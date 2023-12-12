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Кот, который открыл йод

Кот, который открыл йод

Автор:
12 декабря 2023 13:44
Сообщество : Наука
Метки: Бернар Куртуа   Йод   Реакция   изобретение   кот   наука   селитра   случайность   химия   элемент   
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И речь не о пузырьке, крышку которого усатый случайно разгрыз. А о самом настоящем химическом элементе.

Бернар Куртуа (1777-1838) – французский химик, который даже формального школьного образования не получил. Но это не помешало ему прославиться.

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Ещё будучи подростком, мальчик вместе со старшим братом помогал отцу, который владел заводом по производству селитры в Дижоне. Дело выгодное и прибыльное, поскольку селитры в эпоху наполеоновских войн на производство пороха уходило очень много.

Юноша изучал химию в колледже. Но курс не окончил, поскольку отец к тому времени перебрался в Париж, и ему на производстве нужна была помощь. Но идея оказалась провальной, а производство убыточным. Куртуа-старший даже попал в тюрьму для должников, а загибающееся предприятие перешло под управление Бернара.

Надо сказать, что Куртуа был ещё и исследователем и много времени проводил в лаборатории. Одной из приоритетных задач в списке дел химика было понять, почему при сжигании морских водорослей, зола которых использовалась для производства селитры, получалось вещество, разъедавшее металлические сосуды.

В очередной раз химик ломал голову над разгадкой в своей лаборатории. Но не один, а с любимым котом. Которому, надо сказать, позволялось непозволительно многое. Животное сопровождало хозяина везде и всегда и находилось там, где в данный момент считало удобным.

Хвостатый помощник восседал на плече хозяина, как вдруг его что-то испугало. Что это было – звук, запах или померещившаяся спросонья мышь – неизвестно. Но кот изящно свалился с плеча хозяина и задел две колбы, которые упали на пол и разбились. А их содержимое – спиртовой раствор золы морских водорослей и серная кислота после смешивания дало клубы голубовато-фиолетового дыма, который осел на окружающие предметы в виде крошечных тёмных кристалликов с металлическим блеском и гадким  запахом.

Это и оказалось вещество-вредитель. Фактически произошла реакция соединения серной кислоты и йодистой соли щелочного металла, в результате которой случилось выделение свободного йода.

Последовали дальнейшие опыты с веществом, к открытию которого приложил лапу кот. Название «йодэс» оно получило в честь цвета (слово переводится с греческого как «фиалкоподобный»).

Куртуа занялся производством йода. Но, видимо, коммерческая жилка у него отсутствовала – дела шли не особенно хорошо. Потребность в селитре сошла на нет из-за завершения войны и заката звезды самого Наполеона. А средства от продажи йода разошлись как-то странно быстро.

Так быстро, что скоропостижно скончавшийся Куртуа оставил вдову и сына практически в нищете. Средств не хватило даже на нормальные похороны – химика похоронили во временной могиле. А поскольку спустя установленное законом  время – 5 лет тело так никто и не востребовал для перезахоронения, то место последнего приюта Бернара оказалось навсегда утрачено.

По иронии судьбы, в будущем продажа открытия Куртуа (и его кота) помогла уже другим людям сколотить солидные состояния.

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Метки: Бернар Куртуа   Йод   Реакция   изобретение   кот   наука   селитра   случайность   химия   элемент   
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4  комментария
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Ха! Йод! Вы бы посмотрели на моего кота, когда он открыл "зелёнку"!
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3k
веселый просто Полчаса назад
А не кот ли перезахоронил Куртуа?
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2k
Максим Макашев Час назад
в школе перертирали кристаллы йода в ступке, выкладывали его на фильтровальную бумагу и проливали раствором аммиака. Делали всё в вытяжном шкафу, ибо вонь стояла от аммиака несусветная. А вот получившийся в результате "препарат" высушивали и АККУРАТНО разбрасывали по коридору. Вот веселуха то была, ибо данный порошок "хлопал, как хлопушка , если на него наступали.
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23k
Слепой Пью Час назад
А место погребения кота сохранилось хоть?
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