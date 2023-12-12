Кот, который открыл йод

И речь не о пузырьке, крышку которого усатый случайно разгрыз. А о самом настоящем химическом элементе.
Бернар Куртуа (1777-1838) – французский химик, который даже формального школьного образования не получил. Но это не помешало ему прославиться.
Ещё будучи подростком, мальчик вместе со старшим братом помогал отцу, который владел заводом по производству селитры в Дижоне. Дело выгодное и прибыльное, поскольку селитры в эпоху наполеоновских войн на производство пороха уходило очень много.
Юноша изучал химию в колледже. Но курс не окончил, поскольку отец к тому времени перебрался в Париж, и ему на производстве нужна была помощь. Но идея оказалась провальной, а производство убыточным. Куртуа-старший даже попал в тюрьму для должников, а загибающееся предприятие перешло под управление Бернара.
Надо сказать, что Куртуа был ещё и исследователем и много времени проводил в лаборатории. Одной из приоритетных задач в списке дел химика было понять, почему при сжигании морских водорослей, зола которых использовалась для производства селитры, получалось вещество, разъедавшее металлические сосуды.
В очередной раз химик ломал голову над разгадкой в своей лаборатории. Но не один, а с любимым котом. Которому, надо сказать, позволялось непозволительно многое. Животное сопровождало хозяина везде и всегда и находилось там, где в данный момент считало удобным.
Хвостатый помощник восседал на плече хозяина, как вдруг его что-то испугало. Что это было – звук, запах или померещившаяся спросонья мышь – неизвестно. Но кот изящно свалился с плеча хозяина и задел две колбы, которые упали на пол и разбились. А их содержимое – спиртовой раствор золы морских водорослей и серная кислота после смешивания дало клубы голубовато-фиолетового дыма, который осел на окружающие предметы в виде крошечных тёмных кристалликов с металлическим блеском и гадким запахом.
Это и оказалось вещество-вредитель. Фактически произошла реакция соединения серной кислоты и йодистой соли щелочного металла, в результате которой случилось выделение свободного йода.
Последовали дальнейшие опыты с веществом, к открытию которого приложил лапу кот. Название «йодэс» оно получило в честь цвета (слово переводится с греческого как «фиалкоподобный»).
Куртуа занялся производством йода. Но, видимо, коммерческая жилка у него отсутствовала – дела шли не особенно хорошо. Потребность в селитре сошла на нет из-за завершения войны и заката звезды самого Наполеона. А средства от продажи йода разошлись как-то странно быстро.
Так быстро, что скоропостижно скончавшийся Куртуа оставил вдову и сына практически в нищете. Средств не хватило даже на нормальные похороны – химика похоронили во временной могиле. А поскольку спустя установленное законом время – 5 лет тело так никто и не востребовал для перезахоронения, то место последнего приюта Бернара оказалось навсегда утрачено.
По иронии судьбы, в будущем продажа открытия Куртуа (и его кота) помогла уже другим людям сколотить солидные состояния.
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