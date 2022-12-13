FISHKINET
Сообщество RealFishki 999 постов • 73 подписчика подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
Семь интересных фактов о химии

Семь интересных фактов о химии

Автор:
13 декабря 2022 19:05
Сообщество : RealFishki
Метки: биология   интересное   исследования   наука   ученые   химия   
2499
8
Нобелевский лауреат по химии Акире Судзуки считает, что мир находится на первой ступени изучения мира вещество и человечество ещё ждут колоссальные открытия.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: биология   интересное   исследования   наука   ученые   химия   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
90k
parallax Полчаса назад
"Например иголка не успеет раствориться и спустится в нижние отделы ЖКТ с остальной массой еды."

Жутко интересно, но я нихрена не понял.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
62k
doker 11 минут назад
Нууу... Так, к сведению...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Леонид Полчаса назад
если химия это физика то да.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

122480



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Кубики, которые не наскучат
Кубики, которые не наскучат
15 старых фотографий, которые показывают, как сильно изменился мир
15 старых фотографий, которые показывают, как сильно изменился мир
Набирающие популярность в сообществах
Мечта фаната Ferrari: кофейный столик, сделанный из двигателя V12
Мечта фаната Ferrari: кофейный столик, сделанный из двигателя V12
Личный Land Rover короля Георга VI выставлен на аукцион
Личный Land Rover короля Георга VI выставлен на аукцион
Redroad 17 Max - вертикальный беспроводной пылесос с мешком для сбора пыли
Redroad 17 Max - вертикальный беспроводной пылесос с мешком для сбора пыли
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Правда жизни

Лучшие демотиваторы
Интересно, договорились ли?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#животные#аварии#Спорт#СССР#дети#Приколы#полиция#фотографии
#Юмор#интересное#история#позитив#Россия#авто аварии#забавно#улыбнуло#люди#футбол
#интересно#дтп#факты#подборка#автомобили#автомир#картинки#новый год#США#шоу бизнес
Redroad 17 Max - вертикальный беспроводной пылесос с мешком для сбора пыли Redroad 17 Max - вертикальный беспроводной пылесос с мешком для сбора пыли Факты о Солнечной системе Факты о Солнечной системе Балтийский янтарь, который стал загадкой для учёных Балтийский янтарь, который стал загадкой для учёных Как в США появился туберкулёз? Как в США появился туберкулёз? Что самое противное на вкус Что самое противное на вкус Неожиданные факты о сне Неожиданные факты о сне

На что жалуетесь?

Вернуться