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Кем был таинственный светящийся призрак, пугавший в 20-х прохожих на московских улицах?

Кем был таинственный светящийся призрак, пугавший в 20-х прохожих на московских улицах?

Автор:
19 июня 2023 12:12
Сообщество : Наука
Метки: Семён Исаакович Вольфкович   исследование   монах   наука   призрак   свечение   учёный   фосфор   химия   электропечь   
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Да, призрак это, точно. Монах, вроде. Сияет, как святой, искры в разные стороны. А вот что хочет – умертвить, напугать или одарить?

Такие разговоры начались в 20-х, когда припозднившиеся прохожие стали  сталкиваться в районе Моховой с потусторонней фигурой, окутанной мистическим светом. Из-под ног пугающего создания даже искры иногда вылетали. Находились отдельные смельчаки, пытавшиеся рассмотреть порождение тьмы и даже пройти несколько шагов за ним. Но в основной массе народ просто в испуге разбегался.

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И зря, поскольку никакой магии в этом человеке не было. А был Семён Исаакович Вольфкович (1896-1980) добрейшим и выдающимся в своём роде учёным-химиком и будущим академиком АН СССР.

А призрачность стала побочным эффектом его исследований. Дело в том, что Семён Исаакович активно занимался изучением свойств фосфора, о котором  тогда ещё мало что было известно. Учёный экспериментировал с химическим элементом, нагревая его в электропечи. Во время термического воздействия фосфор выделял летучие соединения, которые пропитывали одежду Вольфковича. Поскольку методы были инновационные, то увлечённый исследователь не задумывался о мерах безопасности – слишком погружён был в процесс. А когда поздним вечером покидал здание Московского университета, то перед глазами испуганных прохожих и представал тот самый фосфоресцирующий «призрак».

Вольфкович также получил минеральные удобрения – фосфорные подкормки, которые очень уважают дачники и цветоводы. Исследованию фосфатов химик посвятил десятки научных трудов. Он стал не только автором нового способа получения удобрений, но и первым, кому удалось получить фосфор в электропечи, задействовав в качестве сырья фосфориты – осадочную горную породу низкого качества.

За свою долгую и полную небезопасных экспериментов жизнь «сияющий призрак» был удостоен множества наград, среди которых ордена Ленина и Трудового Красного Знамени, золотые медали им. Д. И. Менделеева и М. В. Ломоносова и не только. Но, как для любого увлечённого своей работой исследователя, высшей наградой для Вольфковича стало признание его заслуг и использование на практике результатов труда.

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Метки: Семён Исаакович Вольфкович   исследование   монах   наука   призрак   свечение   учёный   фосфор   химия   электропечь   
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Павел Плеханов Час назад
Удивительно, что при таком отсутствии мер безопасности при работе с фосфором, ученый прожил весьма долгую жизнь.
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