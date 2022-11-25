Интересная история про открытие фосфора

А когда он на следующий день пришёл в лабораторию, то очень сильно испугался, ведь всё помещение было в каких-то светящихся пятнах. При зажигании лампы они исчезали, но в темноте продолжали светиться.

Брандт повторил опыт с выпариванием "красного масла" и увидел, что светились в темноте именно пары этого масла. Сообразительный алхимик опустил в вещество руки и когда поднял их, то увидел, что его руки светятся. Когда он поместил вещество в кипящую воду, то комната осветилась мягким рассеянным светом.