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Интересная история про открытие фосфора

Интересная история про открытие фосфора

Автор:
25 ноября 2022 15:27
Сообщество : RealFishki
Метки: Открытия   Прошлое   алхимия   интересное   история   наука   химия   
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В 15 веке жил немецкий купец Хеннинг Брандт, О нём достаточно мало сведений, но известно, что он воевал во время тридцатилетней войны, а по окончании службы начал коммерческую деятельность в Гамбурге, откуда он и был родом.
Брандт решил для поисков использовать мочу. Ей приписывали разные магические свойства (не спрашивайте), но в основном потому, что по цвету она напоминала Хеннингу золото.
Начинающий учёный пошёл в войсковую часть и договорился с командиром, что купит солдатскую мочу. В указанное время солдаты принесли аж 59 вёдер мочи. Основным методом поиска "магистерия" Брандт выбрал выпаривание.
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Метки: Открытия   Прошлое   алхимия   интересное   история   наука   химия   
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turyst Час назад
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