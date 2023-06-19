Кем был таинственный светящийся призрак, пугавший в 20-х прохожих на московских улицах?

А призрачность стала побочным эффектом его исследований. Дело в том, что Семён Исаакович активно занимался изучением свойств фосфора, о котором тогда ещё мало что было известно. Учёный экспериментировал с химическим элементом, нагревая его в электропечи. Во время термического воздействия фосфор выделял летучие соединения, которые пропитывали одежду Вольфковича. Поскольку методы были инновационные, то увлечённый исследователь не задумывался о мерах безопасности – слишком погружён был в процесс. А когда поздним вечером покидал здание Московского университета, то перед глазами испуганных прохожих и представал тот самый фосфоресцирующий «призрак».