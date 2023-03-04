Волшебные пропорции, которые подарили миру блестящие стволы и не менее блестящие ложки

В природе мужчины – созидать и модернизировать. Секреты парни тоже хранят лучше, чем девушки. Но случается и так, что женская болтливость в итоге оборачивается всем на пользу.
Родился как-то в Шеффилде (Англия) обычный симпатичный малыш. Родители назвали его Гарри, но не Аллен, не Гудини и даже не Пирпонт. У мальчика, появившегося на свет 18 февраля 1871 года, была фамилия Брирли. И буквально с пелёнок дитя стало демонстрировать повышенный интерес ко всякого рода пулялкам-стрелялкам. И немудрено, поскольку отец парнишки трудился на оружейном заводе.
Подросший Гарри нередко навещал родителя, прибегая в цех и заворожённо следя за всякими загадочными гигантскими приспособлениями, которые делали удивительные вещи со сталью – тянули её, раскатывали, ковали и превращали в пушечные стволы.
Мальчику пришлось рано повзрослеть, что было делом обычным для той эпохи. Уже в 12 лет он пошёл трудиться на тот же завод, где работал и его отец.
Но нудный и однообразный физический труд вскоре надоел парнишке. Пытливый ум заставлял юного Брирли интересоваться сутью процессов и самой стали. Руководство отметило интерес рабочего и направило Гарри в химическую лабораторию. Подросток засел за книги, восполнил пробелы по химии и физике в рамках школьной программы, а потом самостоятельно изучил и университетский курс.
Прошло несколько лет, и парень уже знал о стали гораздо больше тех, кто им руководил. Нужно отдать должное администрации, стремления молодого рабочего оценили и не задвинули в угол, велев не высовываться и не умничать. Он возглавил лабораторию и приступил к реализации плана, невозможность которой подтвердили три начальника до него.
Главными пакостницами, которые сворачивали кровь всем, кто был связан со сталью, были две близняшки, имена которых Коррозия и Ржавчина. Как только с ними ни боролись, они ехидно ухмылялись и всегда возвращались, неумолимо превращая металл в ничто.
Несчастные фермеры поминали всех святых и нечестивых, начищая вилы и лопаты, которые после росы и дождя покрывались основательным слоем ржавчины. А бравые вояки 80% времени посвящали не тренировкам, а тупо начищали стволы.
Как уже было сказано, три предыдущих начальника химической лаборатории подписались в невозможности предупредить коррозию. Но за дело взялся Брирли. И с честью выполнил задание, добавив в сталь 12,8% хрома. Так родилась Её Величество Нержавеющая Сталь.
Кажется, что решение было примитивным. Но дирекция строго засекретила пропорции и дала чёткое распоряжение химику – не разглашать секрет, чтобы на других оружейных заводах не появилось нержавеющей продукции.
Но у Гарри была жена, которая восхитилась тем, что её благоверный изобрёл нержавеющие пушки и ружья. Да ещё и вилы-лопаты в придачу. Но и возмутилась, что при таком муже-самородке у неё вся кухонная утварь ржавая. А ведь чем обеденная вилка хуже вил? И озадачила супруга новым заданием.
А ведь да, с посудой всё обстояло ещё хуже. Нет, элита, конечно, трапезничала на злате-серебре, чисткой которого занимались специально обученные люди. А простой народ, в частности хозяйки, мучились с чисткой столовых приборов. Да ещё и жиром утварь приходилось постоянно смазывать.
Буквально через год завод Брирли выпустил первую партию нержавеющих столовых приборов. Новинка зашла, да так, что за чудо-посудой очереди выстраивались. На возмущение администрации Гарри ответил, что посуда – это такая посуда. Мелочь, право-дело, ведь мисками-ложками во врага стрелять не будешь, это же не пушки и ружья.
Вот что значит тандем мужского и женского ума. Ведь благодаря находчивости жены талантливого инженера весь мир ест блестящими приборами. А то не факт, что на фоне блестящих стволов ложки до сих пор так и не остались бы ржавыми.
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Галатея, ты всегда херню публиковала, но тут уже зашкалило...