, которые подарили миру блестящие стволы и не менее блестящие ложки

Родился как-то в Шеффилде (Англия) обычный симпатичный малыш. Родители назвали его Гарри, но не Аллен, не Гудини и даже не Пирпонт. У мальчика, появившегося на свет 18 февраля 1871 года, была фамилия Брирли. И буквально с пелёнок дитя стало демонстрировать повышенный интерес ко всякого рода пулялкам-стрелялкам. И немудрено, поскольку отец парнишки трудился на оружейном заводе.

Подросший Гарри нередко навещал родителя, прибегая в цех и заворожённо следя за всякими загадочными гигантскими приспособлениями, которые делали удивительные вещи со сталью – тянули её, раскатывали, ковали и превращали в пушечные стволы.

Мальчику пришлось рано повзрослеть, что было делом обычным для той эпохи. Уже в 12 лет он пошёл трудиться на тот же завод, где работал и его отец.