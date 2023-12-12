Кот, который открыл йод

Ещё будучи подростком, мальчик вместе со старшим братом помогал отцу, который владел заводом по производству селитры в Дижоне. Дело выгодное и прибыльное, поскольку селитры в эпоху наполеоновских войн на производство пороха уходило очень много.

Юноша изучал химию в колледже. Но курс не окончил, поскольку отец к тому времени перебрался в Париж, и ему на производстве нужна была помощь. Но идея оказалась провальной, а производство убыточным. Куртуа-старший даже попал в тюрьму для должников, а загибающееся предприятие перешло под управление Бернара.