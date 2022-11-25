Интересная история про открытие фосфора

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В 15 веке жил немецкий купец Хеннинг Брандт, О нём достаточно мало сведений, но известно, что он воевал во время тридцатилетней войны, а по окончании службы начал коммерческую деятельность в Гамбурге, откуда он и был родом.
В те времена было у молодёжи модным увлекаться алхимией. Хеннинг тоже подпал под модные течения и открыл свою алхимическую лабораторию. Цель у него была вполне себе обыкновенная - найти "магистерий" ("магистериум") - философский камень, при прикосновении к которому всё превращается в золото и даёт вечную жизнь.
Брандт решил для поисков использовать мочу. Ей приписывали разные магические свойства (не спрашивайте), но в основном потому, что по цвету она напоминала Хеннингу золото.
Начинающий учёный пошёл в войсковую часть и договорился с командиром, что купит солдатскую мочу. В указанное время солдаты принесли аж 59 вёдер мочи. Основным методом поиска "магистерия" Брандт выбрал выпаривание.
Начинающий учёный пошёл в войсковую часть и договорился с командиром, что купит солдатскую мочу. В указанное время солдаты принесли аж 59 вёдер мочи. Основным методом поиска "магистерия" Брандт выбрал выпаривание.
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Не один десяток вёдер пришлось выпарить Брандту, прежде чем он получил своеобразную жидкость, которая в процессе выпаривания превратилась в "красное масло" - ни на что не похожее вещество, которое осело на дне реторты.
Брандт решил повторить длительное нагревание и через какое-то время бросил реторту и ушёл домой спать.
Брандт решил повторить длительное нагревание и через какое-то время бросил реторту и ушёл домой спать.
А когда он на следующий день пришёл в лабораторию, то очень сильно испугался, ведь всё помещение было в каких-то светящихся пятнах. При зажигании лампы они исчезали, но в темноте продолжали светиться.
Брандт повторил опыт с выпариванием "красного масла" и увидел, что светились в темноте именно пары этого масла. Сообразительный алхимик опустил в вещество руки и когда поднял их, то увидел, что его руки светятся. Когда он поместил вещество в кипящую воду, то комната осветилась мягким рассеянным светом.
Брандт повторил опыт с выпариванием "красного масла" и увидел, что светились в темноте именно пары этого масла. Сообразительный алхимик опустил в вещество руки и когда поднял их, то увидел, что его руки светятся. Когда он поместил вещество в кипящую воду, то комната осветилась мягким рассеянным светом.
Вот так Хеннинг Брандт открыл вещество, которое назвал "kaltes Feuer" ("холодный огонь"). Так как он был по натуре деятельным и предприимчивым человеком, то стал продавать "холодный огонь" всем. Желающих было очень много, поэтому учёный выставил за 1 унцию фосфора (31 грамм) цену в 16 золотых талеров. И люди брали за такую высокую по тем временам цену.
А Брандт был уверен, что он уже на полпути к открытию "магистерия" и "холодный огонь" прямое тому доказательство. Он продолжил поиски камня, параллельно продавая большое количество фосфора по заказам алхмиков из самых разных стран мира.
Много лет фосфор использовали исключительно для развлечения, пока в 1830 году французский химик Шарль Сориа не изобрёл фосфорные спички. Да, спуся 161 год случайное открытие Хеннинга Брандта стало известно по всему миру.
Много лет фосфор использовали исключительно для развлечения, пока в 1830 году французский химик Шарль Сориа не изобрёл фосфорные спички. Да, спуся 161 год случайное открытие Хеннинга Брандта стало известно по всему миру.
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