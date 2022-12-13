Семь интересных фактов о химии

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Нобелевский лауреат по химии Акире Судзуки считает, что мир находится на первой ступени изучения мира вещество и человечество ещё ждут колоссальные открытия.
Сейчас нам кажется, что вселенная уже вряд ли сможет нас чем-то удивить. В космос уже полетели, на Марсе нашли воду, вся информация мира находится у нас в кармане, а совсем скоро голографические звонки станут нашей новой реальностью. Но химия - это любопытно!
Горячая вода превращается в лед быстрее, чем холодная
Вот такой вот неразрешимый парадокс - эффект Мпембы. Его так назвали по имени африканского школьника, который впервые заинтересовался этим вопросом. Да, если поставить в морозилку один стакан с горячей водой, а другой с холодной, то горячая кристаллизуется быстрее.
Наука пошла не нашла точного ответа на вопрос, почему так происходит. В 2016 году научный журнал Nature опубликовал статью, в которой учёные доказывали ложность этого эффекта и его отсутствие.
Но уже через год сразу две группы учёных опровергли эту статью и привели доказательства парадокса Мпембы. Споры продолжаются до сих пор.
Наука пошла не нашла точного ответа на вопрос, почему так происходит. В 2016 году научный журнал Nature опубликовал статью, в которой учёные доказывали ложность этого эффекта и его отсутствие.
Но уже через год сразу две группы учёных опровергли эту статью и привели доказательства парадокса Мпембы. Споры продолжаются до сих пор.
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Создание "жидкого" робота, прототипа Терминатора Т-1000
Устройство собрали из пластикового колеса, литиевой батарейки и капли жидкого галлия. Вся эта конструкция помещается на ладони и по мнению учёных у этого научного открытия огромный потенциал. Сплавы с галлием обладают поверхностным натяжением, высокой электропроводностью и мощной гибкостью.
Дальнейшие работы в этом направлении помогут создать полноценного терминатора и он сможет проникать в труднодоступные места, спасая людей из завалов, или же шпионить для военных.
Дальнейшие работы в этом направлении помогут создать полноценного терминатора и он сможет проникать в труднодоступные места, спасая людей из завалов, или же шпионить для военных.
Желудочный сок способен растворить металл
В желудочном соке помимо ионов, ферментов и органических кислот содержится также и соляная кислота - 0,6%
По показателю рН желудочный сок находится между лимонной и серной кислотами. Желудок способен растворять зубы, кости, мясо, даже металл. Для последнего, правда, потребуется очень много времени. Например иголка не успеет раствориться и спустится в нижние отделы ЖКТ с остальной массой еды.
По показателю рН желудочный сок находится между лимонной и серной кислотами. Желудок способен растворять зубы, кости, мясо, даже металл. Для последнего, правда, потребуется очень много времени. Например иголка не успеет раствориться и спустится в нижние отделы ЖКТ с остальной массой еды.
Серебро обеззараживает воду
Этот металл способен убивать патогенные микроорганизмы в жидкости. Это свойство серебра используют для уничтожения бактерий при длительном хранении воды на кораблях.
Вот поэтому все так верят в лечебные свойства святой воды, ведь серебряный крест, погружённый в неё, обеззараживает жидкость. Есть миф, что если бросить серебряную ложку в стакан с грязной водой, то вода через какое-то время станет годной для питья. Но концентрации серебра в ложке будет недостаточно для уничтожения всех патогенов. Эту воду пить можно, но с осторожностью.
Вот поэтому все так верят в лечебные свойства святой воды, ведь серебряный крест, погружённый в неё, обеззараживает жидкость. Есть миф, что если бросить серебряную ложку в стакан с грязной водой, то вода через какое-то время станет годной для питья. Но концентрации серебра в ложке будет недостаточно для уничтожения всех патогенов. Эту воду пить можно, но с осторожностью.
Мы все люди-золото
В среднестатистическом человеке весом в 70 кг содержится 0,229 миллиграмма золота. Оно сконцентрировано в почках, печени и крови. По предположениям, золото играет роль, похожую на роль серебра - участвует в иммунных процессах и подавляет активность болезнетворных микроорганизмов.
Таблетки, позволяющие не пьянеть
Ещё в 2011 году австралийские учёные под руководством Марка Хатчинсона изобрела препарат, способный блокировать толл-подобный рецептор 4 - мембранный белок, составляющий часть врождённого иммунитета.
TLR4 отвечает за поведенческие изменения под воздействием алкоголя: угнетение сознания, потеря контроля над мышцами, которые участвуют в речи и ходьбе. Это факторы, которые возникают как ответ на острую интоксикацию организма.
После подавления рецептора пьяный человек будет бодр, полон сил, что в какой-то степени нивелирует эффект от употребления алкоголя. Исследователи утверждают, что лекарство позволит людям с алкогольной зависимостью справиться с этой болезнью.
TLR4 отвечает за поведенческие изменения под воздействием алкоголя: угнетение сознания, потеря контроля над мышцами, которые участвуют в речи и ходьбе. Это факторы, которые возникают как ответ на острую интоксикацию организма.
После подавления рецептора пьяный человек будет бодр, полон сил, что в какой-то степени нивелирует эффект от употребления алкоголя. Исследователи утверждают, что лекарство позволит людям с алкогольной зависимостью справиться с этой болезнью.
Зелёная кровь существует
Да, это симптом редкого заболевания - сульфгемоглобинемии.
Такой необычный цвет кровь приобретает в результате химической реакции после присоединения к белку гемоглобина атома серы. В этом случае гемоглобин просто теряет способность транспортировать кислород к тканям.
Заболеть этой сложновыговариваемой болезнью можно злоупотребления определёнными лекарствами или же после долгой работы с соединениями серы. Вылечить можно переливанием здоровой крови. В некоторых случаях при заболевании кровь может стать голубого оттенка.
Природная голубая кровь, кстати, существует, но только у скорпионов, осьминогов и пауков.
Есть, правда, в истории случай с американцем Полом Карасоном. На протяжении 10 лет он, в антисептических целях, принимал дозы коллоидного серебра смешанные с водой. Кожа его посинела и появились проблемы с органами. Он скончался в 62 года.
Такой необычный цвет кровь приобретает в результате химической реакции после присоединения к белку гемоглобина атома серы. В этом случае гемоглобин просто теряет способность транспортировать кислород к тканям.
Заболеть этой сложновыговариваемой болезнью можно злоупотребления определёнными лекарствами или же после долгой работы с соединениями серы. Вылечить можно переливанием здоровой крови. В некоторых случаях при заболевании кровь может стать голубого оттенка.
Природная голубая кровь, кстати, существует, но только у скорпионов, осьминогов и пауков.
Есть, правда, в истории случай с американцем Полом Карасоном. На протяжении 10 лет он, в антисептических целях, принимал дозы коллоидного серебра смешанные с водой. Кожа его посинела и появились проблемы с органами. Он скончался в 62 года.
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Метки: биология интересное исследования наука ученые химия
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Жутко интересно, но я нихрена не понял.