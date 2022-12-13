Семь интересных фактов о химии

Вот такой вот неразрешимый парадокс - эффект Мпембы. Его так назвали по имени африканского школьника, который впервые заинтересовался этим вопросом. Да, если поставить в морозилку один стакан с горячей водой, а другой с холодной, то горячая кристаллизуется быстрее.

Наука пошла не нашла точного ответа на вопрос, почему так происходит. В 2016 году научный журнал Nature опубликовал статью, в которой учёные доказывали ложность этого эффекта и его отсутствие.

Но уже через год сразу две группы учёных опровергли эту статью и привели доказательства парадокса Мпембы. Споры продолжаются до сих пор.